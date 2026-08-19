Thương hiệu trà sữa TenRen đánh dấu chương mới tại Hà Nội (Ảnh: TenRen).

Ngày 8/8, TenRen khai trương cửa hàng tại số 5 Hoàng Cầu (Hà Nội), đánh dấu cột mốc mở đầu cho hành trình phát triển mới của thương hiệu tại Việt Nam.

Không lựa chọn sự trở lại bằng những chiến dịch rầm rộ hay cuộc đua mở rộng cửa hàng, TenRen bắt đầu chương mới bằng một hướng đi chậm rãi hơn: tập trung vào chất lượng trong từng ly trà, sự chỉn chu trong từng trải nghiệm và những giá trị văn hóa trà đã được thương hiệu gìn giữ hơn 70 năm.

Từ một thương hiệu trà đến biểu tượng văn hóa thưởng trà

Được thành lập tại Đài Loan (Trung Quốc) từ năm 1953, TenRen được biết đến là một trong những thương hiệu trà lâu đời tại châu Á. Khác với nhiều thương hiệu đồ uống phát triển từ xu hướng trà sữa, TenRen khởi nguồn là nhà sản xuất trà chất lượng cao, với hơn bảy thập kỷ nghiên cứu, tuyển chọn nguyên liệu và phát triển nghệ thuật chế biến trà. Triết lý của TenRen bắt đầu từ chính lá trà.

TenRen khởi nguồn là nhà sản xuất trà chất lượng cao (Ảnh: TenRen).

Theo đại diện thương hiệu, mỗi ly đồ uống đều được xây dựng trên nền tảng của những lá trà được tuyển chọn kỹ lưỡng, quy trình chế biến riêng và bí quyết tích lũy qua nhiều thế hệ. Vì vậy, dù là trà sữa, trà trái cây hay trà nguyên bản, điều TenRen hướng đến vẫn là giữ được hương vị tự nhiên của trà, thay vì phụ thuộc vào độ ngọt hay hương liệu.

"Trước khi là một thương hiệu đồ uống, TenRen là một thương hiệu trà. Chúng tôi luôn tin rằng chất lượng của một ly trà được quyết định từ chất lượng của lá trà", đại diện TenRen chia sẻ.

Định hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng hiện nay, khi ngày càng nhiều người tìm kiếm những thức uống cân bằng hơn, ít ngọt hơn và quan tâm nhiều hơn đến chất lượng nguyên liệu.

Trở lại Việt Nam với một định hướng khác

Sau hành trình đầu tiên tại Việt Nam, TenRen dành nhiều năm nghiên cứu thị trường trước khi quyết định trở lại.

TenRen dành nhiều năm nghiên cứu thị trường trước khi quyết định trở lại (Ảnh: TenRen).

Theo đại diện TenRen Việt Nam, đây không đơn thuần là sự quay lại của một thương hiệu, mà là sự khởi đầu cho một hành trình phát triển dài hạn.

"Chúng tôi nhận thấy người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu và những trải nghiệm có chiều sâu hơn. Đó cũng chính là những giá trị mà TenRen đã theo đuổi suốt hơn 70 năm. Vì vậy, lần trở lại này là cơ hội để chúng tôi giới thiệu một góc nhìn khác về trà - không chỉ là một thức uống, mà còn là một phần của phong cách sống cân bằng và tinh tế", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Hà Nội được lựa chọn là điểm khởi đầu cho hành trình định vị mới của TenRen tại Việt Nam, khi thương hiệu chuyển trọng tâm từ hình ảnh gắn với trà sữa sang đề cao giá trị của trà và trải nghiệm thưởng trà. Đây cũng là bước đi để TenRen từng bước hoàn thiện mô hình vận hành và trải nghiệm thương hiệu, trước khi trở lại TPHCM và tiếp tục đồng hành cùng những khách hàng đã yêu mến TenRen.

Không chỉ thưởng thức trà, khách hàng còn được khám phá câu chuyện phía sau mỗi lá trà

Một trong những điểm nhấn của Grand Opening là không gian trưng bày về quy trình chế biến trà ô long đặc trưng được bố trí ngay tại tầng 2 của cửa hàng.

Không gian trưng bày về quy trình chế biến trà ô long của TenRen (Ảnh: TenRen).

Tại đây, khách tham quan có thể tìm hiểu hành trình tạo nên những lá trà ô long - từ khâu tuyển chọn nguyên liệu, làm héo, lên men, sao trà đến những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, TenRen mong muốn mang đến góc nhìn rõ hơn về giá trị của một ly trà chất lượng.

Bên cạnh đó, thương hiệu cũng giới thiệu King's Oolong - dòng trà biểu tượng được xem là kết tinh của nghệ thuật làm trà lâu năm với hương vị cân bằng, hậu ngọt và chiều sâu đặc trưng.

Theo đại diện thương hiệu, việc đưa khu trưng bày vào cửa hàng xuất phát từ mong muốn giúp khách hàng hiểu rằng phía sau mỗi ly trà là một quy trình công phu, sự kiên nhẫn và nhiều năm kinh nghiệm của những người làm trà.

Một ly trà ngon không chỉ là thức uống

Trong dịp Grand Opening, bên cạnh việc thưởng thức đồ uống, khách hàng còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như khám phá văn hóa trà, chương trình ưu đãi Member Matching hay tích điểm đổi quà.

TenRen lựa chọn phát triển dựa trên chất lượng sản phẩm (Ảnh: TenRen).

Tuy nhiên, theo TenRen, các hoạt động này chỉ là cầu nối để đưa khách hàng đến gần hơn với điều mà thương hiệu muốn chia sẻ: Giá trị của trà.

"Một ly trà ngon không chỉ là một thức uống. Đó còn là khoảng thời gian để con người chậm lại, cân bằng hơn giữa nhịp sống bận rộn và tận hưởng những điều giản dị mỗi ngày", đại diện thương hiệu nói.

Đó cũng là triết lý mà TenRen mong muốn lan tỏa khi trở lại Việt Nam. Thay vì chạy theo những xu hướng ngắn hạn, thương hiệu lựa chọn phát triển dựa trên chất lượng sản phẩm, trải nghiệm khách hàng và những giá trị bền vững.

Với TenRen, Hà Nội không chỉ là nơi khai trương cửa hàng mới, mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình đưa văn hóa trà đến gần hơn với người yêu trà Việt Nam.