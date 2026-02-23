Sáu người nhập viện khi tranh bùa thiêng trong lễ hội khỏa thân ở Nhật Bản

Khoảng 22h ngày 21/2 (theo giờ địa phương), lực lượng cấp cứu nhận được cuộc gọi thông báo có người bị thương tại lễ hội khỏa thân diễn ra ở chùa Saidaiji Kannonin, thành phố Okayama, miền Tây Nhật Bản.

Các nhân viên y tế có mặt kịp thời, phát hiện ít nhất 6 người bị thương, trong đó có 3 nam giới đã bất tỉnh.

Đây vốn là một lễ hội truyền thống của Nhật Bản diễn ra hàng năm vào thứ 7 của tuần thứ ba của tháng 2, đồng thời là một trong những buổi lễ hội cầu may lớn vào dịp đầu năm ở xứ sở hoa anh đào.

Dù có tên gọi khá nhạy cảm - lễ hội khỏa thân - người tham gia không phải trút bỏ trang phục hoàn toàn. Họ mặc trang phục truyền thống fundoshi - một loại khố màu trắng và đi bít tất.

Người tham gia mặc một loại khố trắng có tên fundoshi (Ảnh: News).

Khi tham gia lễ hội, những người đàn ông sẽ thực hiện nghi thức thanh tẩy bằng nước lạnh. Sau đó, đám đông tiến về phía chính điện và chờ đợi những thanh gỗ linh thiêng được thả xuống.

Đó là hai thanh gỗ kích thước 4x20cm được quấn bùa thiêng. Đúng 22h, đèn của điện thờ bị tắt cũng là lúc chiếc gậy may mắn Shingi được ném từ cửa sổ cao 4m vào đám đông. Tất cả cùng chiến đấu quyết liệt để giành lấy gậy may mắn. Người Nhật tin rằng, bất cứ ai sở hữu cây gậy này sẽ gặp may mắn cả năm.

Sau đó, gậy may mắn sẽ được đặt trong hộp bằng gỗ với tên gọi Mansu, mang ý nghĩa hạnh phúc suốt 12 tháng kế tiếp.

Trước kia, các nhà sư trong đền sẽ thả bùa may mắn vào đám đông nhưng do tấm bùa quá mỏng và dễ rách nên họ đổi thành gậy gỗ may mắn. Ngoài nghi thức này, trong khuôn khổ mùa lễ hội còn tổ chức hoạt động thú vị, bao gồm cả tổ chức bắn pháo hoa.

Ban tổ chức cho biết, năm nay ngày hội thu hút khoảng 10.000 người. Các ca chấn thương có thể xảy ra vào thời điểm đèn trong khu điện thờ chính được tắt lúc 22h và thanh gỗ thiêng chưa được ném xuống đám đông.

Hàng nghìn nam giới chờ đợi giây phút thanh gỗ quấn bùa thiêng được ném xuống (Ảnh: Kyodo).

Không khí lễ hội thường diễn ra hỗn loạn và căng thẳng do hàng nghìn người chen lấn trong không gian hẹp. Gần như năm nào cũng có người bị thương tại lễ hội. Năm 2007, lễ hội từng ghi nhận có một ca tử vong.

Tại Nhật Bản, đây là một trong ba lễ hội kỳ lạ và nổi tiếng nhất quốc gia này.

Tuy nhiên, với người dân địa phương, đây là ngày hội quan trọng, mang ý nghĩa thanh tẩy, cầu an và hy vọng một năm mới gặp nhiều may mắn. Lễ hội đã tồn tại hơn 500 năm, được Nhật Bản công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2016.

Trước đó, lễ hội thường diễn ra vào thời điểm lúc nửa đêm. Kể từ năm 2010 trở lại đây, ban tổ chức quyết định sẽ tổ chức sớm hơn vào 22h nhằm đảm bảo thời gian mọi người vẫn kịp bắt các phương tiện công cộng trở về nhà.