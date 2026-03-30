Tổng giám đốc Honda Việt Nam: “Khách hàng là động lực đưa chúng tôi tiến về phía trước”

Đằng sau những sản phẩm thân thuộc ấy là cả một chặng đường xây dựng và phát triển của doanh nghiệp, song hành cùng những chuyển biến của ngành di chuyển - từ sự đổi mới về công nghệ, thay đổi trong thói quen tiêu dùng cho đến xu hướng phát triển bền vững.

Ba thập kỷ trước, khi Honda chính thức đặt nền móng tại Việt Nam, thị trường phương tiện cá nhân trong nước vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Từ một nhà sản xuất xe máy mới thành lập vào năm 1996, Honda Việt Nam từng bước mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp và dần trở thành một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực di chuyển.

Trong suốt hành trình đó, những chiếc xe máy gắn liền với đời sống hàng ngày của hàng triệu người dân, trong khi mảng ô tô cũng dần được mở rộng, góp phần định hình thị trường phương tiện cá nhân tại Việt Nam.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm Honda Việt Nam hoạt động tại thị trường trong nước. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của doanh nghiệp, mà còn là thời điểm ngành di chuyển đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Những xu hướng như điện hóa phương tiện, phát triển bền vững, hay yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đang đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức mới cho các nhà sản xuất.

Trong bối cảnh đó, Honda Việt Nam đang từng bước điều chỉnh chiến lược phát triển nhằm thích ứng với những thay đổi của thị trường, đồng thời tiếp tục duy trì những giá trị cốt lõi đã tạo nên niềm tin của khách hàng trong nhiều năm qua.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Tổng giám đốc Honda Việt Nam Sayaka Arai đã có những chia sẻ về hành trình phát triển của doanh nghiệp, cách Honda hiện thực hóa triết lý toàn cầu “The Power of Dreams” tại Việt Nam, cũng như định hướng của hãng trong giai đoạn chuyển đổi của ngành di chuyển.

Những chia sẻ này cũng phần nào cho thấy cách Honda nhìn nhận thị trường Việt Nam trong những năm tới, khi nhu cầu di chuyển đang thay đổi cả về công nghệ lẫn kỳ vọng của người tiêu dùng.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm của Honda Việt Nam. Nhìn lại chặng đường đã qua, bà mô tả hành trình của Honda Việt Nam như thế nào và triết lý toàn cầu “The Power of Dreams” được thể hiện ra sao tại Việt Nam?

- 30 năm qua, Honda Việt Nam trưởng thành cùng với sự phát triển của đất nước. Trên hành trình đó, chúng tôi không ngừng nỗ lực để xây dựng niềm tin qua nhiều thế hệ bằng việc luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm trong mọi bước tiến.

Từ việc đồng hành với hàng triệu người dân trong hành trình di chuyển hàng ngày bằng những chiếc xe máy bền bỉ, đáng tin cậy đến mở rộng sang lĩnh vực ô tô và xuất khẩu, mỗi bước phát triển của chúng tôi đều bắt đầu từ câu hỏi cốt lõi: Làm thế nào để phục vụ người dân Việt Nam tốt hơn? - Đó cũng chính là cách chúng tôi thể hiện triết lý toàn cầu của Honda - “The Power of Dreams”.

Với Honda, niềm tin rằng di chuyển không chỉ là phương tiện, mà còn có thể mở ra nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống của mỗi người. Tại Việt Nam, việc biến niềm tin ấy thành hiện thực bắt đầu từ sự thấu hiểu sâu sắc những nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng.

Trên nền tảng đó, Honda Việt Nam luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi cải tiến về an toàn, công nghệ hay hiệu quả môi trường đều xuất phát một mong muốn rất rõ ràng: giúp khách hàng cảm thấy an tâm hơn, thuận tiện hơn và tự tin hơn trên mọi hành trình di chuyển của mình.

30 năm tại Việt Nam cũng là hành trình chuyển mình mạnh mẽ của Honda. Từ một nhà sản xuất mới thành lập vào năm 1996, đến nay chúng tôi đã phát triển thành một doanh nghiệp cung cấp giải pháp di chuyển đa lĩnh vực với hơn 10.000 nhân sự. Đồng thời đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô - xe máy trong nước, tạo thêm nhiều việc làm và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.

Tuy nhiên, cột mốc 30 năm không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng với những nhu cầu di chuyển ngày càng đa dạng và có giá trị cao hơn, kéo theo những kỳ vọng ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, Honda Việt Nam cũng cần tiếp tục đổi mới và thích ứng để đồng hành cùng sự chuyển mình của xã hội.

Đối với Honda Việt Nam, trong chặng đường phía trước, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố năng lực cạnh tranh của các sản phẩm cốt lõi, đồng thời nỗ lực hướng tới trung hòa carbon và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Honda Việt Nam cũng mong muốn chung tay cùng Chính phủ Việt Nam giải quyết những thách thức liên quan đến an toàn giao thông, hướng tới một xã hội không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ. Tất cả nhằm duy trì sự tin cậy và gắn bó bền chặt của khách hàng trong nhiều thập kỷ tới.

Trên hết, những thành tựu mà Honda Việt Nam đạt được trong suốt ba thập kỷ qua là nhờ sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng, đối tác cùng các bên liên quan khác. Sự tin yêu đó là điều chúng tôi luôn trân trọng và cũng là nguồn động lực để Honda Việt Nam tiếp tục nỗ lực trong những chặng đường phía trước.

