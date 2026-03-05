Tấm lòng thơm thảo của người đàn ông tật nguyền bán cà phê dạo gây xúc động

Ngày 5/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Công tác xã hội của đơn vị, vừa phối hợp với anh Nguyễn Hoàng Nam (trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) trao số tiền 10 triệu đồng cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Anh Nam gặp va chạm trong lúc lái xe 3 bánh đi bán cà phê dạo trên phố (Ảnh: Người dân cung cấp).

Câu chuyện về lòng tốt của người đàn ông khuyết tật chân, sức khỏe yếu, làm nghề bán cà phê dạo trên phố sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người nể phục và xúc động.

Ít ngày trước, trong lúc điều khiển chiếc xe 3 bánh đi bán cà phê. Anh Nam không may va chạm với ô tô con. Câu chuyện của anh được nhiều người biết đến sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Mọi người đã chung tay giúp đỡ anh số tiền 15 triệu đồng để khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn.

Lúc này, thấy nhiều người tiếp tục ủng hộ thêm để mong anh ổn định cuộc sống. Nhưng sau đó, anh đã cảm ơn, chia sẻ về cuộc sống của mình và xin phép không tiếp nhận thêm sự giúp đỡ nào nữa từ mọi người.

Anh Nam trao số tiền mọi người ủng hộ mình cho những hoàn cảnh khó khăn hơn, mong mọi người sớm ổn định cuộc sống (Ảnh: BVĐK Ninh Bình).

Câu chuyện về người đàn ông tật nguyền bán cà phê dạo tưởng chừng không còn ai nhớ đến. Thì mới đây, hình ảnh của anh lại được mọi người chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khi anh quyết định làm một việc không ai ngờ tới.

Số tiền 15 triệu đồng nhận được của mọi người, anh chỉ giữ lại 5 triệu đồng lo công việc, còn lại 10 triệu đồng anh chủ động liên hệ phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để gửi trao tới những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Hoàng Nam tâm sự, chỉ là việc làm nhỏ nhoi, hoàn cảnh, bệnh tật của anh còn đỡ vất vả, khó khăn hơn nhiều người. Mọi người đã dành lòng tốt cho anh, anh lại dùng nó để trao đi để nhân lên điều tốt đẹp đó.

Tấm lòng thơm thảo của anh Nam khiến nhiều người nể phục (Ảnh: BVĐK Ninh Bình).

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình chia sẻ, mỗi ngày chúng tôi chứng kiến nhiều câu chuyện về sự hồi phục của sức khỏe. Nhưng những câu chuyện về lòng tốt như thế này lại chữa lành theo một cách khác - chữa lành niềm tin.

"Lòng tốt không mất đi khi được trao đi. Ngược lại, nó được nhân lên. Có lẽ, trong cuộc sống này, điều đẹp đẽ nhất không phải là ta nhận được bao nhiêu… mà là ta sẵn sàng cho đi khi mình vẫn còn có thể", đại diện bệnh viện tâm sự.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thay mặt những người bệnh được nhận quà đã cảm ơn tấm lòng của anh Nam. Bệnh viện cũng chúc anh thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn giữ được trái tim ấm áp đã chạm tới rất nhiều người.