TikToker “Anh Mặt Vuông” trở thành đại sứ thương hiệu của Face Wash Fox

Dương Minh Tân, chàng trai sinh năm 1999 được hàng triệu người biết đến với cái tên thân thuộc "Anh Mặt Vuông" vừa trở thành gương mặt đại diện của chuỗi chăm sóc da Face Wash Fox trong năm nay.

Đây không phải lần đầu tiên một TikToker hợp tác với thương hiệu làm đẹp, nhưng lại là lần đầu tiên Face Wash Fox chọn một nhà sáng tạo nội dung để kể câu chuyện của mình.

Đại sứ thương hiệu Face Wash Fox năm 2026 - “Anh Mặt Vuông” (Ảnh: Face Wash Fox).

Người thật, chuyện thật

Từ kênh bán xe đến nhà sáng tạo nội dung với hơn 1,1 triệu lượt theo dõi và 46,8 triệu lượt thích trên TikTok, hành trình của Dương Minh Tân không đi theo công thức nào.

Anh nổi lên không vì ngoại hình chuẩn mực mà vì sự chân thật đến mức người xem nhìn vào video của anh là thấy chính mình trong đó. Đó cũng là thứ Face Wash Fox tìm kiếm.

Lễ ký kết công bố “Anh Mặt Vuông” là Đại sứ thương hiệu Face Wash Fox năm 2026 (Ảnh: Face Wash Fox).

“Chúng tôi không muốn một gương mặt hoàn hảo để quảng cáo dịch vụ chăm sóc da. Chúng tôi muốn một người thật, người hiểu rằng chăm da không phải chuyện của riêng ai và không ngại nói điều đó với hàng triệu người đang xem", đại diện Face Wash Fox chia sẻ.

Nam giới và chăm sóc da - câu chuyện không còn xa lạ

“Anh Mặt Vuông” không phải người đầu tiên phá vỡ quan niệm "con trai không cần chăm da". Nhưng với tệp khán giả đa phần là Gen Z và Millennials - thế hệ đang dần cởi mở hơn với việc tự chăm sóc bản thân - anh là người có thể nói câu chuyện đó một cách tự nhiên.

Chuỗi cửa hàng rửa mặt công nghệ cao Face Wash Fox (Ảnh: Face Wash Fox).

Trước khi trở thành đại sứ, Dương Minh Tân lần đầu trải nghiệm quy trình chăm sóc da đầy đủ tại Face Wash Fox, từ soi da bằng công nghệ AI, biết chính xác tình trạng da thật của mình, đến các bước chăm sóc cá nhân hóa theo đúng loại da. Phản ứng của anh sau buổi đó là thứ khiến Face Wash Fox quyết định không cần tìm thêm ai khác.

"Lần đầu tiên tôi thật sự hiểu da mình đang cần gì, không phải nghe tư vấn chung chung, mà là biết chính xác. Tôi không nghĩ chuyện chăm da lại đơn giản và thật đến vậy", Dương Minh Tân chia sẻ.

Hành trình phía trước

Trong vai trò đại sứ thương hiệu năm 2026, “Anh Mặt Vuông” sẽ đồng hành cùng Face Wash Fox qua các hoạt động truyền thông, nội dung sáng tạo và các sự kiện trải nghiệm theo đúng cách anh vẫn làm mọi thứ: chân thật, gần gũi và không cố tạo hình ảnh.

Face Wash Fox hiện có hơn 50 cửa hàng trên toàn quốc, với quy trình chăm sóc da ứng dụng công nghệ AI soi da, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho từng khách hàng, bất kể giới tính hay loại da.

Và có lẽ đó chính là điểm chung giữa Face Wash Fox và “Anh Mặt Vuông”, cả hai đều tin rằng thứ gì thật mới đáng để giữ lại lâu dài.

