Những ngày đầu nghỉ hè, căn nhà của ông bà Nguyễn Văn Nại ở Mê Linh, Hà Nội trở nên náo nhiệt hơn khi có 5 cháu nhỏ cùng đồng loạt về chơi.

Các cháu gồm 4 cháu trai, 1 cháu gái, từ 4 đến 11 tuổi, đều đang trong độ tuổi hiếu động, thích khám phá mọi thứ.

Sự cố của "khối nghỉ hè" khiến ông bà chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Tiếng cười nói chạy nhảy ầm ĩ suốt ngày khiến không khí gia đình không lúc nào yên tĩnh, mang tới cho người lớn không ít phen dở khóc dở cười.

Thấy thời tiết nóng nực nên khoảng 10 ngày trước, anh Nguyễn Văn Cường (con trai ông Nại) đã tận dụng những tấm ván gỗ để đóng thành chiếc bể bơi mini. Anh phủ bạt bên trong rồi bơm nước, cho con cháu tắm giải nhiệt.

Kể từ khi có bể bơi tự chế trong nhà, nhóm trẻ càng hào hứng hơn. Tầm chiều mát, cả 5 em bé lại nhờ người lớn đổ nước đầy bể bơi để nô đùa thỏa thích.

Khoảnh khắc bể bơi tự chế bị vỡ, nước tràn khắp sân đang phơi thóc (Ảnh cắt từ video).

Khoảng 18h ngày 7/6, trong lúc ông bà đang phơi thóc ngoài sân chưa kịp thu dọn, nhóm trẻ trèo vào bể đùa nghịch. Do không chịu được sức nặng và lực tác động mạnh, một phần khung gỗ bất ngờ bung ra khiến nước trong bể tràn ra sân.

Lúc này, ông bà cùng người lớn trong nhà phải vội vàng chạy đi cào thóc nhưng vẫn không kịp vì nước chảy quá nhanh. Cảnh tượng cả sân ngập nước, thóc tràn ra ngoài cổng hòa lẫn với tiếng trẻ con la hét khiến người lớn bực mình nhưng vẫn bật cười.

5 cháu nội ngoại của ông bà Nại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mặc dù vậy, sự cố không ảnh hưởng quá nhiều. Vợ chồng anh Cường vội vàng cùng bố mẹ dọn dẹp khoảng một tiếng là xong. Những ngày sau đó, do thời tiết vẫn nắng to nên họ lại mang thóc ướt ra phơi khô.

Ông bà Nại cho biết, vào mỗi dịp hè và lễ Tết, nhà cửa luôn đông vui hơn khi các cháu có dịp tụ họp. Đôi lúc người lớn cũng "đau đầu" vì sự hiếu động và nghịch ngợm của đám trẻ, nhưng ngày nào thiếu tiếng cười nói, chạy nhảy của các cháu lại thấy buồn và nhớ.

"Các cháu hiếu động và ham chơi nhưng vẫn biết nghe lời. Trẻ con nghỉ hè mà cứ ríu rít cả ngày nên nhà lúc nào cũng vui", ông Nại chia sẻ.

Sau sự cố bất ngờ của "khối nghỉ hè", ông bà chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán, còn lũ trẻ thì nhanh chóng quên chuyện cũ để tiếp tục chạy nhảy khắp sân nhà.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này được anh Cường chia sẻ lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm ngày hè của con cháu, bất ngờ nhận được lượng tương tác lớn với hàng chục nghìn lượt xem và bình luận.

Nhiều người xem thích thú trước khoảnh khắc "tai nạn tuổi thơ" đầy hài hước của nhóm trẻ.

Không ít tài khoản để lại bình luận, đây là hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình Việt Nam mỗi khi hè tới. Đó là những ngày tháng ông bà tiếp tục bước vào "mùa làm cha mẹ lần hai".

"Tưởng các cháu tắm mát ai ngờ ông bà mất luôn sân thóc", một tài khoản bình luận hài hước.

Bên dưới video, nhiều phụ huynh cũng kể lại những tình huống tương tự trong gia đình mình như trẻ nghịch nước làm ngập sân, phá hỏng đồ đạc hay biến khoảng sân thành "công viên mùa hè" khiến người lớn đôi lúc thấy bất lực.