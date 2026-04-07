Tài xế cứu bé gái 1 tuổi giữa quốc lộ: “Tôi không dám nhận danh người hùng”

Những ngày qua, sự việc tài xế Lý Văn Tố (31 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) dừng xe giữa đường, lao qua dải phân cách cứu cháu bé đi giữa quốc lộ đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trên mạng xã hội, nhiều người gọi anh Tố là “người hùng” và gửi lời khen đến nam tài xế. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Tố tỏ ra bối rối trước sự chú ý bất ngờ này.

Tài xế Lý Văn Tố, người cứu cháu bé 1 tuổi đi giữa quốc lộ (Ảnh: Hoài Sơn).

“Tôi không dám nhận mình là người hùng. Theo tôi người hùng phải làm những việc lớn lao hơn, còn việc tôi làm chỉ là phản xạ trong tình huống nguy hiểm. Tôi tin rằng nếu là người khác họ cũng sẽ hành động như vậy”, anh Tố chia sẻ.

Anh Tố cho biết bản thân hoàn toàn bất ngờ khi hành động của mình được lan truyền trên mạng, thậm chí xuất hiện nhiều hình ảnh bằng AI và cả tài khoản Facebook giả mạo mang tên anh để đăng tải nội dung liên quan.

Theo anh Tố, khoảng 15h35 ngày 4/4, trong khi anh đang điều khiển xe tải trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, đoạn qua xã Phú Lộc (thành phố Huế) có phát hiện bé gái 1 tuổi chập chững từ lề đường đi ra. Anh liền bấm còi liên hồi, bật đèn khẩn cấp, ra hiệu cho các phương tiện chạy cùng chiều chậm lại. Sau đó cháu bé bất ngờ băng qua đường rồi chui qua khe hở dải phân cách để sang bên kia.

Tài xế kể lại giây phút cứu bé gái 1 tuổi giữa quốc lộ (Video: Hoài Sơn).

Ngay lập tức, anh Tố dừng xe, nhảy xuống cabin rồi lao qua dải phân cách, dùng tay ra hiệu cho các phương tiện giảm tốc độ rồi bế cháu bé lên. Thời điểm trên có ô tô đang lao tới nhưng đã kịp giảm tốc. Sau khi đưa bé vào gần nhà dân, giao cho người lớn, anh Tố lên xe rời đi.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao đưa cháu vào chỗ an toàn rồi đi ngay, vì dừng xe giữa quốc lộ cũng lo bị phạt hoặc gây tai nạn cho xe khác”, anh Tố kể.

Do lo ngại bị “phạt nguội”, anh Tố đã đăng video lên mạng để hỏi quy định xử lý khi dừng xe đột ngột giữa đường.

Khe hở giữa hai dải phân cách, nơi cháu bé chui qua để sang đường (Ảnh: Văn Tố).

“Với thu nhập 8-10 triệu đồng của một tài xế, nếu bị phạt sẽ rất khổ. Tôi đăng bài chỉ để hỏi cho rõ quy định chứ không nghĩ câu chuyện lại lan truyền và gây chú ý như vậy”, anh Tố nói.

Anh Tố cho hay, sáng 5/6, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc (Công an thành phố Huế) đã liên hệ biểu dương hành động và khẳng định sẽ không xử phạt trong tình huống của anh.

Gia đình cháu bé cũng liên hệ anh để cảm ơn. Theo anh Tố, bố mẹ cháu đang làm việc tại TPHCM, để con ở nhà cho các chị trông coi. Do sơ suất, các cháu đã để em bé đi ra quốc lộ.

“Người nhà nói nếu tôi bị phạt họ sẵn sàng chịu trách nhiệm. May mắn là tôi không bị phạt nên cũng nhẹ nhõm”, anh Tố chia sẻ.

Anh Tố có vợ làm nhân viên bán hàng, vợ chồng sống cùng gia đình bên ngoại trong căn nhà rộng 16m2 trên đường Trần Cao Vân. Gắn bó với nghề lái xe được 13 năm, mỗi tuần anh Tố chạy hai chuyến hàng tuyến Đà Nẵng - Hà Tĩnh. Trong quá trình làm nghề, anh cho biết từng nhiều lần hỗ trợ người gặp sự cố, nhưng đây là lần hiếm hoi tình huống nguy hiểm đến vậy.

Khoảnh khắc dừng xe, lao ra giữa quốc lộ 1 để cứu bé gái (Ảnh: Văn Tố).

Sau khi câu chuyện, trên mạng xã hội xuất hiện một tài khoản Facebook mang tên "Lý Văn Tố" với hàng nghìn lượt theo dõi, tự nhận là chính chủ. Tuy nhiên, anh Tố khẳng định mình không liên quan đến tài khoản này.

“Việc cứu cháu bé với tôi là hành động bình thường chứ không phải vì mục đích nổi tiếng. Qua sự việc tôi chỉ mong mọi người khi tham gia giao thông chú ý quan sát, nhất là ở nơi có nhà dân gần quốc lộ để tránh tình huống đáng tiếc”, anh Tố nói.