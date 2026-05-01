Tiệm tạp hóa hơn 30 năm ở Hưng Yên gây sốt, gợi nhớ tuổi thơ nhiều thế hệ

Những ngày qua trên nhiều diễn đàn, bộ ảnh về một tiệm tạp hóa mộc mạc, giản dị, bỗng gây sốt vì chạm tới ký ức của nhiều thế hệ.

Cửa tiệm tạp hóa ở Thái Bình (cũ) gây sốt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giữa những thay đổi của cuộc sống hiện đại, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi mọc lên san sát, một tiệm tạp hóa giản dị vẫn tồn tại suốt hàng chục năm, khiến nhiều người rưng rưng nhớ về tuổi thơ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hoàng Vũ (34 tuổi, hiện sống tại Hải Phòng) cho biết, đây là bộ ảnh do anh tình cờ chụp lại khi đưa vợ con về thăm nhà ngoại ở xã Tiên La, Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên).

"Những hình ảnh này được tôi chụp cách đây 3 năm. Gần đây, bộ ảnh được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội khiến tôi cũng bất ngờ", anh Vũ nói.

Hình ảnh giản dị gợi lại những ký ức về thời thơ ấu của nhiều thế hệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vào một buổi chiều đưa con trai đi dạo trên con đường làng, anh Vũ bất ngờ thấy một cửa tiệm tạp hóa nằm khiêm tốn ở một góc nhỏ.

Trái ngược với những ngôi nhà cao tầng xây xung quanh, cửa tiệm nhỏ vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, không có biển hiệu hoành tráng, chỉ dựng tạm bằng những viên gạch và mái lợp xi măng.

Cảnh tượng này khiến anh Vũ bồi hồi nhớ về tuổi thơ đã qua. Trong ký ức của anh, những cửa tiệm tạp hóa ngày xưa cũng mang dáng dấp như vậy. Hàng chục năm đã qua, khi các siêu thị, cửa hàng tiện lợi mọc lên khắp nơi, để tìm được một hàng bán tạp hóa còn giữ nguyên nếp xưa như vậy, với anh là điều rất hiếm.

Vì muốn lưu giữ hình ảnh tuổi thơ, anh Vũ đưa con trai của mình tới đây. Anh ngỏ ý với chủ tiệm, xin chụp vài tấm hình làm kỷ niệm.

Tiệm tạp hóa đã có tuổi đời hơn 30 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, chủ tiệm là cụ Tuấn năm nay gần 90 tuổi. Cụ mở cửa tiệm hơn 30 năm qua. Tận dụng khoảng trống phía trước, gia đình bày biện những món đồ lặt vặt để buôn bán, còn khu vực phía sau là nơi sinh hoạt của cả nhà.

Theo quan sát của anh Vũ, dù cửa tiệm đơn sơ nhưng được bài trí gọn gàng, khoa học. Không gian nhỏ hẹp nhưng tiệm gần như đầy đủ các vật dụng cơ bản, từ văn phòng phẩm, đồ chơi đến món ăn vặt, đồ gia dụng.

Khi đưa con trai - bé Tùng Bách - tới chụp hình, anh Vũ cũng giới thiệu để con hiểu về tuổi thơ mà thế hệ anh từng trải qua. Cậu bé tỏ ra hào hứng, chăm chú quan sát từng món đồ bằng đôi mắt thơ ngây.

Thời gian qua, hình ảnh một số tiệm tạp hóa từng gây sốt vì gợi nhớ ký ức tuổi thơ nhiều thế hệ. Trong đó có một quán tạp hóa gần 30 năm không thay đổi ở Nghệ An, thu hút nhiều bạn trẻ tới chụp hình sống ảo.

Tiệm tạp hóa gây thương nhớ ở Nghệ An (Ảnh: Quỳnh Zô).

Trái ngược với cảnh nhộn nhịp của dãy quán ăn đối diện, cửa tiệm có tấm nhựa nhỏ ghi dòng chữ mộc mạc chỉ rộng vài m2 vừa đủ kê 2 tủ kính và một lối đi. Trong tủ kính cũng không có nhiều đồ đặc biệt, ngoài vài gói bánh, chai nước ngọt, vài gói bột mì...

Chủ tiệm là bà Phạm Thị Thiện. Năm 2000, bà mở cửa tiệm tạp hóa và duy trì tới nay. Khách của tiệm chủ yếu là người quen trong xóm. Cũng vì tiệm lưu giữ được sự mộc mạc hiếm thấy, nhiều người tìm tới đây để chụp hình như tìm về bầu trời tuổi thơ.