Tranh cãi 5 phụ nữ Trung Quốc tập yoga trên lan can đá trong khu du lịch

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh 5 người phụ nữ ngồi trên lan can đá tập yoga tại khu thắng cảnh Bạch Tuyền (TP Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh trong đoạn video, 5 phụ nữ ngồi vắt vẻo trên lan can, giơ hai chân rồi dùng tay giữ thăng bằng, bất chấp nguy hiểm khiến mọi người thót tim.

5 người phụ nữ thực hiện các động tác yoga (Ảnh: News).

Một số đoạn video khác còn cho thấy, họ bò dưới mặt đất, giơ hai chân lên cao rồi chống tay xuống nền xi măng, thực hiện loạt động tác khiến mọi người khó hiểu.

Đa số ý kiến của cộng đồng mạng đều không đồng tình với việc tập yoga nguy hiểm như vậy.

"Những người phụ nữ này tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ có thể nguy hiểm đến tính mạng", một cư dân mạng viết.

Một người khác bày tỏ: "Họ nên tập ở nhà, đừng đưa những động tác đó ra nơi công cộng".

Được biết, khu thắng cảnh này là công trình văn hoá được bảo vệ. Các lan can không được thiết kế chịu lực. Khi bị tác động lực quá mạnh, chúng có thể bị gãy đổ và rơi xuống hồ nước.

Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng, đại diện khu thắng cảnh cho biết, đây là hoạt động tập thể dục mang tính tự phát của các chị em phụ nữ vào buổi sáng.

Phía ban quản lý khu thắng cảnh sẽ tăng cường kiểm tra để ngăn chặn tái diễn các hành động tương tự.

Trước đó, hồi năm 2023, một cô gái được nhiều người biết đến trên mạng xã hội đã mặc đồ bó sát, thực hiện động tác yoga trên thành cổ Tương Dương, Trung Quốc cũng gây tranh cãi.

Cô gái thực hiện các động tác yoga trên thành cổ ở Trung Quốc (Ảnh: SN).

Nhiều ý kiến chỉ trích cô gái không tôn trọng các du khách, thực hiện những hành động không phù hợp thuần phong mỹ tục ở không gian di tích lịch sử.

Cô gái này không những không hối lỗi mà còn lên tiếng đáp trả các ý kiến từ cộng đồng mạng. Theo cô, hành vi của mình không vi phạm các quy định tại khu thành cổ nên không có gì sai.

Ban quản lý khu di tích cho rằng, cô gái không vi phạm quy định và không gây tác động đến các du khách khác nên rất khó có thể xử lý.