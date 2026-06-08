Tìm thấy thi thể nữ tiếp viên người Mỹ dạt vào bờ, tử vong khi lặn biển

Theo truyền thông Mỹ, thi thể của một nữ tiếp viên hàng không 31 tuổi làm việc tại hãng hàng không American Airlines được phát hiện trên bãi biển ở Nam Florida vào khoảng 20h ngày 3/6.

Những người đầu tiên phát hiện vụ việc là 2 ngư dân đang câu cá gần bờ biển. Họ lập tức báo cảnh sát sau khi kéo thi thể nạn nhân lên bờ.

Nữ tiếp viên trước khi tử nạn vốn là người đam mê lặn biển (Ảnh: News).

“Tôi nhìn thấy 2 người đàn ông kéo một thứ gì đó từ dưới nước lên. Sau đó họ đưa nó vào sát bờ biển. Cuối cùng, tôi mới biết đó là thi thể một phụ nữ”, nữ nhân chứng có tên Emilio Benitez chia sẻ.

Cơ quan Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida (FWC) xác nhận danh tính nạn nhân là Kellie Williams.

Theo CBS News, cơ quan điều tra cho biết, thi thể của nạn nhân có những thương tích phù hợp với dấu hiệu bị tàu thuyền va chạm.

Trong khi đó, nguồn tin ban đầu cho hay, nữ tiếp viên Williams đã đi lặn biển bằng ống thở trước khi mất tích.

Hiện nguyên nhân và hoàn cảnh chính xác dẫn tới cái chết của nữ tiếp viên vẫn được điều tra. Giới chức địa phương kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến vụ việc hoặc có thông tin liên quan nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng.

Gia đình nạn nhân cho biết, Williams là người giàu kinh nghiệm lặn biển. Cha mẹ cô khẳng định con gái mình có kỹ năng lặn tốt.

Theo thông tin trên mạng xã hội, Williams mới kết hôn hồi tháng 10 năm ngoái.

Sau đó, đại diện của Hiệp hội Tiếp viên Hàng không chuyên nghiệp chi nhánh tại Miami đã xác nhận thông tin nữ tiếp viên hàng không đã tử vong. Đại diện Hiệp hội cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân.

Trên trang cá nhân của mình, nạn nhân từng đăng tải nhiều hình ảnh về video dưới nước cho thấy cô rất thích lặn biển và khám phá đại dương.

Sau vụ việc, giới chức địa phương cũng đăng bài cảnh báo về việc lặn biển. Trong đó, bài viết nhấn mạnh, tất cả thợ lặn, thợ săn cá dưới nước hay du khách đều không nên lặn biển một mình.

Ngoài ra, người tham gia lặn biển cần có bạn đồng hành, sử dụng cờ báo hiệu đúng quy định và luôn giữ vị trí dễ quan sát nhất có thể.

Đồng thời, người điều khiển tàu thuyền cũng cần hiểu rằng, cờ báo hiệu có người lặn dưới nước không phải một gợi ý mang tính tượng trưng.

“Điều đó có nghĩa là đang có con người ở dưới nước. Hãy giảm tốc độ, giữ khoảng cách và luôn quan sát xung quanh”, bài viết nhấn mạnh.

Theo quy định tại Florida, tàu thuyền phải giữ khoảng cách tối thiểu khoảng 91m với cờ báo hiệu thợ lặn ở vùng biển mở và khoảng 30m tại sông, cửa biển hoặc kênh rạch.