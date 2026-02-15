Tiệm vải ở TPHCM may áo dài cấp tốc trong 3 tiếng cho khách ăn Tết gây sốt

Việt kiều tranh thủ may áo dài trước giờ ra sân bay

Về Việt Nam thăm gia đình ít ngày trước Tết, chị Ngân Sương - một Việt kiều Australia - muốn tranh thủ may vài bộ áo dài để mang sang nước ngoài mặc trong các dịp lễ hội cộng đồng người Việt.

Tuy nhiên, lịch trình gấp gáp khiến chị khá lo lắng. “Tôi chỉ ở lại vài ngày, lại phải di chuyển liên tục, nên nếu may theo cách bình thường chắc không kịp”, chị kể.

Tình cờ biết đến dịch vụ may áo dài lấy liền trong 3 tiếng tại tiệm của chị Nguyễn Thị Thuận (43 tuổi) - tiểu thương lâu năm ở chợ An Đông (quận 5 cũ, nay là phường An Đông) - chị Ngân Sương quyết định ghé thử.

Chị Ngân Sương hài lòng với chiếc áo dài mới (Ảnh: Mộc Khải).

Tại sạp vải nằm sâu trong khu chợ, không khí những ngày giáp Tết khá nhộn nhịp. Người chọn vải, người ướm thử màu trước gương, thợ liên tục đo số đo cho khách.

Chị Ngân Sương chọn hai chất liệu khác nhau, một bộ vải gấm tông trầm đậm, phù hợp mặc dịp trang trọng, một bộ tơ nhẹ, màu tươi sáng để chụp ảnh ngoài trời. Sau khi chọn vải, thợ may đo trực tiếp, tư vấn kiểu cổ, độ ôm eo và độ rộng quần sao cho vừa vặn mà vẫn thoải mái, dễ di chuyển.

“Nghe nói ba tiếng là có áo tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng vì hết cách nên thử”, chị cười.

Đúng hẹn, điện thoại báo áo đã hoàn thành, chị Ngân Sương quay trở lại sạp của chị Thuận để mặc thử áo dài, không giấu được sự phấn khích.

“Phom dáng vừa người, tôi mặc thấy rất đứng dáng, không có cảm giác làm gấp cho xong. Vải lại mát, mặc dễ chịu. Thực sự tôi rất hài lòng”, chị nói.

Chị Ngân Sương cho biết chị không ngờ mình kịp có hai bộ áo dài đẹp để mang đi nước ngoài trong vài ngày tới.

Chia sẻ về dịch vụ này, chị Thuận cho biết mình bán vải áo dài từ năm 19 tuổi. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, chị mở tiệm riêng được gần 10 năm.

Chị không trực tiếp ngồi máy may mỗi ngày, nhưng từng học may nên nắm rõ cách đo và chỉnh phom dáng. Việc may đo được chị phối hợp với một tiệm may lớn gần chợ, có khoảng 10-15 thợ lành nghề để đảm bảo tiến độ.

Chị Sương không ngờ chỉ trong 3 tiếng, 2 bộ áo dài chị đặt đã hoàn thành (Ảnh: Mộc Khải).

“Để kịp hoàn thành một bộ áo dài trong 3 tiếng, mỗi thợ làm trọn một bộ từ lúc cắt tới khi hoàn thiện. Làm vậy mới chủ động thời gian, không bị chồng chéo.

Trước đây, có người 18h phải ra sân bay, nên 14h vội đến chỗ tôi đặt hàng. Chiều hôm đó, họ cầm chiếc áo dài truyền thống để sang nước ngoài mặc, họ hạnh phúc, tôi cũng vui lây”, chị Thuận chia sẻ.

Tiệm nhận may cả với khách mua vải tại chỗ lẫn khách mang vải từ nơi khác đến. Giá công may dao động từ khoảng 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng mỗi bộ, tùy kiểu dáng và số lớp áo, chưa bao gồm tiền vải. Vải có nhiều phân khúc, từ 350.000 đồng đến vài triệu đồng một bộ cao cấp.

