“Thanh niên là lực lượng quyết định tương lai của an ninh nguồn nước”

Dưới đây là những chia sẻ của bà về lý do và kỳ vọng của Tập đoàn TCP khi tham gia dự án.

Điều gì khiến Tập đoàn TCP quyết định đồng hành cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trong dự án kéo dài ba năm này?

- Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu cùng áp lực gia tăng từ nhu cầu sử dụng nước, an ninh nguồn nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Nguồn nước không chỉ gắn liền với sức khỏe cộng đồng, sinh kế của người dân và hoạt động sản xuất, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai phát triển bền vững của mỗi địa phương và quốc gia.

Vì vậy, bảo vệ nguồn nước không thể là trách nhiệm của riêng một tổ chức, một quốc gia hay một thế hệ, mà đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội - đặc biệt là vai trò tiên phong, dẫn dắt của thế hệ trẻ, những người sẽ trực tiếp định hình lối sống, hành vi và chuẩn mực phát triển trong tương lai.

Với định hướng “Tiếp năng lượng - Bừng sức sống”, Tập đoàn TCP nói chung và TCP Việt Nam nói riêng luôn tin rằng năng lượng tích cực bền vững nhất đến từ con người, đặc biệt là từ tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và dấn thân của thanh niên.

Đó cũng là lý do TCP lựa chọn đồng hành cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (VNUS) và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (VSDS) để triển khai dự án “Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước”, hướng tới tạo ra những thay đổi thực chất và lâu dài cho cộng đồng.

Bà Arjaree Suwangool (bên phải) tham gia chương trình “TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh” (Ảnh: BTC).

TCP Việt Nam sẽ đồng hành cùng dự án như thế nào trong quá trình triển khai?

- Tập đoàn TCP đã và đang triển khai nhiều sáng kiến liên quan đến bảo tồn và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững theo định hướng ESG thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế. Những kinh nghiệm này là nền tảng quan trọng để TCP Việt Nam kế thừa, điều chỉnh và triển khai phù hợp với bối cảnh và nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, TCP Việt Nam đóng vai trò là đơn vị trực tiếp hiện thực hóa các định hướng của tập đoàn thông qua những hoạt động cụ thể, gắn chặt với cộng đồng, nhà trường và địa phương.

Không dừng lại ở việc đóng góp nguồn lực, TCP Việt Nam mong muốn trở thành cầu nối, và xa hơn là người kiến tạo môi trường hợp tác - giữa tư duy phát triển bền vững của tập đoàn với sự sáng tạo và tinh thần xung kích của thanh niên, sinh viên Việt Nam.

Thông qua dự án, chúng tôi cùng các đối tác thúc đẩy những sáng kiến thiết thực do chính người trẻ khởi xướng và dẫn dắt. Đồng thời chú trọng ươm mầm, hỗ trợ các giải pháp công nghệ và mô hình tuần hoàn nước của học sinh, sinh viên, góp phần phục hồi, tái tạo và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Trong năm 2026, chương trình dự kiến triển khai chuỗi hoạt động đa dạng trên toàn quốc. Các workshop chuyên đề sẽ được tổ chức dành cho học sinh, sinh viên; sau mỗi hoạt động, chương trình sẽ thành lập các đội “Chiến binh xanh”, trực tiếp triển khai các hoạt động làm sạch, tập trung vào những khu vực có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước như ao, kênh, hồ, sông tại địa phương.

Song song đó, dự án sẽ tổ chức giải chạy trực tuyến trong khuôn khổ Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam, nhằm thu hút sự tham gia rộng rãi của giới trẻ. Thông qua sự hưởng ứng và lan tỏa của cộng đồng, nguồn đóng góp từ TCP sẽ được nhân rộng để lắp đặt các hệ thống lọc nước tại trường học, góp phần mang nguồn nước đạt chuẩn đến với học sinh, giáo viên và cán bộ nhà trường, đồng thời khuyến khích lối sống năng động, bền vững trong giới trẻ.

Thông qua các hoạt động này, TCP Group và TCP Việt Nam kỳ vọng cùng các đối tác xây dựng được một mạng lưới thanh niên hành động vì nguồn nước sạch có chiều sâu, có sức lan tỏa và khả năng tạo ra những thay đổi tích cực, lâu dài cho xã hội.

TCP Việt Nam cam kết đồng hành lâu dài cùng dự án, góp phần bảo vệ nguồn nước và chung tay xây dựng tương lai phát triển bền vững cho xã hội (Ảnh: BTC).

TCP Việt Nam kỳ vọng điều gì khi trao quyền cho người trẻ trong dự án này?

- Trong quá trình triển khai nhiều chương trình cộng đồng như “Thanh niên sống đẹp”, “Tỏa sáng nghị lực Việt”, “Không gian Thể thao Thanh niên”, “Ngày hội Thanh niên công nhân”, hay “TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh”, chúng tôi nhận thấy thanh niên là lực lượng có khả năng tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ nhất.

Với dự án này, Tập đoàn TCP mong muốn không chỉ truyền tải tri thức, mà còn tạo không gian và trao quyền để người trẻ trực tiếp khởi xướng, dẫn dắt các mô hình bảo tồn nguồn nước trong trường học và tại địa phương.

Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ trở thành bệ phóng để sinh viên phát huy vai trò xung kích, từng bước hình thành một thế hệ tiên phong trong bảo vệ nguồn nước - một tài nguyên ngày càng quý giá đối với tương lai phát triển bền vững của Việt Nam.