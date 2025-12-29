Thanh Hóa: Khoảnh khắc bò mẹ chạy theo sau đuổi theo bò con bị gãy chân

Khoảng 16h ngày 27/12, khi đang di chuyển trên đường Lê Hoàn (phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), anh Đ.X.H. vô tình chứng kiến cảnh tượng xúc động. Đó là khoảnh khắc một con bê mẹ chạy lẽo đẽo phía sau một chiếc xe máy.

Qua hỏi han, anh H. được biết, hai người ngồi trên chiếc xe máy đang chở một con bê con bị gãy chân. Theo lời kể của cặp vợ chồng trên xe máy, con bê vừa được đẻ cách đây không lâu. Sau khi con vật cứng cáp hơn, gia đình cho cả đàn lên khu vực đồi để gặm cỏ.

Khoảnh khắc bò mẹ chạy đuổi theo chiếc xe máy chở con của mình (Ảnh cắt từ video).

Chiều 27/12, con bê do mải mê đùa nghịch nên không may bị ngã và gãy chân. Khi gia đình phát hiện ra và biết con bê không thể tự đi lại được nên đã đưa nó về nhà để chữa trị.

Khi mọi người mang con bê lên xe máy, bò mẹ vội vã đuổi theo. Con vật cứ thế chạy theo xe suốt quãng đường dài gần 2km. Nhiều phương tiện khi di chuyển trên tuyến đường này thời điểm đó cũng bất ngờ với cảnh tượng này.

Sau đó, anh H. chia sẻ video lên trang cá nhân với mục đích muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ. Anh bất ngờ khi chỉ sau chưa đầy một ngày, video lên xu hướng, thu hút gần 2 triệu lượt xem.

Phần lớn ý kiến cho rằng, cảnh bò mẹ chạy đuổi theo bò con gây xúc động, thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng.

Thanh Hóa: Cảnh bò mẹ chạy theo sau đuổi theo bò con bị gãy chân (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

"Gia đình tôi từng nuôi bò cách đây hơn 20 năm nên hiểu rõ điều này. Nếu bò mẹ phát hiện con của mình bị tách khỏi mẹ đột ngột, nó sẽ phản ứng rất mạnh mẽ.

Chỉ cần nhìn thấy, nó sẽ chạy theo để bảo vệ và muốn ở bên con. Điều này cho thấy ngay cả con vật cũng có bản năng bảo vệ con cái rất mạnh mẽ", tài khoản Nguyễn Văn Đinh cho biết.

"Nhà bác tôi từng nuôi bò. Tết năm ấy, bác mổ thịt bê con để bán. Sau đó suốt thời gian dài, bò mẹ lại chạy ra đúng chỗ mổ bê, chảy nước mắt cả tuần. Từ đó, nhà bác tôi cũng sợ không dám giết mổ nữa", tài khoản Nguyễn Văn Cường trao đổi.

"Hồi còn nhỏ, nhà tôi cũng từng nuôi bò. Ngày đó, mỗi khi bố bán bê con, là bò mẹ lại chảy nước mắt. Nó rống lên không biết bao ngày liền. Vạn vật đều có tình cảm và tình mẫu tử luôn là điều thiêng liêng nhất", tài khoản có tên Ngọc Yến nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh H. cho biết, bản thân anh cũng không nghĩ clip ngắn nhận được sự quan tâm của nhiều người như vậy. Anh khẳng định đây là những hình ảnh có thật do mình ghi được trên đường, không phải sản phẩm do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo dựng ra.

"Có nhiều người nói rằng, tại sao không mang xe chở luôn cả bò mẹ về nhà, lại để con vật phải đuổi theo như thế vừa tội nghiệp và có khi bị lạc đường. Trên thực tế, chiếc xe đi khá chậm. Đây cũng là hộ dân nuôi bò lâu năm nên họ hiểu rõ con vật sẽ biết đường về, không thể để nó đi lạc", anh H. thêm thông tin.

Được biết, sau khi đuổi theo chiếc xe máy trên quãng đường dài gần 2km, con bò mẹ cũng về tới nhà an toàn.