Những ước mơ truyền cảm hứng cho chúng tôi. Khách hàng là động lực đưa chúng tôi tiến về phía trước.

Phát triển bền vững đang trở thành xu hướng quan trọng trong quá trình chuyển đổi của ngành di chuyển trên toàn cầu. Honda Việt Nam phản ứng như thế nào trước xu hướng này?

- Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới và lĩnh vực di chuyển cũng cần thay đổi để đồng hành cùng sự chuyển mình đó.

Trong bối cảnh này, Honda Việt Nam đang chủ động thúc đẩy quá trình điện hóa, bao gồm phát triển xe máy điện và các công nghệ hybrid, phù hợp với định hướng toàn cầu của Honda cũng như lộ trình chính sách của Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải trong hoạt động sản xuất và mở rộng các sáng kiến về an toàn giao thông cũng như bảo vệ môi trường.

Chúng tôi theo đuổi quá trình chuyển đổi một cách thận trọng và có trách nhiệm. Mỗi bước đi cần mang tính thực tiễn, phù hợp với mức độ sẵn sàng của hạ tầng, đồng thời đặt lợi ích thiết thực của khách hàng và xã hội làm trọng tâm.

Với Honda Việt Nam, hai giá trị song hành: mang đến sự thuận tiện cho khách hàng và góp phần giải quyết những vấn đề của xã hội chính là định hướng phát triển trong tương lai.

Từ góc nhìn của bà, tiềm năng phát triển của thị trường xe máy và ô tô tại Việt Nam trong tương lai được đánh giá như thế nào?

- Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch mang tính cấu trúc trong lĩnh vực di chuyển.

Đối với xe máy, dù tổng dung lượng thị trường đang dần ổn định, xu hướng chuyển dịch sang các sản phẩm có giá trị cao hơn và các quá trình điện hóa ngày càng rõ nét. Người tiêu dùng ngày nay trở nên chọn lọc hơn, quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, đồng thời ý thức rõ hơn về các yếu tố môi trường.

Trong khi đó, thị trường ô tô vẫn được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, nhờ sự gia tăng thu nhập và quá trình đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời, các dòng xe hybrid và xe điện cũng đang dần chuyển từ một lựa chọn ngách sang một xu hướng ngày càng phổ biến trong cân nhắc của người tiêu dùng.

Đối với Honda Việt Nam, đây không chỉ đơn thuần là một cơ hội tăng trưởng, mà còn là một thời điểm chuyển mình quan trọng. Trách nhiệm của chúng tôi là định hướng rõ ràng trong giai đoạn chuyển đổi này: tiếp tục củng cố lợi thế cạnh tranh các dòng sản phẩm cốt lõi, đồng thời thúc đẩy quá trình điện hóa với với lộ trình thực tế, bền vững và gắn với những điều kiện của thị trường Việt Nam.

Ở góc độ cá nhân, bà cảm thấy thế nào khi đại diện Honda Việt Nam tại cột mốc lịch sử này?

- Đó vừa là niềm trân trọng, vừa là một vinh dự lớn đối với tôi.

Tôi đang tiếp nối nền tảng vững chắc được gây dựng bởi nhiều thế hệ đi trước, và điều đó khiến tôi cảm nhận sâu sắc trách nhiệm phải tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị ấy. Đồng thời, tôi cũng ý thức rõ rằng bối cảnh hiện nay đã rất khác - kỳ vọng của khách hàng ngày càng cao, công nghệ thay đổi nhanh chóng và phát triển bền vững không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Vì vậy, trách nhiệm của tôi rất rõ ràng: đảm bảo Honda Việt Nam tiếp tục là doanh nghiệp mà khách hàng lựa chọn với sự tin tưởng - không chỉ vì sản phẩm, mà còn vì những giá trị mà chúng tôi theo đuổi và những đóng góp cho xã hội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những giá trị vượt trên kỳ vọng của khách hàng, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp Honda Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập, bà muốn gửi gắm thông điệp gì tới khách hàng và các đối tác tại Việt Nam?

- 30 năm trước, Honda Việt Nam bắt đầu với một niềm tin - bằng sự đầu tư chân thành, hành động có trách nhiệm và luôn đặt khách hàng làm trung tâm, chúng tôi có thể cùng Việt Nam phát triển.

Ngày hôm nay, tôi cảm thấy biết ơn hàng triệu khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Honda, các đối tác đã đồng hành và phát triển cùng chúng tôi, cũng như toàn thể nhân viên đang nỗ lực mỗi ngày để mang đến những giải pháp di chuyển tốt hơn. Sự tin tưởng và hài lòng của mọi người chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước.

Cột mốc này cũng đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường mới.

Khi Việt Nam bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, Honda Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đổi mới - thúc đẩy sáng tạo, tăng cường năng lực sản xuất trong nước, nâng cao tiêu chuẩn an toàn và đẩy mạnh các di chuyển bền vững, với mục tiêu mang lại sự hài lòng ngày càng lớn hơn cho khách hàng.

Hơn hết, chúng tôi mong muốn tiếp tục là một doanh nghiệp mà xã hội mong đợi - một doanh nghiệp luôn lắng nghe, không ngừng thích ứng và nỗ lực tạo ra những giá trị bền vững vượt lên trên chính các sản phẩm của mình.

Với lòng biết ơn đối với chặng đường đã qua và quyết tâm cho tương lai phía trước, chúng tôi mong được cùng Việt Nam viết tiếp hành trình 30 năm tiếp theo.

Nội dung: Trường Thịnh

30/03/2026 - 20:00