Cuộc đoàn tụ sau hơn 2 thập kỷ

Những ngày qua, căn nhà của ông Trần Công Sỹ (65 tuổi) tại thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn thường lệ. Họ hàng, bà con lối xóm liên tục ghé thăm, chia vui với gia đình khi người anh cả Trần Công Anh (68 tuổi) trở về sau 21 năm thất lạc.

Ông Sỹ cùng các thành viên trong gia đình vẫn chưa hết xúc động khi nhắc đến hành trình tìm lại người thân. Với họ, sự trở về của ông Anh là niềm vui quá đỗi bất ngờ, bởi đã có lúc mọi người nghĩ rằng người anh trai có lẽ đã qua đời ở một nơi xa lạ nào đó.

Ông Anh (áo trắng) trở về bên gia đình sau 21 năm thất lạc (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Anh là anh cả trong gia đình có 11 anh em (6 trai và 5 gái). Do không được minh mẫn, mấy chục năm trước, ông từng có lần đi lạc nhưng sau đó được gia đình tìm thấy, đưa về nhà.

Cách đây 21 năm, ông Anh tiếp tục rời nhà rồi biệt tích từ đó, để lại nỗi lo lắng cho người thân.

Bố mẹ lần lượt qua đời, các anh chị em trong gia đình vẫn không ngừng dò hỏi, tìm kiếm tin tức về người anh cả. Thế nhưng, hết năm này qua năm khác, mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả. Thời gian trôi qua, hy vọng tìm lại người thân trong gia đình cũng dần vơi đi.

“Anh mất tích mấy chục năm, gia đình tìm đủ mọi cách tìm kiếm nhưng không được, thời gian trôi qua dần buông hy vọng, cứ nghĩ anh ấy mất ở đâu rồi”, bà Trần Thị Bảy, em gái ông Anh chia sẻ.

Giữa tháng 10, khi gia đình gần như không còn nghĩ đến ngày gặp lại người thân, bà Bảy bất ngờ nhận được thông báo từ chính quyền địa phương về một trường hợp nghi là ông Anh, đang được chăm sóc tại một trung tâm bảo trợ xã hội ở TPHCM.

Tin tức ấy khiến bà Bảy không khỏi sững sờ, xen lẫn mừng tủi. Sau hơn 2 thập kỷ không có bất kỳ manh mối nào, giờ đây, một tia hy vọng bất ngờ xuất hiện. Bà Bảy vội vàng gọi điện báo cho các anh, chị, em trong nhà, rồi liên hệ Công an xã Lệ Thủy nhờ hỗ trợ.

Ông Anh có vấn đề về thần kinh, lúc nhớ, lúc quên (Ảnh: Tiến Thành).

Khi những hình ảnh về người đàn ông được cung cấp, các thành viên trong gia đình bà Bảy chăm chú nhận diện. Niềm mong mỏi kéo dài suốt nhiều năm như vỡ òa khi họ nhận ra đó chính là người anh trai thất lạc bấy lâu.

Với sự hỗ trợ, kết nối của Công an xã Lệ Thủy, gia đình bà Bảy đã lên đường vào TPHCM để đón ông Anh trở về quê. Sau hơn 21 năm xa cách, người đàn ông từng rời nhà trong lặng lẽ nay đã trở về bên các em của mình.

Vụ tai nạn "mở lối về"

Theo tìm hiểu của gia đình, hơn 20 năm qua, ông Anh sống lang thang tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TPHCM.

Do có vấn đề về thần kinh, ông không nhớ rõ quê quán, cũng không thể tự tìm được đường trở về với gia đình.

Cách đây ít tháng, trong lúc đi qua đường, ông Anh bị xe máy tông trúng. Người dân và lực lượng chức năng đã đưa ông vào bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, do không có giấy tờ tùy thân, không nhớ tên người thân và quê quán, ông Anh không thể cung cấp thông tin để đơn vị chức năng liên hệ với gia đình.

Bà Trần Thị Bảy bên người anh cả mất tích suốt nhiều năm (Ảnh: Tiến Thành).

Sau thời gian điều trị, ông Anh được đưa vào một trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc. Qua thời gian, trí nhớ của ông dần có những dấu hiệu hồi phục, giúp ông Anh nhớ lại một vài thông tin về gia đình.

Ông Anh nhớ mình có 2 người em gái tên Bảy và Thu, quê ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị). Những thông tin ít ỏi ấy trở thành manh mối quan trọng để đơn vị chăm sóc ông liên hệ với cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Trị.

Từ những thông tin ban đầu, lực lượng công an từng bước xác minh, kết nối, mở ra hành trình đưa người đàn ông thất lạc trở về quê hương sau hơn 2 thập kỷ.

“Nếu không bị tai nạn và được đưa vào trung tâm bảo trợ chăm sóc, có lẽ anh ấy vẫn sống lang thang ở TPHCM chứ chưa về được với gia đình như hiện nay. Giờ về anh ấy sống cùng các em, không có vợ con gì nên chúng tôi sẽ thay nhau chăm sóc”, ông Sỹ tâm sự.

Hành trình trở về của ông Anh có sự giúp đỡ tận tình từ Công an xã Lệ Thủy (Ảnh: Công an Lệ Thủy).

Theo lãnh đạo Công an xã Lệ Thủy, bên cạnh kết nối, hỗ trợ để ông Anh đoàn tụ với gia đình, đơn vị cũng đã phối hợp, hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục cần thiết để làm giấy tờ tùy thân cho ông Anh.

Trước đó, bà Trần Thị Bảy cũng thay mặt gia đình gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Lệ Thủy vì đã hỗ trợ gia đình tìm lại người thân.