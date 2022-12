Tính hiệu quả của nghị quyết về an sinh xã hội tại Vĩnh Phúc

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Vĩnh Phúc đã ban hành 30 nghị quyết liên quan tới các chính sách an sinh xã hội. Hiện có 15 nghị quyết đang còn hiệu lực. Theo đại diện tỉnh, các chính sách an sinh xã hội của Vĩnh Phúc ngày càng được mở rộng độ bao phủ, đi vào cuộc sống, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng miền và điều kiện thực tiễn của địa phương. Hơn thế, các chính sách cũng được đón nhận, từng bước nâng cao đời sống của người dân và góp phần ổn định xã hội.

Với việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, Vĩnh Phúc đang từng bước nâng cao đời sống cho người dân (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc).

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hiện Vĩnh Phúc đang triển khai 2 nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi.

Với chính sách hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên mầm non tại các cơ sở mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, 4.502 trẻ và 113 giáo viên được thụ hưởng chính sách. Điều này giúp tăng chất lượng bữa ăn trong khẩu phần ăn của trẻ, đồng thời, giảm bớt khó khăn về tài chính cho công nhân lao động. Chính sách cũng giải quyết kịp thời một phần khó khăn về tài chính cho bộ phận giáo viên mầm non đang dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Từ năm 2017 đến năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc đã trao thưởng trên 8 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi các cấp, tạo động lực để thành tích thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế của tỉnh tăng lên. Qua đó, động viên khuyến khích học sinh, giáo viên phấn đấu nỗ lực trong học tập và giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh.

Theo đại diện tỉnh Vĩnh Phúc, một trong nhóm nghị quyết quan trọng được tỉnh ban hành với 9 nghị quyết liên quan tới nhiều đối tượng thuộc lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, lao động thương binh và xã hội cũng đang phát huy hiệu quả tích cực.

Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, dân số và phát triển, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành 3 nghị quyết. Kết quả, từ tháng 8 năm 2020 đến nay, các chính sách của tỉnh đã giúp cho 10.320 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 20% so với cùng kỳ. Qua đó, địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội được giao đến năm 2021 theo chương trình hành động số 62 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Là một trong những tỉnh đầu tiên ban hành chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND về chính sách người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, trong 2 năm 2021 - 2022, tỉnh đã hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 939.152 người, đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh tính đến hết tháng 8/2022 là 93,4%.

Nghị quyết đã góp phần rút ngắn khoảng cách bao phủ bảo hiểm y tế ở nhiều nhóm đối tượng, giúp người dân giảm bớt chi phí khi tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân theo chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Chính sách về dân số phát triển đã giúp phụ nữ nghèo, trẻ sơ sinh được sàng lọc, tiếp cận với các phương pháp chăm sóc hiện đại, giúp ngành y tế đạt được một số mục tiêu, chỉ tiêu về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong giai đoạn hiện nay.

Chính sách thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã hội hiện có 6 nghị quyết đang được thực hiện là chính sách chăm lo người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người yếu thế, người có công với cách mạng, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến,...

Thực hiện nhóm nghị quyết về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ cho 43.807 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng; chúc thọ, mừng thọ cho 56.147 người cao tuổi; chi trả cho 1.095 lượt hộ gia đình không khả năng thoát nghèo; trợ cấp hằng tháng cho 1.651 người cao tuổi từ đủ 70 đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không có lương hưu.

Cùng với đó, số đối tượng điều dưỡng phục hồi sức khỏe là 6.291 người; 27 thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến được chi trả chế độ hàng tháng; 58 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện được trợ cấp đặc thù và 81 đối tượng cai nghiện tự nguyện tại cơ sở được hỗ trợ.

Nhóm chính sách trên đã giúp các đối tượng bảo đảm mức sống tối thiểu, dần ổn định cuộc sống. Đây cũng là nhóm kết quả nổi bật trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Theo kết quả tổng hợp việc thực hiện chính sách an sinh trên cả nước, hiện nay, mức chuẩn trợ giúp xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc cao hơn 1,24 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội do Trung ương quy định. Theo đó, Vĩnh Phúc nằm trong 4 tỉnh, thành phố có mức chuẩn trợ giúp xã hội cao nhất cả nước; nhóm 4 tỉnh, thành phố có chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo; nhóm các tỉnh có mức chi chúc thọ, mừng thọ cao hơn 1,4 lần so mức Trung ương quy định.