Rơi dây chuyền dưới giếng làng ở Hà Nội, vợ chồng thuê máy bơm hút cạn nước

Những ngày gần đây, trong nhóm cư dân ở xã Hoài Đức, Hà Nội chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại cảnh nhiều người bắt cá ở giếng làng, sau khi một nam giới thuê máy bơm hút cạn nước để tìm lại sợi dây chuyền bị đánh rơi.

Câu chuyện thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhận về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Không ít người bày tỏ ngạc nhiên, cho rằng đây là câu chuyện được thêu dệt nhằm gây chú ý.

Vị trí giếng làng nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Tin tức Hoài Đức Online).

Tuy nhiên, người dân địa phương khẳng định, sự việc hy hữu này hoàn toàn có thật.

Theo tìm hiểu, câu chuyện xảy ra tại thôn Thượng Thụy, xã Hoài Đức, Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Thành, trưởng thôn Thượng Thụy, xác nhận có sự việc một người dân đánh rơi dây chuyền xuống giếng làng, phải thuê máy bơm hút nước để tìm lại.

Theo ông Thành, sự việc bắt nguồn từ một tình huống bất ngờ. Thời điểm đó, con trai của chủ nhân sợi dây chuyền đang tập bơi tại giếng làng.

Khi áo phao của cháu bé bất ngờ bị tuột, người bố lập tức nhảy xuống hỗ trợ. Trong lúc vội vàng, sợi dây chuyền đeo trên cổ bị đứt rồi chìm xuống nước.

"Gia đình cho biết giá trị sợi dây chuyền khoảng 100 triệu đồng nên xin phép thôn cho hút toàn bộ nước ra ngoài để tìm kiếm. Nếu mò tìm sẽ mất nhiều thời gian, thôn đồng ý cho chủ nhân sợi dây chuyền được hút nước dưới giếng lên", vị trưởng thôn thông tin.

Quá trình hút cạn nước dưới giếng làng kéo dài 1 ngày 1 đêm. May mắn gia đình tìm được sợi dây chuyền nằm lẫn giữa lớp cát ở tầng đáy.

Được biết, giếng làng của thôn Thượng Thuỵ đã được kè, xây dưng hàng rào cẩn thận. Quy mô của giếng rộng khoảng 400m2, chỗ sâu nhất khoảng 2m. Đây là địa điểm thu hút người dân đến hóng mát mỗi chiều.