Tin lời đi theo Google Maps chỉ đường, cô gái trượt chân rơi tõm xuống nước

Một video ghi lại khoảnh khắc nữ du khách người Ba Lan có tên Wiktoria Guzenda bất ngờ rơi xuống kênh đào ở Venice (Italia). Vụ việc xảy ra khi cô gái đang mải dò đường và nhìn chăm chú vào điện thoại, rồi trượt chân, lao thẳng xuống nước.

Đoạn video cho thấy nữ du khách Guzenda vừa bước xuống bậc thang đá ven kênh nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

Khi chưa kịp nhận ra phía trước là làn nước, cô gái mất thăng bằng và rơi thẳng xuống con kênh. Cảnh quay sau đó cho thấy cô gái người Ba Lan ngồi trên bậc cao, lau vết trầy xước ở chân sau cú ngã.

Cô gái ngã lao xuống nước khi đi theo hướng dẫn chỉ đường trên điện thoại (Ảnh cắt từ clip).

Theo chia sẻ của nữ du khách, sự cố xảy ra do cô tin lời và đi theo chỉ dẫn của Google Maps - dịch vụ cung cấp bản đồ kỹ thuật số, cung cấp tính năng chỉ đường, tìm đường.

Đoạn video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem với nhiều bình luận trái chiều. Trong đó đa phần ý kiến cho rằng không hiểu cô gái nghĩ gì khi vẫn đi thẳng xuống bậc thang dẫn xuống nước.

"Có lẽ nên ngừng việc đi theo chỉ dẫn đường GPS, hãy ngẩng đầu nhìn xung quanh để tìm lối đi", một tài khoản bình luận trên Instagram.

Cùng với đó, nhiều người đặt câu hỏi, Google Maps có thực sự đáng trách trong trường hợp này hay không. Những du khách từng có kinh nghiệm tới Venice du lịch lại cho rằng, không nên sử dụng ứng dụng Google Maps khi tới thành phố này.

Tin lời đi theo Google Maps chỉ đường, cô gái trượt chân rơi thẳng xuống nước (Nguồn video: Wiktoria Guzenda).

Theo các trang du lịch tại Italia, việc sử dụng Google Maps ở thành phố Venice có thể mang tới nhiều rắc rối hơn là sự hiệu quả.

Nguyên nhân đến từ cấu trúc đô thị đặc biệt của thành phố này. Khác với những thành phố thông thường trên thế giới, Venice được chia thành nhiều quận với hệ thống đánh số nhà phức tạp, không theo trật tự nhất định. Điều này khiến việc định vị trở nên khó khăn, ngay cả với những người am hiểu công nghệ.

Khó khăn càng tăng khi thành phố Venice có nhiều ngõ cụt dẫn thẳng xuống nước hay những lối đi hẹp tưởng là phố nhưng lại có điểm dừng ở kênh đào. Thậm chí, những cây cầu tưởng chừng có thể băng qua, trên thực tế bị chặn lại.

Nhiều người cho rằng, khi tới Venice du lịch, du khách nên dùng bản đồ giấy hoặc ứng dụng định vị chuyên dùng cho thành phố này (Ảnh: Trip).

Ngoài ra, ứng dụng của Google Maps cũng không thể tính đến chuyện mực nước thay đổi. Điều này có thể khiến nhiều tuyến đường bỗng chốc bị ngập nước hoặc không thể đi qua. Trong khi đó, Google Maps thường chỉ dẫn du khách đi theo những tuyến đường thông thường.

"Nhiều du khách phải đứng ngẩn ngơ bên bờ nước, đúng vị trí ứng dụng thông báo nên rẽ", trang du lịch Tour Leader Venice từng chia sẻ.

Thậm chí, không ít trang web du lịch khuyên du khách nên tạm ngừng sử dụng Google Maps khi tới Venice. Tthay vào đó, khách nên dùng loại bản đồ giấy hoặc ứng dụng định vị chuyên dụng cho Venice.

"Hoặc tốt nhất nếu lạ nước lạ cái, bạn nên thuê hướng dẫn viên địa phương. Điều này vừa an toàn, vừa không lo bị tắm dưới dòng kênh như cô gái người Ba Lan", một hướng dẫn viên bản địa chia sẻ.

Cũng liên quan tới Google Maps, nhiều trường hợp tai nạn đã xảy ra vì người dùng tin tưởng hoàn toàn ứng dụng này.

Tháng 8 năm nay, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại huyện Chittorgarh (Ấn Độ) khi chiếc ô tô chở gia đình 9 người bị cuốn trôi xuống sông Banas.

Nguyên nhân ban đầu được cho là tài xế lái xe đi theo hướng dẫn của Google Maps, lao thẳng lên một cây cầu vốn bị phong tỏa từ nhiều tháng trước.

Trong số 9 người trên xe, 5 người may mắn sống sót nhờ kịp thời bám trụ trên nóc xe cho tới khi được cứu thoát.