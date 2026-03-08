Tận cùng nỗi đau 2 chị em mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong 2 ngày

Ngày 8/3, bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai), cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai chị em Võ Thu Ngân (17 tuổi) và Võ Bảo Châu (14 tuổi), trú tại tổ 20A, khu phố 27.

Địa phương cũng trao 60 triệu đồng do các mạnh thường quân và người dân đóng góp để lo hậu sự cho cha mẹ các em.

Ông Đặng Mạnh Cường (phải ngoài cùng), Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam và Công an phường, đã trao tiền hỗ trợ nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để hai em sớm ổn định cuộc sống (Ảnh: Phường Quy Nhơn Nam).

Theo chính quyền địa phương, mẹ của 2 em là bà Lê Thị Năm (45 tuổi) được phát hiện mắc bệnh ung thư cách đây vài tháng. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, bà đã qua đời vào ngày 5/3.

Gia đình vừa lo xong tang lễ, đưa thi thể bà đi hỏa táng thì bi kịch lại ập xuống. Trưa 6/3, khi tro cốt của vợ còn chưa kịp nhận về, ông Võ Tuấn Dũng (53 tuổi), cha ruột của hai em vì đau buồn quá độ đã lên cơn đột quỵ và qua đời.

Chỉ trong 2 ngày, hai chị em mất cả cha lẫn mẹ. Biến cố dồn dập khiến tương lai phía trước của các em bỗng trở nên mịt mờ.

Theo địa phương, Ngân hiện học lớp 12 Trường THPT Trưng Vương, còn Châu học lớp 8 Trường THCS Ngô Mây. Cả hai đều chăm ngoan, học tốt dù gia đình vốn đã nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa (áo hồng), Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam đến thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình hai em Võ Thu Ngân và Võ Bảo Châu (Ảnh: Phường Quy Nhơn Nam).

Trước hoàn cảnh đặc biệt thương tâm, chính quyền phường đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức và nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ, nhận đỡ đầu để hai em có điều kiện tiếp tục học tập.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng nhận nhiều sự quan tâm. Giữa nỗi mất mát quá lớn, nhiều người bày tỏ xót xa và mong cộng đồng tiếp tục chung tay giúp 2 chị em vượt qua biến cố, tiếp tục con đường học tập.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ làm hồ sơ để 2 em được hưởng chính sách hỗ trợ dành cho trẻ mồ côi, đồng thời số tiền quyên góp sẽ được gửi tiết kiệm để làm nguồn kinh phí lâu dài cho việc học tập của các em.