SAIGONBANK bắt tay VNPAY hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thanh toán điện tử và nộp thuế số

Mô hình hợp tác cung cấp giải pháp trọn gói bắt nguồn từ nhu cầu vận hành thường ngày

Trong quá trình hoạt động, SAIGONBANK không ngừng mở rộng và đa dạng hóa tệp khách hàng, từ cá nhân đến doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, doanh nghiệp và hộ kinh doanh là một trong những nhóm khách hàng có nhu cầu giao dịch thường xuyên và gắn liền với nhịp vận động của nền kinh tế.

Từ đó, thông qua hợp tác với VNPAY, SAIGONBANK chủ động mang đến các dịch vụ thanh toán điện tử và nộp thuế số tích hợp, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh chấp nhận thanh toán thuận tiện, quản lý dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh chóng, minh bạch.

Sự kiện hợp tác giữa SAIGONBANK và VNPAY triển khai dịch vụ thanh toán điện tử và nộp thuế số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp (Ảnh: VNPAY).

Trước đây, nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh vẫn duy trì thói quen thanh toán tiền mặt, ghi chép thủ công, quản lý rời rạc, dẫn đến khó tổng hợp doanh thu và phát sinh vướng mắc trong quá trình kê khai, nộp thuế. Bộ giải pháp trọn gói của VNPAY và SAIGONBANK cho phép doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện thanh toán và nộp thuế số với các thao tác đơn giản, tích hợp trên một thiết bị duy nhất.

Tại lễ ký kết, ông Trần Thanh Giang - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc SAIGONBANK chia sẻ: “SAIGONBANK đặt mục tiêu trở thành đối tác, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, tạo nên cơ hội bứt phá trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp việc quản lý được minh bạch, đơn giản, hiệu quả.

Vì vậy, SAIGONBANK quyết liệt triển khai các giải pháp phù hợp, với mong muốn giúp doanh nghiệp sớm tiếp cận các phương thức thanh toán mới, quản lý bán hàng điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế điện tử… đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng.

Chúng tôi tin rằng khi doanh nghiệp được hỗ trợ đúng cách, sử dụng thành thạo các dịch vụ này, việc quản lý kinh doanh sẽ thuận tiện hơn, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, an toàn".

Đại diện SAIGONBANK phát biểu tại lễ ký kết triển khai dịch vụ thanh toán điện tử và nộp thuế số với VNPAY (Ảnh: VNPAY).

Với vai trò là đơn vị cung cấp nền tảng công nghệ, ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó tổng giám đốc VNPAY - cho biết, gói dịch vụ Thanh toán điện tử và Nộp thuế số là sự phối hợp triển khai chặt chẽ giữa hai đơn vị: một bên là nền tảng công nghệ thanh toán hiện đại từ VNPAY, và một bên là hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng số tiện ích từ SAIGONBANK.

Sự kết nối nguồn lực này mang đến cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp một bộ công cụ quản lý đồng bộ, giúp quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế và kiểm soát dòng tiền trở nên khoa học, đơn giản hơn, đáp ứng lộ trình số hóa chung của nền kinh tế.

Miễn phí gói dịch vụ nộp thuế số đến hết năm 2028

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên triển khai đồng bộ giải pháp thanh toán điện tử gồm VNPAY-QR, Cổng thanh toán, VNPAY-PhonePOS (biến điện thoại thông minh thành máy POS) và VNPAY-SmartPOS. Các giải pháp này cho phép doanh nghiệp và hộ kinh doanh lựa chọn hình thức phù hợp với quy mô và mô hình kinh doanh, từ cửa hàng nhỏ lẻ đến các đơn vị có hệ thống điểm bán lớn. Việc bắt đầu từ khâu thanh toán, vốn đã quen thuộc với người kinh doanh giúp quá trình chuyển đổi diễn ra tự nhiên và dễ tiếp cận hơn.

Song song với gói giải pháp thanh toán, gói giải pháp nộp thuế số gồm phần mềm bán hàng, tài liệu điện tử, hóa đơn điện tử và chữ ký số, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định, giảm thiểu sai sót so với kê khai thủ công, tất cả được thực hiện trên một thiết bị di động duy nhất.

Điểm nhấn trong hợp tác lần này là gói hỗ trợ nộp thuế số dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp sẽ được SAIGONBANK và VNPAY tặng miễn phí kể từ ngày bắt đầu triển khai đến hết năm 2028. Như vậy, người dùng chỉ cần một thiết bị di động, có thể thao tác trọn bộ giải pháp từ thanh toán đến nộp thuế số. Đây được xem là giải pháp nhằm giảm bớt rào cản về chi phí và công nghệ trong giai đoạn đầu khi các đơn vị kinh doanh phải làm quen với phương thức quản lý mới.

VNPAY áp dụng miễn phí gói giải pháp nộp thuế số tới hết năm 2028 giúp hộ kinh doanh giảm bớt chi phí ban đầu (Ảnh: VNPAY).

Trong bối cảnh các quy định về quản lý thuế mới đề cao tính minh bạch, chính xác và điện tử hóa, việc chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp công nghệ phù hợp được xem là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp và hộ kinh doanh thích ứng thuận lợi.