“Dịp Tết cũng không tăng giá. Chúng tôi hứa 3 tiếng là cố gắng đúng 3 tiếng”, chị khẳng định.

Theo chị, dịch vụ may gấp được duy trì quanh năm. Tuy nhiên, dịp Tết là thời điểm đông khách nhất vì nhiều chị em muốn có áo dài mới để chụp ảnh xuân, đi chùa, dự tiệc.

Ngoài ra, Việt kiều về nước cũng thường đặt may 5-10 bộ để mang ra nước ngoài do chi phí may đo ở nước ngoài có thể lên tới vài trăm USD một bộ. Áo dài truyền thống vẫn là lựa chọn phổ biến nhất nhờ tính ứng dụng cao, có thể mặc trong nhiều dịp khác nhau mà không sợ lỗi mốt.

Từ một lần nhận may gấp đến dịch vụ hút khách

Dịch vụ may áo dài trong 3 tiếng, theo chị Thuận, xuất phát từ một lần nhận đơn đặc biệt cách đây khoảng 3 năm.

Dịch vụ may áo dài trong 3 tiếng ở tiệm của chị Thuận đã có hơn 3 năm nay (Ảnh: Mộc Khải).

Một buổi tối, chị nhận cuộc gọi từ khách quen đang sống ở nước ngoài. Người này mong muốn may gấp một chiếc áo dài đỏ cho mẹ ở Việt Nam. Mẹ của vị khách tuổi đã cao, gần đất xa trời, mong muốn có một chiếc áo dài đỏ cho bản thân. Cũng vì thế, đơn hàng phải hoàn thành chỉ trong vài tiếng.

Thời gian quá gấp khiến chị Thuận ban đầu khá đắn đo: “Lúc đó tôi cũng lo không biết có kịp không. Nhưng nghĩ khách tin mình nên quyết định làm thử”.

Sáng hôm sau, cả đội thợ mở cửa sớm hơn thường lệ, làm liên tục để kịp giờ giao. Bộ áo hoàn thành đúng hẹn. “Từ lần đó tôi mới nhận ra nhu cầu may gấp rất nhiều. Có người bận công việc, có người ở xa về nước chỉ vài ngày, không ai muốn chờ 5-7 ngày cả”, chị nói.

Dần dần, khách truyền tai nhau về dịch vụ này. Một số video ghi lại quá trình may đo nhanh tại chợ cũng giúp tiệm được biết đến rộng rãi hơn. Ngoài Việt kiều, vào các tháng cuối năm còn có khách du lịch quốc tế. Họ muốn có một bộ áo dài vừa vặn theo số đo riêng, thay vì mua sẵn rồi chỉnh sửa nhiều lần.

“Khách nước ngoài rất thích được tự chọn vải, chọn kiểu theo ý mình. Trong khi ở nước họ may đo rất mắc”, chị Thuận chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại chợ An Đông cũng có một số cửa hàng cung cấp dịch vụ may nhanh tương tự. Tuy nhiên, với chị Thuận, điều giữ chân khách không chỉ là tốc độ mà là sự đúng hẹn và tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Sạp của chị Thuận có đa dạng loại vải cho khách lựa chọn (Ảnh: Mộc Khải).

Hơn hai thập kỷ bán vải, chị cho rằng 3 tiếng chỉ là một cam kết về thời gian. Điều quan trọng hơn là khi khách mặc thử phải cảm thấy vừa vặn, thoải mái và tự tin.

“Tết ai cũng muốn mọi thứ suôn sẻ. Mình làm nhanh nhưng không được làm ẩu. Có vậy khách mới quay lại”, chị nói.

Giữa những ngày cuối năm vội vã, theo chị Thuận, một bộ áo dài kịp giờ không chỉ để mặc, mà còn để lưu giữ khoảnh khắc sum vầy. Với những người con xa quê, đó còn là cách mang theo một phần bản sắc quê hương.