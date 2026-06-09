Tôn vinh 44 nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu trong các lĩnh vực

Tôn vinh 44 nữ trí thức tiêu biểu có nhiều đóng góp cho đất nước

Ngày 9/6 tại Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh và biểu dương Hội viên Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026, ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ nữ trí thức đối với sự phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, kinh tế, văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là hoạt động đặc biệt nhân dịp Hội Nữ trí thức Việt Nam tròn 15 năm thành lập (2011-2026).

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá lễ tôn vinh có ý nghĩa đặc biệt khi ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam. Đồng thời, sự kiện góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, sáng tạo của phụ nữ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bà Hoài đánh giá cao những đóng góp của các nữ trí thức được tôn vinh và biểu dương tại chương trình. Đây là những cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật và quản lý; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và khẳng định vị thế của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam trên trường quốc tế.

“Những thành tích mà các chị đạt được không chỉ được ghi nhận bằng các giải thưởng, danh hiệu cao quý của Nhà nước và các tổ chức khoa học uy tín trong nước, quốc tế, mà quan trọng hơn là đã được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội”, bà Hoài nhấn mạnh.

Các nữ trí thức nhận giấy chứng nhận nữ trí thức Việt tiêu biểu.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, những tấm gương được tôn vinh hôm nay cũng phản ánh sự trưởng thành và lớn mạnh không ngừng của Hội Nữ trí thức Việt Nam sau 15 năm xây dựng và phát triển.

Hiện Hội quy tụ gần 6.000 hội viên trên cả nước, trong đó có 24 giáo sư, 224 phó giáo sư, 727 tiến sĩ, khoảng 2.000 thạc sĩ, 20 nghệ sĩ nhân dân, 30 nghệ sĩ ưu tú, 2 đại biểu Quốc hội và 4 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

“Hội Nữ trí thức Việt Nam thực sự trở thành mái nhà chung của đội ngũ nữ trí thức cả nước; là nơi hội tụ trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam”, bà Hoài khẳng định.

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, cho biết, 44 cá nhân được vinh danh là những tấm gương tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần sáng tạo và cống hiến.

Trong đó có 14 giáo sư, 14 phó giáo sư, 2 Nhà giáo Nhân dân, 3 Nhà giáo Ưu tú, 2 Thầy thuốc Nhân dân, 1 Thầy thuốc Ưu tú, 2 Nghệ sĩ Nhân dân, 1 đại sứ và 4 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Người cao tuổi nhất được tôn vinh năm nay đã 88 tuổi.

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam.

"Các cá nhân được lựa chọn đều đáp ứng những tiêu chí chặt chẽ về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm xã hội.

Họ là những nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, doanh nhân, nghệ sĩ, chuyên gia có nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển doanh nghiệp, sáng tạo nghệ thuật và hoạt động cộng đồng", bà Hợp nói.

Đặc biệt, đối với danh hiệu nữ trí thức tiêu biểu trong chặng đường 15 năm của Hội, các cá nhân không chỉ có thành tích chuyên môn xuất sắc mà còn sở hữu nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý của Nhà nước và các tổ chức khoa học uy tín trong nước, quốc tế; đồng thời có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng như đội ngũ nữ trí thức cả nước.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam, là một trong 44 cá nhân được tôn vinh Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026.

"Đầu tư cho nữ trí thức chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước"

Góp mặt trong danh sách 44 nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu được tôn vinh, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bày tỏ xúc động khi được vinh danh trong dịp đặc biệt đánh dấu 15 năm thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Theo bà Hòa, bản thân không phải là giáo sư, phó giáo sư hay tiến sĩ như nhiều cá nhân được tôn vinh, nhưng cảm thấy vinh dự vì những đóng góp trong quá trình hình thành và phát triển Hội đã được ghi nhận.

Bà cho biết, chính từ nhận thức cần tập hợp, phát huy lực lượng phụ nữ ưu tú, đặc biệt là nữ trí thức và nữ doanh nhân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trước đây đã đề xuất thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hội Nữ doanh nhân Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

“Nhìn lại chặng đường 15 năm, tôi rất xúc động khi được các chị em nhớ tới và được Hội Nữ trí thức Việt Nam vinh danh trong dịp đặc biệt này”, bà chia sẻ.

Bà Hòa đồng thời đề xuất tiếp tục duy trì các chương trình tôn vinh định kỳ khoảng 5 năm một lần nhằm ghi nhận, động viên và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Theo bà, bên cạnh việc biểu dương, cần có thêm các cơ chế, chính sách hỗ trợ để phát huy tiềm năng của phụ nữ, đặc biệt là nữ trí thức và nữ doanh nhân.

TS Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai, cho rằng sự tôn vinh hôm nay không chỉ là phần thưởng dành cho thành tích cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với cả một hành trình lao động, cống hiến bền bỉ bằng trí tuệ, trách nhiệm và tình yêu nghề của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam nói chung và bản thân bà nói riêng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau chương trình.

Theo bà Lan, điểm chung của các nữ trí thức là tinh thần cống hiến xuất phát từ trách nhiệm đối với xã hội hơn là lợi ích vật chất hay chức vụ. Nhiều người dù đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục tham gia nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội, chuyển giao tri thức và hỗ trợ cộng đồng trên tinh thần tự nguyện.

Bà cũng bày tỏ mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa tới đội ngũ nữ trí thức, đặc biệt là nữ trí thức trẻ thông qua các chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và kết nối nguồn lực.

“Đầu tư cho đội ngũ trí thức nói chung và nữ trí thức nói riêng chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước. Khi được tạo điều kiện thuận lợi, đội ngũ nữ trí thức sẽ tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam”, TS Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh.

Ảnh: Nguyễn Ngoan