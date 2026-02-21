Tranh cãi về bản án dành cho nhà leo núi Áo bỏ bạn gái chết trên núi tuyết

Bi kịch xảy ra vào tháng 1 năm ngoái, khi cặp đôi chinh phục đỉnh cao 3.798m trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ xuống tới -20°C. Gurtner đã qua đời chỉ cách cây thánh giá đánh dấu đỉnh núi khoảng 50m.

Tại phiên tòa ở Innsbruck (Áo), Plamberger bị cáo buộc đã bỏ lại bạn gái trong tình trạng “kiệt sức, hạ thân nhiệt và mất phương hướng” vào khoảng 2h sáng để tự mình xuống núi tìm cứu hộ.

Nhà leo núi Thomas Plamberger đã bị tuyên có tội ngộ sát sau cái chết của bạn gái Kerstin Gurtner (Ảnh: News).

Thẩm phán Norbert Hofer nhận định: “Ấn tượng của tôi là bị cáo đã rời đi bằng mọi giá. Anh là một nhà leo núi xuất sắc, nhưng khả năng của Kerstin cách xa hàng thiên hà. Cô ấy thiếu kinh nghiệm leo núi mùa đông. Dù vậy, anh đáng lẽ phải quay lại”.

Sau khi bị tuyên có tội, Plamberger nhận mức án 5 tháng tù treo trong thời gian thử thách 3 năm, cùng khoản tiền phạt 9.600 euro (gần 294 triệu đồng).

Trước tòa, Plamberger nhiều lần bày tỏ hối hận và khẳng định yêu bạn gái. Anh cho biết cả hai luôn cùng nhau lên kế hoạch cho các chuyến đi và nhấn mạnh bản thân “không có đào tạo chuyên nghiệp”, chủ yếu tự học qua video.

Theo lời khai, cặp đôi gặp sự cố dây thừng bị kẹt và anh đã ở lại bên bạn gái khoảng 90 phút giữa điều kiện đóng băng. Plamberger nói chính Gurtner yêu cầu anh rời đi tìm cứu hộ. Quyết định này đã cứu sống Plamberger.

Tuy nhiên, bằng chứng tại hiện trường cho thấy nhiều điểm mâu thuẫn. Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng treo lơ lửng trên vách đá nhiều giờ trước khi tử vong.

Một bức ảnh chụp khoảng 2h30 cho thấy Plamberger tiếp tục di chuyển một mình sang phía bên kia dãy núi. Đội cứu hộ xác nhận Gurtner bị treo trên dây khoảng 2 tiếng, trưởng nhóm mô tả cô dường như đã cố tự leo xuống.

Công tố viên cho rằng với vai trò người có kinh nghiệm và là người lập kế hoạch chuyến đi, Plamberger phải chịu trách nhiệm chính. Những sai sót được nêu gồm: Khởi hành muộn hơn 2 tiếng so với kế hoạch hợp lý; không mang đủ thiết bị khẩn cấp; không đưa bạn gái vào vị trí trú gió; không sử dụng chăn cứu hộ; không phát tín hiệu khi trực thăng cảnh sát bay qua.

Ảnh được chụp vào khoảng 2h30 cho thấy Plamberger đang một mình tiếp tục hành trình sang phía bên kia Grossglockner, bỏ mặc bạn gái mình trong điều kiện thời tiết giá rét (Ảnh: News).

Hơn 90 phút sau sự cố, trong điều kiện bão tuyết với sức gió lên tới 74km/h, Plamberger mới chính thức thông báo cho lực lượng cứu hộ. Điều tra cũng cho thấy nạn nhân Gurtner mang giày snowboard (giày trượt tuyết) mềm thay vì giày leo núi chuyên dụng. Phân tích dữ liệu điện thoại, đồng hồ thể thao và ảnh chụp cho thấy cặp đôi có dấu hiệu chuẩn bị chưa đầy đủ.

Cha mẹ Gurtner là những người đầu tiên ra làm chứng. Họ cho biết con gái đam mê leo núi từ năm 2020 và trong chuyến đi định mệnh vẫn nhắn tin trấn an gia đình.

Đáng chú ý, mẹ của nạn nhân - bà Gertraud - công khai bênh vực Plamberger. Trả lời phỏng vấn với tờ Die Zeit, bà cho rằng dư luận đã quá khắc nghiệt và mô tả đây là một “cuộc săn phù thủy” của truyền thông.

“Hai đứa luôn đưa ra quyết định cùng nhau. Nếu Kerstin không đồng ý, họ đã không đi”, bà nói, đồng thời khẳng định không muốn đổ toàn bộ trách nhiệm cho bạn trai của con gái. Theo bà, sự ra đi của Kerstin là hệ quả của “một chuỗi sự việc không may nối tiếp nhau”.

Kerstin Gurtner đã mãi mãi ra đi ở tuổi 32 (Ảnh: News).

Khi được hỏi vì sao vẫn lên tiếng bảo vệ bạn trai của con gái, bà Gertraud cho rằng, với những người làm cha mẹ như bà, điều quan trọng không phải là tìm một người để đổ lỗi, mà là hiểu rõ điều gì đã xảy ra, làm sáng tỏ sự thật và bảo vệ danh dự cũng như những ước mơ của con gái.

“Con bé yêu núi. Và ai cũng biết núi luôn có hai mặt - niềm vui và mất mát song hành”, người mẹ chia sẻ, đồng thời cho rằng những người đang chỉ trích Thomas Plamberger có lẽ chưa từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

“Tôi hy vọng họ sẽ không bao giờ phải trải qua tình huống khắc nghiệt ấy. Không ai biết mình sẽ phản ứng thế nào khi thực sự đối mặt với nó. Ngồi trong ngôi nhà ấm áp của mình, ai cũng có thể dễ dàng trở thành “người hùng””, bà nói.

Nhắc đến con gái, bà Gertraud không giấu được xúc động: “Kerstin luôn thích thử thách giới hạn bản thân. Nhưng trên hết, con bé là người có trách nhiệm và yêu thiên nhiên sâu sắc”.

Người mẹ cho biết Kerstin luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi chuyến đi. “Việc con phải ra đi đúng ở nơi mình cảm thấy tràn đầy sức sống nhất là điều tôi gần như không thể chấp nhận. Tôi rất nhớ con bé”, bà nghẹn ngào.

Luật sư của Plamberger cũng gọi đây là “tai nạn định mệnh bi thảm”, cho rằng vụ việc gây tranh cãi do cách thông tin được lan truyền.

Phán quyết của tòa án một lần nữa đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa tai nạn và trách nhiệm trong các hoạt động leo núi mạo hiểm. Dù điều kiện thời tiết cực đoan là yếu tố khách quan, hội đồng xét xử cho rằng bị cáo đã mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng trong khâu chuẩn bị và xử lý tình huống, góp phần dẫn đến hậu quả thương tâm.