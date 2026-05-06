Thanh niên nhảy cầu được người dân ứng cứu rồi... rủ ăn sáng, uống cà phê

Sáng 6/5, một nam thanh niên nhảy cầu Sêrêpốk nối liền Đắk Lắk và Lâm Đồng đã may mắn được người dân địa phương kịp thời ứng cứu.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hòa Phú (Đắk Lắk), vụ việc xảy ra vào khoảng 5h cùng ngày. Nam thanh niên đã dừng xe máy trên cầu, để lại điện thoại, giấy tờ tùy thân, sau đó bất ngờ nhảy xuống sông Sêrêpốk.

Người dân thả phao và chèo thuyền ứng cứu nam thanh niên nhảy cầu (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhiều người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng hành động. Họ ném phao cứu sinh (được chính quyền xã Hòa Phú trang bị sẵn trên cầu) xuống sông và chèo thuyền đến ứng cứu. Thời điểm đó, mực nước sông Sêrêpốk khá thấp, giúp nam thanh niên có thể bơi gần vào bờ. Tuy nhiên, người này vẫn có ý định tiếp tục bơi ra giữa dòng.

Một người dân chèo thuyền đã kịp thời tiếp cận, nắm lấy cổ áo nam thanh niên và can ngăn anh từ bỏ ý định dại dột. Cùng lúc đó, nhiều người dân khác đã tập trung dưới chân cầu động viên, khuyên anh nghĩ về gia đình và cuộc sống tươi đẹp phía trước.

Qua trò chuyện, nam thanh niên chia sẻ rằng anh đã có vợ và 2 con, nhưng vì buồn chuyện gia đình nên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. "Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Nhiều người muốn sống mà không được, mình còn khỏe mạnh đừng nghĩ tiêu cực nữa", một người dân khuyên nhủ.

Sau khi được người dân khuyên bảo tận tình, nam thanh niên đã trở về nhà an toàn (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi được thuyết phục, một người đàn ông đã mời nam thanh niên đi ăn sáng và uống cà phê để anh bình tĩnh lại. Tại quán cà phê, rất đông người dân đã đến vỗ vai, động viên, xin số điện thoại và thậm chí giúp anh tìm việc làm.

"Mình có sức khỏe làm gì cũng được, miễn kiếm ra tiền và không vi phạm pháp luật. Không có việc làm thì mai mình gọi đi làm", một người khác chia sẻ.

Nhờ thông tin lan truyền trên mạng xã hội, người thân của nam thanh niên đã nhanh chóng đến quán cà phê và đưa anh về nhà an toàn.

Cầu Sêrêpốk nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Trương Nguyễn).

Clip ghi lại khoảnh khắc người dân tận tình động viên, an ủi nam thanh niên nhảy cầu Sêrêpốk đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Nhiều ý kiến dành lời khen ngợi cho những hành động ấm áp, chân thành của người dân, giúp nam thanh niên lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ tích cực hơn và từ bỏ ý định dại dột.

Sông Sêrêpốk, thường được gọi là "sông tử thần" do có nhiều đá ngầm và nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm cao.

Chính quyền xã Hòa Phú đã lắp đặt camera và biển cảnh báo, cùng với các hoạt động tuyên truyền, nhằm ngăn chặn những hành vi tiêu cực và giúp người dân có ý định dại dột suy nghĩ lại.