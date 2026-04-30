Tái hiện hào hùng sự kiện A50 qua cuộc thi ảnh "Việt Nam trong mắt tôi"

Sau 2 tuần phát động, Cuộc thi ảnh Việt Nam trong mắt tôi do báo Dân trí phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - VietinBank tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), đã tiếp nhận hơn 500 tác phẩm từ độc giả, những người yêu nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên từ khắp nơi gửi về dự thi.

Ảnh trên là tác phẩm Sắc vàng Tam Cốc của tác giả Lê Thanh Tâm.

Các tác phẩm mang trong mình một lớp ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi nghệ thuật, đó là lời gợi nhắc về hành trình của đất nước từ những năm tháng chiến tranh đến một Việt Nam hòa bình, đang chuyển mình từng ngày trong một kỷ nguyên vươn mình.

Bài dự thi Niềm vui người thợ mỏ của tác giả Nguyễn Việt Hồng.

Các bài dự thi trải rộng về đề tài, từ chân dung con người, cảnh sắc thiên nhiên đến những khoảnh khắc đời thường. Nhiều bức ảnh ghi lại hình ảnh lao động bình dân như người nông dân trên đồng ruộng, hay những công việc giản dị trong nhịp sống thường ngày, mang lại cảm giác gần gũi và chân thực.

Tác phẩm Cấy đêm của tác giả Giang Sơn Đông.

Đặc biệt, những khoảnh khắc ấn tượng tại sự kiện Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã được tái hiện một cách hào hùng, sinh động sau tròn một năm trên báo Dân trí.

Ảnh trên là tác phẩm Bản hùng ca A50 của tác giả Vũ Văn Hoàng.

Tác phẩm Đi trong ánh sao vàng đến từ tác giả Trịnh Thị Vân Hương.

Tác phẩm ảnh bộ Trên bầu trời TPHCM tháng Tư đến từ tác giả Nguyễn Lê Tiến.

Bộ ảnh Những đóa hoa trong ngày hội non sông đến từ tác giả Nguyễn Văn Khởi.

Tác phẩm Việt Nam kỷ nguyên mới của tác giả Nguyễn Xuân Hãn ghi lại khoảnh khắc biên đội tiêm kích SU-30MK2 bay biểu diễn, thả đạn nhiễu rực sáng trên bầu trời TPHCM sáng 30/4/2025.

Bài dự thi Lễ kỷ niệm ngày 30/4/2025 của tác giả Hồng Trương.

Tác phẩm Pháo hoa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam của tác giả Nguyễn Quốc Huy.

Ban tổ chức cuộc thi tiếp tục nhận các tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh Việt Nam trong mắt tôi đến hết ngày 5/5.