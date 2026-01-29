Tôn vinh con người, nét đẹp xứ Nghệ - Tĩnh, SABECO nối tiếp hành trình gìn giữ bản sắc văn hóa Việt

Trên hành trình ấy, việc tôn vinh con người và những nét đẹp văn hóa đặc trưng của từng vùng miền đang trở thành cách bền vững để gìn giữ bản sắc Việt trong đời sống đương đại.

Tôn vinh “vị Tết” và những người gìn giữ văn hóa Nghệ Tĩnh

Tiếp nối hành trình tôn vinh sự đa dạng văn hóa Tết vùng miền, ngày 24/1, tại xã Kim Bảng, Nghệ An, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã mang chuỗi sự kiện cộng đồng của chiến dịch “Chung Vị Tết Việt - Gắn Kết Muôn Miền” đến địa phương, sau các điểm dừng tại Đắk Lắk và Vĩnh Long.

SABECO mang đến xã Kim Bảng không gian trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống, điểm nhấn là hoạt động biểu diễn dân ca ví giặm (Ảnh: BTC).

Chuỗi hoạt động hướng đến việc tạo dựng một không gian chung, nơi người dân khắp ba miền có thể cùng sẻ chia niềm vui ngày Tết, qua đó làm nổi bật những giá trị văn hóa Tết đậm đà bản sắc của từng vùng đất.

Tại Nghệ An, chương trình mang đến nhiều hoạt động tương tác giàu bản sắc văn hóa Bắc Trung Bộ, từ tái hiện mâm cỗ Tết truyền thống, không gian ẩm thực quê hương, đến các hoạt động trình diễn dân gian. Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là những làn điệu dân ca ví giặm mộc mạc, sâu lắng, di sản văn hóa phi vật thể gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ.

Trong đó có sự xuất hiện của nghệ nhân dân gian Trần Văn Sang, người nhiều năm bền bỉ gìn giữ, truyền dạy và lan tỏa dân ca ví giặm, đã để lại nhiều xúc cảm cho người tham dự.

Người dân được trải nghiệm hát dân ca ví giặm cùng nghệ nhân Trần Văn Sang (Ảnh: BTC).

Thường xuyên đồng hành cùng các sự kiện quảng bá, tôn vinh di sản văn hoá dân gian, nghệ nhân Trần Văn Sang cho rằng, việc đưa dân ca ví giặm vào trong các gian hàng cũng như hoạt động tại chương trình “Chung Vị Tết Việt - Gắn Kết Muôn Miền”, không chỉ tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho những ngày cận Tết, mà còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt trong việc góp phần xây dựng, làm giàu thêm đời sống văn hoá, tinh thần cho bà con địa phương.

“Rất đông người dân hào hứng tham gia, chứng tỏ việc đưa dân ca ví giặm vào các hoạt động đời sống hàng ngày là rất cần thiết và cần được phổ rộng nhiều hơn, từ đó gìn giữ và bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc. Cảm ơn SABECO và ban tổ chức đã tạo cơ hội cho những người nghệ nhân như chúng tôi, những người yêu quý di sản ở quê hương xứ Nghệ được mang dân ca ví giặm đến gần hơn, đến nhiều người hơn với người dân trong những ngày Tết đến xuân về”, nghệ nhân Trần Văn Sang chia sẻ thêm.

Anh Trần Văn Sang còn là “Top 15 Gương mặt Người Truyền Lửa” trong khuôn khổ của giải thưởng “Vinh danh Người Truyền Lửa” do SABECO cùng báo Đại Đoàn Kết phối hợp tổ chức vào cuối năm 2025, dưới sự đồng hành chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

SABECO góp phần chung tay gìn giữ và tôn vinh giá trị văn hóa phong phú cũng như những con người “giữ hồn văn hóa” trong cộng đồng. Nỗ lực này cũng đóng góp vào việc mang trải nghiệm Tết trọn vẹn đến với nhiều người, để ai cũng cảm thấy được thuộc về trong dịp sum vầy.

Người dân thích thú với những hoạt động gắn kết trong chương trình “Chung Vị Tết Việt - Gắn Kết Muôn Miền” (Ảnh: BTC).

Lan tỏa trải nghiệm Tết trọn vẹn đến cộng đồng cả nước

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp cùng SABECO đã tổ chức trao tặng 500 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tham gia thăm hỏi, chúc Tết bộ đội biên phòng trong khu vực.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Phó ban Công tác Xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Vân - Phó ban Công tác Xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - nhấn mạnh Tết Nguyên đán là dịp lễ truyền thống giàu ý nghĩa của dân tộc Việt Nam, là thời điểm gắn kết cộng đồng, vun đắp tình cảm gia đình và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong xã hội. Các hoạt động trao quà Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của toàn xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tuyến đầu.

Bà Lim Pei Chi Patsty - Phó tổng giám đốc SABECO chia sẻ tại sự kiện chiến dịch “Chung Vị Tết Việt - Gắn Kết Muôn Miền” (Ảnh: BTC).

Bà Lim Pei Chi Patsty - Phó tổng giám đốc SABECO cho biết, với SABECO, Tết không chỉ là một dịp lễ, mà còn là khoảnh khắc văn hóa chung, nơi mỗi vùng miền có cách thể hiện khác nhau nhưng cùng chia sẻ những giá trị cốt lõi về sự đoàn kết, sẻ chia và gắn bó.

Trong khuôn khổ của chiến dịch kéo dài từ 10/1 đến 8/2, SABECO trao tổng cộng 6.500 suất quà cho người lao động khó khăn và các chiến sĩ biên phòng tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước. Mỗi phần quà không chỉ bao gồm các nhu yếu phẩm và những hương vị Tết quen thuộc như bánh tét, mứt Tết, mà còn có phong bao lì xì như một lời chúc may mắn và tốt lành gửi đến người dân nhân dịp năm mới.

Thông qua món quà ý nghĩa này, SABECO mong muốn mang đến sự trọn vẹn và đầm ấm cho những người chưa có cơ hội đón một mùa Tết đủ đầy, để ai cũng cảm nhận được mình là một phần của niềm vui chung trong dịp năm mới.

Người lao động khó khăn và các chiến sĩ biên phòng tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước được nhận quà Tết, phong thư lì xì như một lời chúc may mắn và tốt lành của SABECO gửi đến người dân nhân dịp năm mới (Ảnh: BTC).

Theo SABECO, doanh nghiệp đưa chương trình Tết thường niên thành một nền tảng tôn vinh sự phong phú của văn hóa Việt Nam, thông qua việc tái hiện những phong tục Tết đặc trưng của từng vùng miền, tạo nên những trải nghiệm chung và những khoảnh khắc kết nối ý nghĩa.

Các hoạt động gói bánh chưng, xin chữ ông Đồ càng làm giàu thêm đời sống tinh thần, tạo không khí vui xuân cho bà con địa phương ngày cận Tết (Ảnh: BTC).

Qua chiến dịch “Chung Vị Tết Việt - Gắn Kết Muôn Miền”, SABECO tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng niềm tự hào và tăng cường sự gắn kết cộng đồng, để những giá trị Tết Việt không ngừng được tiếp nối và lan tỏa qua từng mùa xuân.