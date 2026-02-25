Tất niên “chạm Tết xưa”: Giá trị truyền thống trong không gian hiện đại

Những tháng cuối năm luôn là thời điểm sôi động của các sự kiện tổng kết, tiệc tất niên và lễ tri ân.

Tuy nhiên, thay vì những chương trình hoành tráng thuần giải trí, mùa cuối năm 2025, nhiều doanh nghiệp tổ chức tất niên theo hướng ấm cúng, đề cao giá trị văn hóa cổ truyền và tinh thần hướng về Tết xưa.

Đồng hành cùng nhiều đơn vị trong chuỗi sự kiện cuối năm 2025, MC Thùy Trâm cho biết cô nhận thấy sự chuyển dịch trong cách các doanh nghiệp xây dựng chương trình.

Thùy Trâm trong một sự kiện, với vai trò MC (Ảnh: NVCC).

“Thay vì chạy theo quy mô lớn hay hiệu ứng sân khấu, nhiều đơn vị ưu tiên tạo không gian gần gũi, gợi nhắc ký ức Tết truyền thống - nơi con người được kết nối bằng cảm xúc và những giá trị văn hóa quen thuộc”, cô chia sẻ.

Tất niên ấm cúng - Khi doanh nghiệp tìm về giá trị cốt lõi

Không gian trang trí đậm sắc đỏ - vàng, mâm ngũ quả, cành đào, câu đối, đến những hoạt động mang tính biểu tượng như khai bút đầu xuân, gói bánh chưng, viết thư pháp, hay tái hiện “phiên chợ Tết” thu nhỏ trong khuôn viên nhiều chương trình.

Không khí sự kiện vì thế cũng trở nên ấm áp hơn. Thay vì tập trung hoàn toàn vào trình diễn nghệ thuật hoặc vinh danh thành tích, nhiều đơn vị dành thời lượng cho các hoạt động tri ân, chia sẻ hành trình một năm, kể những câu chuyện nội bộ, lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Xu hướng này được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng xây dựng văn hóa nội bộ và giá trị bền vững. Việc lồng ghép yếu tố truyền thống không chỉ tạo điểm nhấn khác biệt cho sự kiện mà còn góp phần nuôi dưỡng bản sắc riêng của từng tổ chức.

MC Thùy Trâm cho biết cô nhận thấy, dịp cuối năm 2025, nhiều nơi tổ chức tất niên theo hướng ấm cúng, kết nối (Ảnh: NVCC).

MC Thùy Trâm và phong cách dẫn đậm chất truyền thống

Thay vì lối dẫn sôi động, náo nhiệt thường thấy ở các gala hiện đại, MC Thùy Trâm lựa chọn tiết tấu mềm mại hơn, sử dụng ngôn ngữ gần gũi, đan xen những câu chuyện văn hoá, lời chúc Tết mang âm hưởng truyền thống.

Phần mở đầu chương trình thường được Thùy Trâm khai thác từ hình ảnh Tết gia đình, ký ức sum vầy hay những giá trị cội nguồn - tạo cảm xúc kết nối ngay từ những phút đầu tiên.

Trang phục cũng là điểm nhấn. MC Thùy Trâm ưu tiên áo dài truyền thống hoặc các thiết kế cách tân nhẹ nhàng với họa tiết gợi nhắc văn hóa dân gian. Hình ảnh nữ MC trong tà áo dài giữa không gian đậm sắc xuân góp phần hoàn thiện tổng thể chương trình, tạo nên sự hài hoà giữa nội dung và hình thức.

Nhiều hoạt động như hái lộc đầu xuân, đố vui về phong tục Tết, bốc thăm lì xì may mắn, hoặc các thử thách dân gian được lồng ghép khéo léo vào kịch bản. Theo Thùy Trâm, đây không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là cách để thế hệ trẻ trong doanh nghiệp hiểu hơn về nét đẹp văn hóa dân tộc.

“Dẫn một chương trình cuối năm không đơn thuần là hoàn thành kịch bản. Đó là hành trình cùng doanh nghiệp kể lại câu chuyện của họ trong một năm qua và mở ra hy vọng cho năm mới, bằng cảm xúc chân thành và những giá trị bền vững”, nữ MC chia sẻ.

Trong bối cảnh các sự kiện ngày càng đa dạng về hình thức, việc quay trở về với phong vị Tết xưa có thể xem là một lựa chọn mang tính chiều sâu. Với những người dẫn chương trình như MC Thùy Trâm, đây không chỉ là sự thay đổi về phong cách mà còn là cách góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt trong không gian doanh nghiệp hiện đại.