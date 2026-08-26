Quê nhà Đình Bắc, Xuân Mạnh lắp màn hình LED cổ vũ Việt Nam - Thái Lan

Chiều 26/8, không khí chuẩn bị cổ vũ đội tuyển Việt Nam diễn ra sôi động tại nhiều địa phương ở Nghệ An. Các màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt tại khu vực công cộng, tạo điểm xem bóng đá tập trung cho người dân.

Tại khu vực sân chùa Chợ Hến, xã Yên Trung - quê hương tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, một màn hình LED cỡ lớn đã được dựng lên. Gia đình nam cầu thủ cùng chính quyền và người dân địa phương đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để đón bà con đến theo dõi trận đấu.

Màn hình LED được lắp đặt tại sân chùa Chợ Hến, xã Yên Trung - quê hương tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (Ảnh: H. Dũng).

Anh Nguyễn Thắng, xã Yên Trung cho biết người dân quê nhà rất háo hức chờ đợi màn thể hiện của Đình Bắc cùng các đồng đội.

“Gia đình Bắc và mọi người đã chuẩn bị địa điểm để bà con tập trung xem, cổ vũ. Chúng tôi mong Đình Bắc cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt, giành chiến thắng để người hâm mộ cả nước cùng vui với chức vô địch”, anh Thắng chia sẻ.

Tại quê hương tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh, màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt ở nhà văn hóa xóm Phú Sơn, xã Vân Du phục vụ người dân xem trận chung kết.

Khu vực trung tâm đô thị, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An cũng được lắp đặt màn hình LED lớn ở sân phía trước để phục vụ người dân theo dõi trận chung kết.

Ông Nguyễn Đức Thụ, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, cho biết khu vực xem bóng đá tập trung có sức chứa khoảng 2.000 người.

“Để phục vụ người dân tại các phường thuộc địa bàn thành phố Vinh cũ, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đã lắp đặt hệ thống màn hình LED ở sân phía trước, tạo điều kiện cho mọi người cùng theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam”, ông Thụ cho hay.

Màn hình LED được lắp đặt tại nhà văn hóa xóm Phú Sơn, xã Vân Du - quê hương tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh (Ảnh: H. Dũng).

Không chỉ tại quê nhà các tuyển thủ, tại xã miền núi Quỳ Hợp, một màn hình LED cũng được doanh nghiệp lắp đặt ở khu vực công viên hồ Thung Mây để phục vụ người dân xem trận chung kết.

Ông Quán Vi Giang, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp, cho biết doanh nghiệp đã xin phép và phối hợp với địa phương tổ chức điểm xem bóng đá tập trung. Lực lượng công an, quân sự được huy động hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn trong thời gian diễn ra trận đấu.

Màn hình LED được lắp đặt tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, phục vụ người dân theo dõi trận chung kết (Ảnh: Đức Thụ).

Tại xã Diễn Châu, một màn hình LED cỡ lớn được dựng tại khu đô thị trên địa bàn. Khu vực xem bóng đá được thiết kế như một sân khấu ngoài trời, sẵn sàng phục vụ đông đảo người dân đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Anh Đào Nam, người dân địa phương cho biết việc lắp màn hình lớn giúp người hâm mộ có không gian tập trung, cùng hòa mình vào bầu không khí của trận chung kết được chờ đợi.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik giành chiến thắng 2-0, qua đó nắm lợi thế trước màn tái đấu trên sân nhà.

Trước giờ bóng lăn, từ quê hương Đình Bắc đến các xã miền núi, đồng bằng của Nghệ An, người hâm mộ đang háo hức chờ đợi, sẵn sàng tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.