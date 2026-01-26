Thợ ảnh chụp nhầm đám cưới, chủ cơ sở lên mạng tìm tặng hình cho cô dâu

Ngày 26/1, anh Đặng Hoài Văn (38 tuổi, chủ một tiệm chụp ảnh ở tỉnh Cà Mau) cho biết, 2 ngày trước, cơ sở của anh nhận chụp ảnh cho lễ vu quy của một cô dâu ở Năm Căn.

Thợ ảnh của anh Văn khi đi chụp ảnh đã vào nhầm đám cưới khác do trên tuyến đường cũng có một lễ vu quy đang diễn ra. Anh thợ cứ nghĩ đã đến đúng nơi nên cứ vào chụp ảnh bình thường.

Nội dung anh Văn đăng trên mạng xã hội tìm cô dâu để tặng ảnh (Ảnh chụp lại: Nhật Linh Đan).

Theo anh Văn, sau khi thợ chụp được khoảng 40 phút, cô dâu thuê bên anh Văn chụp ảnh mới liên hệ hỏi sao chưa thấy thợ tới. Lúc này anh Văn gọi cho thợ ảnh của mình mới biết đã vào nhầm đám.

“Bạn thợ ảnh sau khi biết nhầm mới chạy đến đám cưới kia. Cô dâu khi hay tin xảy ra nhầm lẫn cũng vui vẻ, thông cảm vì sau đó thợ ảnh cũng chạy qua kịp thời”, anh Văn chia sẻ.

Anh Văn cho biết, sau khi xảy ra sự việc, anh đăng lên mạng xã hội thông tin và ảnh cô dâu mà thợ ảnh đã vào chụp nhầm, nhờ bạn bè ở khu vực diễn ra đám cưới tìm giúp.

"Sau khi liên hệ được cô dâu, tôi chủ động nhắn tin chia sẻ về chuyện nhầm lẫn của thợ, đồng thời gửi tặng cô dâu một số ảnh đẹp như món quà chúc mừng ngày cưới. Cô dâu cũng vui vẻ nhận và cảm ơn”, anh Văn chia sẻ và tiết lộ đã tặng khoảng 30 tấm ảnh.