Summer In Love 2026 - Mùa hè của những trải nghiệm mới tại Thung Lũng Tình Yêu

Mùa hè đa sắc màu, đa trải nghiệm giữa thiên nhiên Đà Lạt

Đến với Summer In Love 2026, du khách sẽ bắt gặp những không gian được làm mới cùng sắc hoa rực rỡ và những điểm check-in (chụp ảnh) lung linh giữa khung cảnh thiên nhiên đặc trưng của Đà Lạt.

Nổi bật là Vườn khinh khí cầu hoa - nơi những cụm hoa khổng lồ được tạo tác thành mô hình khinh khí cầu, làm nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa hiện đại. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những tọa độ được yêu thích nhất trong mùa hè năm nay.

Vườn khinh khí cầu hoa là một trong những điểm check-in không nên bỏ lỡ (Ảnh: TTC World).

Bên cạnh đó, những phút giây thư thả bên hồ nước, đạp pedalo giữa khung cảnh nên thơ hay đơn giản là dạo bước dưới những hàng cây và vườn hoa cũng đủ để chuyến đi thêm phần trọn vẹn.

Những bữa trưa nóng hổi trong không gian xanh mát của phố núi hay những show diễn Cồng Chiêng Tây nguyên sẽ mang đến những giây phút thưởng thức ẩm thực và thư giãn thú vị cho du khách sau những ngày làm việc bận rộn.

Bộ đôi cầu kính Ngàn Thông và đường trượt Sắc màu - Điểm nhấn trong chuỗi trải nghiệm Summer in Love tại TTC World - Thung lũng Tình yêu trong mùa hè này (Ảnh: TTC World).

Không chỉ dành cho những ai yêu thích sự thư thái, Summer In Love 2026 còn mang đến nhiều hoạt động vận động dành cho du khách yêu khám phá và thử thách.

Cầu kính Ngàn Thông bắc qua rừng thông với góc nhìn toàn cảnh thiên nhiên Đà Lạt, nơi du khách có thể cảm nhận rõ sự giao hòa giữa trời, đất và sắc xanh bất tận của cao nguyên.

Xe trượt quán tính địa hình và đường trượt sắc màu - chuỗi đường trượt hiện đại giữa thiên nhiên - mang đến những phút giây phấn khích cho những ai yêu thích vận động và khám phá. Trong khi đó, DalaZoo - sẽ được ra mắt trong mùa hè 2026 với nhiều loài động vật thân thiện cũng sẽ là điểm đến được các gia đình và trẻ nhỏ yêu thích.

Xe trượt quán tính địa hình mang đến những phút giây phấn khích cho những ai yêu thích vận động và khám phá (Ảnh: TTC World).

Một trong những điểm nhấn mới của hành trình là Bảo tàng Rồng - Công, nơi kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa và các trải nghiệm tương tác độc đáo. Công trình góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái sản phẩm du lịch của TTC World - Thung lũng Tình Yêu, mang đến cho du khách nhiều lựa chọn hơn trong cùng một chuyến tham quan.

Bảo tàng Rồng - Công, nơi kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa và các trải nghiệm tương tác độc đáo tại Thung lũng Tình yêu (Ảnh: TTC World).

“Đà Lạt trong từng trải nghiệm” - Thông điệp mùa hè 2026

Theo đại diện TTC World - Thung lũng Tình Yêu, khu du lịch lựa chọn thông điệp “Đà Lạt trong từng trải nghiệm” như một cách kể lại vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa bằng những cảm xúc chân thực nhất. Không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn cảnh sắc, du khách được hòa mình vào nhịp sống của phố núi thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, từ vui chơi ngoài trời, khám phá thiên nhiên đến những khoảnh khắc thư giãn giữa không gian xanh mát.

Thung lũng hoa cẩm tú cầu - trở thành lựa chọn được nhiều du khách yêu thích (Ảnh: TTC World).

Xuyên suốt chiến dịch Summer In Love 2026, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt náo cuối tuần, sân chơi dành cho gia đình và các hoạt động tương tác theo chủ đề sẽ liên tục diễn ra, mang đến bầu không khí sôi động nhưng vẫn đậm chất Đà Lạt.

TTC World - Thung lũng Tình yêu đang mang đến nhiều hơn một chuyến tham quan, đó là cơ hội để mỗi người cảm nhận Đà Lạt theo cách riêng của mình (Ảnh: TTC World).

Trước xu hướng du lịch ngày càng đề cao sự tương tác và cảm xúc cá nhân, những điểm đến kết nối thiên nhiên, trải nghiệm và giải trí đang trở thành lựa chọn được nhiều du khách yêu thích.

Với hệ sinh thái sản phẩm liên tục được làm mới, TTC World - Thung lũng Tình yêu đang mang đến nhiều hơn một chuyến tham quan, đó là cơ hội để mỗi người cảm nhận Đà Lạt theo cách riêng của mình.

Giữa những đồi thông xanh ngát, những vườn hoa rực rỡ và bầu không khí đặc trưng của phố núi, Summer In Love 2026 không chỉ là một chương trình mùa hè, mà còn là lời mời khám phá một Thung lũng Tình yêu đang chuyển mình từng ngày - nơi mỗi trải nghiệm đều có thể trở thành một ký ức đẹp về Đà Lạt.

TTC World - Thung lũng Tình yêu

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