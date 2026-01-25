Thái Lan: TikToker bị sát hại trong rừng sau cuộc gọi "cầu cứu" lúc nửa đêm

Theo Khaosod, cảnh sát huyện Mae Sot cho biết, sáng 20/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một thi thể trong khu rừng gần làng Phathong. Khu vực này nằm gần tuyến đường dẫn vào một nhà máy lớn, khá vắng người qua lại. Cảnh sát và đội pháp y đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân được xác định là Ko Tin Zaw Htwe (25 tuổi), là TikToker có hơn 159.000 người theo dõi, được biết đến rộng rãi trong cộng đồng LGBTQ+ (thuật ngữ viết tắt dùng để chỉ cộng đồng đa dạng về xu hướng tính dục và bản dạng giới).

Nam TikToker bị sát hại (Ảnh: Khaosod).

Thi thể được phát hiện trong tư thế úp mặt xuống đất, nạn nhân mặc áo thun vàng, khoác áo ngoài và quần thể thao màu đen. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân bị chấn thương nặng ở vùng đầu, trên mặt còn vết máu đã khô.

Gần hiện trường, cảnh sát thu giữ một thanh gỗ dính máu, được cho là hung khí gây án. Ngoài ra, một chai rượu, túi đeo vai, mỹ phẩm, sổ ngân hàng cùng nhiều vật dụng cá nhân khác của nạn nhân được phát hiện vương vãi xung quanh.

Theo lời kể của những người thân cận, vào khuya 18/1, Ko Tin Zaw Htwe rời nơi ở sau khi nhận được một cuộc gọi qua mạng xã hội từ người lạ, nhờ anh ra ngoài để “giúp đỡ”. Sau đó, nạn nhân không quay trở về.

Nhà chức trách nhận định đây là vụ án có tính toán từ trước, nhiều khả năng xuất phát từ mục đích cướp tài sản. Cơ quan điều tra cho rằng nghi phạm đã chủ động sắp đặt cuộc hẹn, lừa nạn nhân đến khu vực hẻo lánh thay vì tìm đến nơi ở.

Hiện trường được mô tả là rậm rạp, tách biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu gây án rồi bỏ trốn. Cảnh sát cũng cho biết một số tài sản có giá trị của nạn nhân đã biến mất, bao gồm dây chuyền vàng, nhẫn vàng, vòng tay vàng và một chiếc điện thoại iPhone 17.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục thẩm vấn nhân chứng, thu thập chứng cứ pháp y và mở rộng điều tra để truy tìm, bắt giữ nghi phạm. Vụ án vẫn đang được làm rõ.