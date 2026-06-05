Thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững

Mô hình đổi bao bì lấy nhu yếu phẩm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng

Chương trình tập trung vào ba hoạt động trọng tâm, gồm huấn luyện sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn theo nguyên tắc “4 đúng - 5 vàng”, thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng kết hợp trao quà khuyến khích cho người dân và phát động trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là mô hình đổi vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật lấy các nhu yếu phẩm thiết yếu như đường, dầu ăn và hạt nêm.

Nhiều địa phương ghi nhận sự tham gia tích cực của người dân trong các hoạt động thu gom bao thuốc thực vật đã qua sử dụng và trồng cây xanh.

Người dân không chỉ tham gia vì các phần quà hỗ trợ mà còn ngày càng nhận thức rõ hơn về tác động của việc xả thải bao bì ra môi trường sống và sản xuất nông nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Giang - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Syngenta Việt Nam).

Bên cạnh hoạt động thu gom, Syngenta Việt Nam cũng phối hợp địa phương tổ chức lễ phát động trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Giang - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ cho biết: “Chương trình không chỉ giúp nâng cao nhận thức của nông dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn mà còn tạo sự lan tỏa tích cực thông qua các hoạt động thu gom bao bì và trồng cây xanh tại địa phương. Đây là mô hình thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới xanh hơn và phát triển nông nghiệp bền vững”.

Cũng tại sự kiện, ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam, chia sẻ: “Là doanh nghiệp gắn bó lâu dài với nông nghiệp Việt Nam, Syngenta luôn xác định bảo vệ môi trường là trách nhiệm không thể tách rời trong mọi hoạt động. Thông qua chương trình ‘Môi trường sạch - Cuộc sống xanh’, chúng tôi mong muốn cùng địa phương và người dân nông dân lan tỏa các thực hành canh tác an toàn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và từng bước xây dựng những cộng đồng nông thôn xanh hơn, bền vững hơn”.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam (Ảnh: Syngenta Việt Nam).

Chung tay thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

Theo đại diện Syngenta Việt Nam, qua 12 năm triển khai (từ năm 2014), chương trình đã thu gom gần 200 tấn vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và trồng hơn 6.300 cây xanh tại nhiều địa phương trên cả nước.

Riêng trong năm 2026, chương trình đã thu gom hơn 10 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật và trồng 1.000 cây xanh tại các tuyến đường nông thôn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Toàn bộ bao bì sau thu gom được xử lý theo quy trình an toàn bởi đơn vị chuyên nghiệp.

Tại An Giang, chương trình được triển khai tại các xã Hòn Đất, Thạnh Lộc, Cần Đăng và Vĩnh An. Tại Cần Thơ, các hoạt động được tổ chức tại các xã Vị Thanh 1, Cờ Đỏ, Trường Khánh và phường Mỹ Xuyên với sự tham gia của đại diện ngành nông nghiệp địa phương, chính quyền sở tại.

Chương trình đổi vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật lấy quà diễn ra trên khắp các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: Syngenta Việt Nam).

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng đã trồng hơn 1.000 cây xanh trên địa bàn xã Ngọc Tố với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch UBND xã Ngọc Tố, cho biết: "Đối với tuyến đường huyện 56, dài trên 4km được trồng trên 1.000 cây bằng lăng, được Sở và Syngenta trồng, UBND xã sẽ ban hành kế hoạch phân công cụ thể cho các phòng, ban ngành, đoàn thể xã, Ủy ban nhân dân ấp Trà Bết cùng với người dân dọc tuyến đường tổ chức quản lý, chăm sóc tốt, đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt, đúng với tên gọi Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”.