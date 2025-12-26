Trao “lộc biển”, Bivina gắn bó cùng nhịp sống của người dân miền biển

Nhịp sống cuối năm nơi biển cả, một hành trình không chùn bước

Những ngày cuối năm, cuộc sống của người dân miền biển mang một nhịp điệu rất riêng. Trên bến tàu, những con thuyền lần lượt cập bến, mang theo những mẻ lưới đầy ăm ắp, một vài ngư dân tranh thủ kiểm tra máy móc, lưới đánh cá, người thì thu gom vật dụng sau chuyến đi.

Một năm qua, biển cả đã không ít lần thử thách con người bằng những đổi thay khôn lường, cùng với sự hứng chịu nhiều cơn bão lớn nhưng người dân miền biển vẫn kiên cường bám nghề, bám biển bằng kinh nghiệm, sự bền bỉ và tinh thần chủ động thích ứng.

Người miền biển vẫn tiếp tục kiên cường, mạnh mẽ trong những chuyến ra khơi (Ảnh: Bivina).

Với họ, cuối năm không chỉ là lúc nghỉ ngơi, mà còn là khoảnh khắc để nhìn lại thành quả sau một năm cố gắng, tự chúc mừng bản thân vì đã vững vàng vượt sóng gió và sẵn sàng bước tiếp trên hành trình mới.

Chính trong những khoảnh khắc lắng lại ấy, người miền biển có dịp nhìn rõ hơn điều mà họ trân quý trong suốt hành trình đã qua. “Lộc biển” là cách họ ví gọi với nhau, tượng trưng cho những mẻ cá tôm đầy khoang về sau mỗi chuyến đi, sự bình an về nhà mỗi khi tàu cập bến, niềm tin để tiếp tục bám biển, và tinh thần sẻ chia giữa những con người cùng chung nhịp sống.

Đó là nền tảng để người miền biển bước sang năm mới với tinh thần và tâm thế tự tin, sẵn sàng hơn cho những thử thách mới ngoài khơi.

Những khoang thuyền đầy ắp cá trở về trong niềm hân hoan của người dân (Ảnh: Bivina).

Bivina - “lộc biển” quen thuộc trong những phút sum vầy

Gắn bó lâu năm cùng miền biển Việt Nam, Bivina hiện diện như “lộc biển” gần gũi, song hành với đời sống của bà con trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi sau mỗi chuyến ra khơi, hay những buổi sum vầy đầy giản dị khi công việc tạm kết thúc.

Nơi đó, họ cùng nhau gắn kết, sẻ chia với tinh thần lạc quan, kiên cường, và mạnh mẽ - những giá trị đã âm thầm làm nên “chất biển” của người dân vùng duyên hải.

Bivina trong diện mạo Tết luôn đồng hành trong mọi khoảnh khắc của người dân miền biển (Ảnh: Bivina).

Lan tỏa thông điệp “Diện mạo Tết, đón lộc biển về”, Bivina giới thiệu phiên bản thùng Tết với mong muốn gửi đến người dân miền biển những lời chúc đầu năm mới đầy ý nghĩa: chúc cho mỗi chuyến đi, mỗi hành trình ra khơi đều mang về “lộc biển” - sự bình an, tinh thần luôn hiên ngang trước sóng gió, cá tôm đủ đầy, cùng nhiều hy vọng mới.

Lấy cảm hứng từ tinh thần bền bỉ của người dân miền duyên hải, thiết kế mới của Bivina hiện đại, trẻ trung, nổi bật với hình ảnh ngọn hải đăng - biểu tượng của sự kiên định và vững vàng giữa biển khơi. Trong diện mạo Tết, Bivina tiếp tục cùng người dân miền biển vững vàng tiến bước và đón nhận “lộc biển” trên hành trình phía trước.

Với phiên bản Tết hiện đại và sang trọng, Bivina vẫn giữ nguyên vị bia êm đằm, sảng khoái đặc trưng với độ cồn 4,3% - hương vị thân quen đã gắn bó với người dân miền duyên hải, một vị bia từ nguồn nguyên liệu chọn lọc trên quy trình nghiêm ngặt khép kín, và được nghiên cứu theo tiêu chuẩn khắt khe.

Bivina vẫn giữ nguyên hương vị êm mượt sảng khoái, quen thuộc với người dân biển (Ảnh: Bivina).

Từ khi ra đời, Bivina kiên định với tinh thần của một thương hiệu sinh ra từ biển - mạnh mẽ, chân chất và bền bỉ trong từng chặng đường phát triển. Gắn bó và đồng hành cùng người dân miền biển qua những hành trình mưu sinh quen thuộc, Bivina không chỉ hiện diện như một sản phẩm, mà còn là một phần của nhịp sống nơi đây.

Bivina trong diện mạo Tết (Ảnh: Bivina).

Bước sang năm mới, thông điệp trao “lộc biển” tiếp tục thể hiện mong muốn của Bivina: đồng hành, gắn kết và sẻ chia, để cùng người dân miền biển vững vàng tiến về phía trước.