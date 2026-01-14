Thi thể cô gái Nhật bị giấu ở khe tường, chủ quán bật 5 máy lọc không khí

Theo truyền thông địa phương, thi thể một cô gái trẻ bị giấu bên trong bức tường của một quán bar ở thị trấn Hidaka, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) trong nhiều ngày liền. Thời điểm đó, chủ quán vẫn tiếp tục phục vụ khách như bình thường.

Được biết, thi thể được phát hiện trong một khoang trống có diện tích khoảng một chiếc chiếu tatami (loại chiếu truyền thống của Nhật Bản) bên trong bức tường, bị bịt kín bằng các tấm ván gỗ, tại quán bar ở khu vực Tomikawa Kita của thị trấn.

Quán bar nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: X).

Nạn nhân là một phụ nữ ngoài 20 tuổi, đã được trình báo mất tích kể từ tối ngày 31/12. Cô gái được cho là người quen của chủ quán bar - ông Toshihiko Matsukura (49 tuổi).

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là ngạt thở do bị siết cổ bằng vật giống như dây thừng. Vụ việc đang được điều tra theo hướng án mạng.

Gia đình trình báo chuyện nạn nhân bị mất tích vào ngày 1/1. Trong khi đó, quán bar cũng đóng cửa vào ngày này rồi mở trở lại hôm 2/1. Ngày 3/1, người đàn ông bị triệu tập để thẩm vấn.

Ban đầu, ông ta cố giữ thái độ bình thản và cho biết sẽ hợp tác cùng cảnh sát để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Tới ngày 10/1, sau nhiều lần bị tra hỏi, chủ quán đành thừa nhận hành vi giấu thi thể nạn nhân và khai vị trí cất giấu. Cũng trong ngày này, ông ta bị chuyển giao cho viện kiểm sát.

Điều khiến dư luận không khỏi rùng mình, sau khi giấu thi thể vào bức tường của quán, từ ngày 2/1 cho đến trước khi bị cảnh sát thẩm vấn, Matsukura vẫn tiếp tục mở cửa kinh doanh như thường lệ. Trong suốt kỳ nghỉ năm mới, quán vẫn đón nhiều lượt khách ra vào mà không ai hay biết họ đang ăn uống, vui chơi ngay cạnh một thi thể bị giấu trong tường.

Thời điểm này, quán mở cùng lúc 4-5 máy lọc không khí. Thậm chí, chủ quán còn chủ động hỏi khách xem có ngửi thấy mùi lạ hay không.