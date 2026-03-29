Thầy giáo Ấn Độ bị phản ứng khi tỏ tình với nữ sinh ngay trong lớp học

Sự việc xảy ra tại Trường Cao đẳng Y khoa Sri Siddhartha (SSMC), ở thành phố Tumkur. Theo thông tin ban đầu, một nam giảng viên tên Abdul đã bất ngờ đứng trên bục giảng và công khai bày tỏ tình cảm với một nữ sinh ngay trong giờ học, trước sự chứng kiến của toàn bộ lớp.

Trong đoạn video do một sinh viên ghi lại, người đàn ông này cho biết bản thân không thể kìm nén tình cảm nên muốn nhân cơ hội này tỏ tình với một nữ sinh mà ông cho là “đặc biệt” trong lớp.

Không chỉ dừng lại ở lời nói, người này còn hứa sẽ phát kẹo cho cả lớp, rồi trực tiếp nói “I love you” (tạm dịch: Tôi yêu bạn) với nữ sinh ngay tại lớp học, khiến nhiều người có mặt không khỏi bất ngờ.

Sau khi bước xuống bục giảng, ông lập tức bị nữ sinh phản ứng, yêu cầu làm việc rõ ràng với ban giám hiệu. Trong lúc tranh cãi, ông cho rằng chính nữ sinh này trước đó đã bày tỏ tình cảm với mình và khẳng định có bằng chứng để chứng minh.

“Em từng nói "I love you", đúng không?”, giảng viên liên tục chất vấn.

Trước lời khẳng định này, nữ sinh lập tức phủ nhận: “Tôi tỏ tình với ông khi nào?”. Đáp lại, người này nói rằng có camera ghi lại sự việc và hẹn sẽ trao đổi vào ngày hôm sau khi được yêu cầu cung cấp bằng chứng cụ thể.

Tuy nhiên, nữ sinh từ chối tiếp tục cuộc nói chuyện. Vị giảng viên sau đó vẫn đề nghị cả lớp nhận kẹo rồi rời khỏi phòng học.

Dù sự việc tưởng chừng dừng lại tại đó, nhưng khi thông tin lan ra bên ngoài lớp học, nhiều sinh viên khác đã bày tỏ sự bức xúc, kéo đến tìm giảng viên để đối chất, dẫn đến xô xát.

Nam giảng viên được cho là bị đuổi đánh khắp khuôn viên trường và tiếp tục bị hành hung gần khu vực để xe. Dù bị thương trong vụ việc, người này vẫn kịp rời khỏi hiện trường.

Nhà trường đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với giảng viên Abdul để phục vụ công tác xác minh. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã lập hồ sơ vụ án và đang tiến hành điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến liên quan.

Trước đó, từng có những trường hợp cầu hôn trong lớp học gây chú ý nhưng theo hướng hoàn toàn khác. Năm 2011, mạng xã hội Trung Quốc từng xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh một nữ giảng viên được bạn trai cầu hôn ngay trên giảng đường.

Theo nội dung đoạn video do sinh viên quay lại, một chàng trai cầm hoa bước vào lớp học và bất ngờ giới thiệu mình là bạn trai của nữ giảng viên. Sau đó, anh tiến lên bục giảng, nắm tay bạn gái và bày tỏ tình cảm sau hơn một năm gắn bó, trước khi quỳ xuống, trao nhẫn cầu hôn.

Ban đầu, nữ giảng viên tỏ ra bất ngờ và có phần lúng túng, nhưng dưới sự cổ vũ, reo hò của sinh viên trong lớp, cô đã đồng ý. Cả hai sau đó ôm nhau trong không khí vui vẻ, được nhiều sinh viên dùng điện thoại ghi lại.

Nhiều người nhận xét, thời điểm diễn ra màn cầu hôn là lúc gần tan học nên không ảnh hưởng đến việc giảng dạy. Sự việc khi đó được nhiều người xem là khoảnh khắc lãng mạn, nhận về phản ứng tích cực, trái ngược với vụ việc ồn ào vừa xảy ra tại Ấn Độ.