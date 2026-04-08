TOTO ra mắt bàn cầu thông minh WASHLET G5A tại Việt Nam

WASHLET G5A - khi công nghệ "vỗ về" mọi giác quan

Khi tiện nghi và sức khỏe trở thành ưu tiên cho cuộc sống hiện đại, người tiêu dùng không chỉ cần một thiết bị vệ sinh, mà là một giải pháp chăm sóc không gian sống trọn vẹn. Với TOTO, phòng tắm là không gian quan trọng bậc nhất trong gia đình, nơi riêng tư để tái tạo năng lượng.

Bàn cầu WASHLET G5A là sự giao thoa giữa tư duy kỹ thuật và ngôn ngữ nghệ thuật: vỗ về mọi giác quan người dùng. Sản phẩm được định vị là lựa chọn để tô điểm tiện nghi, hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh, an tâm và trọn vẹn mỗi ngày cho mọi gia đình.

Bàn cầu thông minh WASHLET G5A, đỉnh cao trải nghiệm, nâng tầm không gian sống (Ảnh: TOTO).

Điểm chạm đầu tiên chinh phục người dùng chính là diện mạo sang trọng với ngôn ngữ thiết kế tối giản theo phong cách Nhật Bản. Lấy cảm hứng từ những đường cong uốn lượn của sóng nước, bàn cầu thông minh WASHLET G5A sở hữu vẻ ngoài liền mạch, gọn gàng, hạn chế tối đa các đường phân chia.

Không dừng lại ở vẻ ngoài, trải nghiệm người dùng được TOTO nâng tầm với quy trình "không chạm". Mọi thao tác từ đóng mở nắp, xả nước đến khử mùi và sấy khô đều được tự động hóa hoàn toàn.

Sự thấu hiểu người dùng còn thể hiện qua hệ thống đèn LED ban đêm dịu nhẹ và cảm biến thông minh, giúp các hoạt động trong phòng tắm trở nên an toàn cho mọi thành viên, từ người cao tuổi đến trẻ nhỏ.

Đi sâu vào công năng, WASHLET G5A sở hữu hệ thống xả xoáy kép trọng lực Tornado InteGravity hoàn toàn mới kết hợp với thiết kế vành kín RIMLESS không góc khuất, giúp dòng nước len lỏi làm sạch 360 độ mà không gây bắn nước hay tiếng ồn khó chịu.

Các công nghệ vệ sinh độc quyền như EWATER+ (nước điện phân khử khuẩn vòi rửa) và PREMIST (phun sương làm sạch lòng bàn cầu) vẫn được giữ lại để giúp duy trì sự sạch sẽ tối ưu

TOTO nâng tầm trải nghiệm người dùng với quy trình “không chạm” đẳng cấp (Ảnh: TOTO).

Hệ sinh thái WASHLET - giải pháp thông minh hóa cho không gian phòng tắm

Bên cạnh tâm điểm G5A, TOTO giới thiệu bộ ba thế hệ WASHLET S Series - giải pháp nâng cấp linh hoạt cho các bàn cầu sẵn có tại gia đình.

Kể từ khi ra mắt lần đầu năm 1980, đến nay, nắp rửa điện tử WASHLET đã trở nên phổ biến trên toàn cầu với hơn 70 triệu sản phẩm được bán ra (đến tháng 11/2025). Danh từ “WASHLET” chính thức được đưa vào Từ điển tiếng Anh Oxford (OED) cũng đã khẳng định vị thế của dòng sản phẩm này trong việc tái định nghĩa tư duy vệ sinh an toàn trên toàn thế giới.

Bộ ba thế hệ WASHLET S Series - giải pháp nâng cấp linh hoạt cho các bàn cầu sẵn có (Ảnh: TOTO).

WASHLET S Series mới sở hữu diện mạo thanh thoát nhờ tinh chỉnh mô đun chức năng giúp giảm 19% diện tích, kết hợp bệ ngồi tối ưu theo tiêu chuẩn công thái học mang lại trải nghiệm tự nhiên cho người dùng.

Đột phá nằm ở công nghệ đun nước trực tiếp thế hệ mới, giúp duy trì nước ấm liên tục cho mọi thành viên sử dụng mà vẫn giảm đến 38% điện năng tiêu thụ hằng năm.

Danh mục này bao gồm: WASHLET S2 với thiết kế tinh giản, bảng điều khiển bên hông tiện lợi, phù hợp cho gia đình trẻ hoặc căn hộ hiện đại; WASHLET S5 nâng cao trải nghiệm với bảng điều khiển rời tối giản, cho phép cá nhân hóa mọi tùy chỉnh theo sở thích; WASHLET S7 sang trọng, tích hợp trọn vẹn công nghệ EWATER+ cho cả vòi rửa và vành dưới bệ ngồi cùng các tính năng tự động hiện đại nhất.

Livestream: Ra mắt G5A - Sống rực rỡ cùng tiện nghi mới

Để kết nối trực tiếp và mang lại trải nghiệm chân thực nhất cho khách hàng, TOTO sẽ tổ chức buổi Livestream ra mắt đặc biệt vào lúc 20h ngày 11/4 trên Fanpage chính thức.

Tại đây, các chuyên gia của TOTO sẽ giải mã chi tiết về thiết kế và vận hành của siêu phẩm WASHLET G5A, đồng thời lý giải vì sao G5A trở thành lựa chọn để tô điểm tiện nghi cho không gian riêng tư của ngôi nhà Việt.

Trong livestream này, khán giả không chỉ được lắng nghe chuyên gia chia sẻ về "Văn hóa rửa Nhật Bản" mà còn có cơ hội nhận nhiều quà tặng hấp dẫn; đặc quyền ưu đãi "Got it" dành cho khách hàng đăng ký tư vấn trực tuyến và có báo giá thành công tại hệ thống showroom.

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình trải nghiệm và ưu đãi kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6 của TOTO tại Việt Nam.

Liên hệ TOTO Việt Nam:

Chi nhánh và showroom tại Hà Nội: tầng 2, tháp 2, tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội. Điện thoại: (024) 37714354.

Chi nhánh và showroom tại TP HCM: tòa nhà 1A, 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: (028) 38229520.

Chi nhánh tại Đà Nẵng: tòa nhà ACB, Số 218 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3565261.

Facebook chính thức: TOTO Vietnam

Website: https://vn.toto.com/