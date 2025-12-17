Suy mòn cơ - Hội chứng âm thầm trẻ hóa và bài toán dinh dưỡng cho người trung niên

Những dấu hiệu tưởng chừng bình thường của tuổi tác này có thể là cảnh báo sớm của suy mòn cơ - hội chứng ngày càng phổ biến và đang có xu hướng trẻ hóa.

Từ sau 30 tuổi, khối cơ bắt đầu suy giảm tự nhiên khoảng 1-2% mỗi năm và tốc độ mất cơ có thể tăng gấp 3 lần khi bước sang tuổi 60 (Ảnh: Pinterest).

Tuổi 40, cơ thể bắt đầu mất khoảng 1-2% khối cơ mỗi năm do quá trình lão hóa tự nhiên. Khi bước sang tuổi 60, tốc độ này tăng nhanh hơn, kéo theo nguy cơ té ngã, gãy xương và suy kiệt. Nhiều người chỉ nhận ra cơ thể yếu đi khi khối cơ đã giảm đáng kể, khiến việc phục hồi trở nên khó khăn.

Suy mòn cơ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Áp lực công việc, chế độ ăn thất thường, ít vận động, stress kéo dài hoặc mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, thận… đều có thể khiến người 35-50 tuổi mất cơ sớm. Một số người dù cân nặng không thay đổi nhưng luôn cảm thấy mệt mỏi, leo cầu thang nặng nề hay hụt hơi - những biểu hiện sớm thường bị bỏ qua.

Nguyên nhân chủ yếu là khi tốc độ phân giải cơ vượt quá khả năng tổng hợp. Ở người lớn tuổi, khả năng hấp thu protein giảm, hệ tiêu hóa chậm, cảm giác ngon miệng kém. Khi chế độ ăn thiếu đạm kéo dài, cơ thể buộc phải “rút” từ khối cơ để duy trì các hoạt động sống. Người có bệnh nền hoặc dùng thuốc dài hạn càng dễ rơi vào vòng xoáy này, dẫn đến mệt mỏi, suy nhược và phục hồi kém.

Các nghiên cứu cũng cho thấy việc bổ sung protein dễ hấp thu, kết hợp vitamin và khoáng chất giúp duy trì khối cơ, cải thiện sức mạnh, giảm mệt mỏi và tăng khả năng hồi phục sau bệnh. Ngoài ra, việc lựa chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp cũng rất quan trọng, nhất là với người cao tuổi và những người mắc bệnh nền như đái tháo đường.

Trong thực tế, người cao tuổi thường gặp khó khăn trong việc ăn đủ protein do nhai nuốt kém, hệ tiêu hóa nhạy cảm. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng toàn diện nên bao gồm protein từ nguồn động - thực vật dễ hấp thu, cùng chất xơ, vitamin và khoáng chất để hỗ trợ hệ tiêu hóa, miễn dịch, tim mạch, xương và cơ bắp.

Từ nhu cầu thực tế, một số giải pháp dinh dưỡng dạng uống đã được nghiên cứu nhằm hỗ trợ người lớn tuổi hoặc những người khó hấp thu protein. Trong đó, thực phẩm dinh dưỡng y học Fomeal Care được thiết kế để cơ thể hấp thu nhanh, bồi bổ cơ thể và giúp duy trì sức khỏe bền vững cho người trung niên và cao tuổi.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Fomeal Care bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cơ (Ảnh: Orgalife).

Sản phẩm được phát triển bởi Orgalife dựa trên hệ dưỡng chất kết hợp 5 nhóm thực phẩm lành mạnh theo khuyến nghị của Đại học Harvard - Hoa Kỳ. Protein từ ức gà kết hợp đạm thực vật cung cấp đủ 18 axit amin thiết yếu, hỗ trợ duy trì và tái tạo cơ bắp. Đồng thời, các vitamin và khoáng chất như folic, sắt, kẽm, magie, selen, vitamin A, C, E và nhóm B giúp tăng cường miễn dịch, giảm mệt mỏi và nâng cao khả năng chuyển hóa năng lượng.

Nhờ dạng đạm thủy phân và bổ sung MCTs, cơ thể hấp thu nhanh hơn mà không gây áp lực lên hệ tiêu hoá. Fomeal Care có chỉ số đường huyết thấp (GI = 33), phù hợp cho người cần kiểm soát đường huyết mà vẫn bổ sung đầy đủ dưỡng chất.

Fomeal Care hỗ trợ bảo vệ khối cơ không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn nâng cao tinh thần, khả năng vận động và sự tự chủ trong sinh hoạt. Người duy trì được sức mạnh cơ thường ngủ ngon hơn, đi lại vững vàng và ít mệt mỏi. Đây cũng là yếu tố quan trọng quyết định tốc độ hồi phục sau bệnh hoặc phẫu thuật, đặc biệt với người vừa trải qua giai đoạn suy kiệt.

Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, chế độ ăn giàu protein, chất xơ, vitamin và chất béo lành mạnh luôn mang lại lợi ích rõ rệt. Khi gặp khó khăn trong ăn uống hoặc hấp thu, các giải pháp dinh dưỡng khoa học, dễ hấp thu như Fomeal Care có thể bổ sung năng lượng và dưỡng chất hiệu quả, thay thế bữa ăn hoàn chỉnh, giúp cơ thể duy trì sức mạnh và phục hồi tốt hơn.

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và suy mòn cơ trở thành vấn đề sức khỏe cấp thiết, dinh dưỡng đúng - đủ - dễ hấp thu là chìa khóa để người trung niên và cao tuổi duy trì sự dẻo dai, độc lập, đồng thời nâng cao chất lượng sống.