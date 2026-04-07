Tài xế ở Bắc Ninh ứng tiền, giúp cô gái lạ nhập viện trong đêm rồi đi luôn

Chia sẻ với phóng viên, Lê Huyền Trang (quê Thanh Hóa) cho biết, sức khỏe đã tạm ổn và cô đang chuẩn bị đi làm trở lại.

Nhớ lại sự việc, Huyền Trang cho hay, tối 1/4, sau một ngày xuất hiện triệu chứng đau bụng âm ỉ, cô thấy cơn đau trở nặng vào khoảng 20h30-21h.

“Tôi đau đến mức không thể đứng hay ngồi nên buộc phải gọi xe đi viện. Tôi mới đi xin việc ở Bắc Ninh nên chưa có bạn bè, người thân lại ở xa”, cô kể.

Nhận cuốc xe trong đêm, nam tài xế Chu Văn Đạo (34 tuổi) đã đưa Huyền Trang đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đến nơi, nam tài xế nhận thấy nữ khách hàng bị đau nhiều, không thể tự di chuyển nên đã đỗ xe ở vị trí hợp lý rồi dìu cô vào khu vực cấp cứu.

Vì không thấy cô gái có người thân, bạn bè ở bên, anh Đạo đã tắt ứng dụng, dừng nhận khách và ở lại giúp bệnh nhân khai thông tin, hoàn tất thủ tục nhập viện và ứng trước tiền để thực hiện các chỉ định ban đầu.

“Anh ấy đã tắt ứng dụng và dành thời gian hỗ trợ tôi. Nếu không có anh ấy giúp đỡ, tôi không biết mình sẽ xoay xở thế nào”, Trang nói.

Không dừng lại ở việc đưa khách đến viện, nam tài xế còn lấy xe lăn đưa Trang đi siêu âm, túc trực cho đến khi các bước tiếp nhận hoàn tất rồi mới rời đi. Thời gian anh ở lại viện kéo dài gần 3 giờ.

Chia sẻ về sự việc, anh Chu Văn Đạo (34 tuổi, quê Lạng Sơn) cho biết, tối hôm đó anh đón nữ khách hàng khoảng 22h và ở lại bệnh viện hỗ trợ đến hơn 0h.

Hình ảnh lan tỏa trên mạng xã hội nhận về nhiều lượt thả tim của anh Đạo (Ảnh: H. T).

“Lúc vào viện, bạn ấy đau nhiều, không tự làm thủ tục được nên tôi hỗ trợ luôn. Tổng tiền tạm ứng viện phí khoảng gần 2 triệu đồng”, anh Đạo nói.

Sau khi bệnh nhân được cấp cứu, tình trạng đỡ hơn, anh Đạo đưa cô vào khu vực nghỉ, dặn dò nếu có vấn đề thì báo bác sĩ rồi mới rời đi vì đã khuya.

Về chi phí chuyến xe, anh Đạo cho biết chỉ khoảng 50.000 đồng nhưng anh chủ động không lấy tiền. “Thấy bạn ấy nói mới ra đây làm việc, lại đang đau nên tôi dự định tặng bạn ấy chi phí chuyến đi, tuy nhiên bạn ấy nhất mực từ chối", anh kể.

Ngay trong đêm, Huyền Trang đã chuyển khoản lại toàn bộ số tiền viện phí đã ứng trước, đồng thời gửi cả tiền xe đầy đủ. Cô gái cho biết, rất xúc động trước hành động tử tế của nam tài xế.

Anh Đạo cũng cho biết, sau khi rời bệnh viện, do đã muộn nên anh chỉ chạy thêm một cuốc xe rồi về nghỉ. Anh mới làm nghề lái xe công nghệ được gần 3 tháng, hiện sinh sống tại phường Nam Sơn (Bắc Ninh).

Tài xế Chu Văn Đạo cho biết, giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn là điều nên làm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau sự việc, hai bên không giữ liên lạc do số điện thoại đặt xe gọi đến và đi nhiều, anh Đạo không nhớ rõ số của cô gái. Theo nam tài xế, việc giúp đỡ một người trong lúc khó khăn là điều tự nhiên, không cần phải ghi nhớ hay nhận lại điều gì.

Anh cũng khá bất ngờ khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội. “Mọi người trong công ty gửi video cho tôi xem, bảo nhìn giống lắm thì tôi mới biết”, anh chia sẻ.

Câu chuyện của Huyền Trang nhanh chóng được lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong bối cảnh các dịch vụ vận chuyển công nghệ ngày càng phổ biến, không ít trường hợp tài xế hỗ trợ khách hàng trong tình huống khẩn cấp đã được ghi nhận. Các câu chuyện được lan tỏa và tạo ra thông điệp về lòng tốt và sự tử tế trong nhịp sống hiện đại.