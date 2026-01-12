Thắp hương cho bức tượng 4 năm, người phụ nữ mới phát hiện đó là... đồ chơi

Câu chuyện bắt đầu từ 4 năm trước, khi một người phụ nữ (không tiết lộ danh tính) sống tại Manila mua một pho tượng được giới thiệu là tượng Phật tại một cửa hàng địa phương. Với dáng tròn trịa và biểu cảm hiền hòa, bức tượng khiến cô tin rằng đó là hình ảnh của một vị Phật.

Từ đó, cô đặt tượng ở vị trí trang trọng trên bàn thờ trong nhà, ngày ngày thắp hương, cầu nguyện và gửi gắm mong ước về những điều tốt lành.

Bức tượng được người phụ nữ thờ phụng trong 4 năm (Ảnh: Mirrormedia).

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi một người bạn tới thăm nhà và nhận thấy màu sắc cùng đường nét khuôn mặt của pho tượng có phần lạ so với tượng Phật thông thường.

Khi quan sát kỹ hơn, cả hai mới phát hiện bức tượng mà người phụ nữ vẫn thành kính thờ suốt nhiều năm thực chất là mô hình 3D của Shrek - nhân vật có với vẻ ngoài dữ dằn nhưng tính cách hiền lành trong phim hoạt hình cùng tên.

Biết được sự thật, người phụ nữ sững sờ. Tuy nhiên, thay vì xấu hổ hay tức giận, cô cho biết điều quan trọng nhất với mình vẫn là sự chân thành trong những lời cầu nguyện, chứ không nằm ở hình dáng pho tượng.

Theo cô, đức tin xuất phát từ thiện ý và tấm lòng, chứ không phải vẻ bề ngoài. Người phụ nữ cũng nói rằng cô dự định tiếp tục thờ bức tượng Shrek này.

Nhân vật Shrek trong phim hoạt hình cùng tên (Ảnh: AFP).

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận. Một người đùa rằng: “Chuyện này thật sự quá buồn cười. Cô ấy thì tích thêm công đức, còn tôi thì mất điểm công đức vì cười quá nhiều”.

Người khác bình luận: “Đức tin và sự thành tâm xuất phát từ bên trong. Cô ấy thờ Shrek thì đã sao, miễn lòng thành là thật”.

Trong khi đó, một bình luận khác mang màu sắc triết lý hơn: “Phật giáo từ lâu đã dung hòa nhiều yếu tố tín ngưỡng dân gian địa phương, nên việc ai đó cầu nguyện trước tượng Shrek cũng không quá sốc. Nếu trong tim có Phật, thì đó chính là Phật”.

Câu chuyện này cũng gợi nhớ đến một sự việc tương tự từng xảy ra tại công viên Premlok ở thành phố Pune (Ấn Độ) hồi tháng 6 năm ngoái. Khi nước bất ngờ phun trào từ thân một cây phượng vĩ, nhiều người dân địa phương đã tin rằng đó là phép màu và kéo đến cúng.

Sau đó, giới chức xác nhận “nước thánh” thực chất là do một đường ống nước ngầm bị hỏng, khiến nước thấm lên qua phần thân rỗng của cây.