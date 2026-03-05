Quay lại TPHCM sau Tết, cô gái "choáng" vì tô phở tăng 10.000 đồng

Phở tăng giá 10.000 đồng/tô

Trở lại công ty sau Tết, chị Thanh Thúy - nhân viên văn phòng ở phường Xuân Hòa - hào hứng rủ đồng nghiệp đi ăn phở quen. Thế nhưng khi gọi món, chị bất ngờ khi được thông báo giá mới: Mỗi tô tăng thêm 10.000 đồng.

Tại Phở Dậu trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhân viên cho biết quán đã điều chỉnh giá từ mùng 6 Tết. Theo đó, phở thường từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng, tô đặc biệt từ 100.000 đồng lên 110.000 đồng.

Phở Dậu vốn là điểm ăn uống nổi tiếng ở TPHCM (Ảnh: Hải Long).

“Phở ngon, thịt nhiều, chất lượng ổn định nên mức giá này có thể hiểu được. Nhưng hơn 100.000 đồng cho một bữa sáng thì vẫn hơi cao so với thói quen chi tiêu hằng ngày của tôi”, chị Thúy chia sẻ.

Theo chị, thỉnh thoảng đổi vị hoặc gặp bạn bè, đối tác thì vẫn có thể chi trả, còn nếu ăn thường xuyên vài lần mỗi tuần thì buộc phải cân nhắc. Bản thân chị Thúy cũng thích phở, nhưng thỉnh thoảng mới ăn Phở Dậu chứ không ăn thường xuyên bởi giá bán ở đây cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, chị cho biết một vài tiệm ăn khác cũng tăng giá khiến chị không khỏi lo lắng.

Trước đây, sau khi trừ tiền thuê nhà và chi phí cố định, chị Thúy còn để ra được gần 3 triệu đồng tiết kiệm. Nhưng nếu tiền ăn mỗi tháng tăng thêm vài trăm nghìn đồng, khoản để dành có thể bị ảnh hưởng.

“Trước đây, mỗi tuần tôi ăn phở 2-3 lần, giờ chắc còn 1 lần. Tôi đang tính chuyển sang tự nấu buổi tối và chỉ ăn ngoài buổi trưa. Nếu không siết lại, đến cuối năm mục tiêu để dành tiền du lịch sẽ khó đạt”, chị nói.

Đại diện quán Phở Dậu cho biết đây là lần tăng giá đầu tiên sau nhiều năm giữ nguyên mức cũ. Trước đó, dù giá thịt bò, xương ống, rau thơm nhiều lần biến động, quán vẫn cố gắng “gồng” để ổn định lượng khách.

“Lần này nguyên liệu đồng loạt tăng, nhập số lượng lớn cũng không giảm được bao nhiêu nên buộc phải điều chỉnh”, phía quán chia sẻ.

Nhân viên cho biết khách được thông báo về việc tăng giá trước khi gọi món. Nhiều người tỏ ra thông cảm, thậm chí còn hỏi: "Sao đến bây giờ mới tăng?".

Tương tự, Phở Lệ trên đường Nguyễn Trãi cũng điều chỉnh giá trước Tết khoảng 10 ngày. Anh Quang - nhân viên quán - cho biết lý do chủ yếu là chi phí nguyên liệu tăng và để có thêm khoản thưởng Tết cho nhân viên.

Nhiều hàng quán cho biết vật giá leo thang nên phải tăng giá để bù lại (Ảnh: Hải Long).

Quán phở Lệ mở bán từ năm 1970, thực đơn quán bao gồm các món chính như bò tái, gân, gầu, nạm, bò viên, bắp bò... Giá trước đây dao động 80.000-100.000 đồng/tô. Sau khi tăng giá, tô phở thường giá 100.000 đồng, tô đặc biệt giá 115.000 đồng.

“Khách nghe tăng giá cũng thấy bình thường. Ai ăn lần đầu có thể thấy hơi cao, nhưng khách quen thì quan trọng chất lượng hơn. Từ lúc tăng giá đến giờ, quán có lượng khách không giảm mà có ngày còn đông hơn.

Quán của chúng tôi có thương hiệu lâu đời, chất lượng và hương vị ổn định, nhiều thực khách sẵn sàng chấp nhận mức giá nhích lên đôi chút. Với họ, đồ ăn ngon và đáng tiền quan trọng hơn chuyện tăng thêm vài nghìn đồng mỗi tô", anh Quang chia sẻ.

Một ngày đi ăn, liên tiếp nghe tăng giá

Không chỉ phở, nhiều hàng quán bình dân tại TPHCM cũng điều chỉnh giá sau Tết, khiến không ít người trẻ giật mình khi quay lại guồng chi tiêu thường ngày.

Anh Hoàng Khang (23 tuổi, ngụ phường Tân Bình) háo hức trở lại TPHCM sau Tết với tâm thế bắt đầu lại công việc và lên kế hoạch tích lũy cho năm mới. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, anh đã bắt đầu thấy lo khi chi tiêu sinh hoạt đồng loạt nhích lên.

Quán cơm gà tăng giá sau Tết, khiến anh Khang hoang mang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Bình nước 20 lít tôi đổi trước Tết giá 50.000 đồng, giờ lên 52.000 đồng. Quán cơm gà tôi hay ăn trưa cũng tăng giá. Phần đùi nhỏ từ 37.000 đồng lên 40.000 đồng, phần góc tư từ 47.000 đồng lên 55.000 đồng, lúc đó tôi mới bắt đầu thấy hoang mang”, anh Khang nói.

Anh Khang mới đi làm sau khi ra trường, mức lương chỉ xoay quanh 10 triệu đồng mỗi tháng. Tiền thuê nhà, điện nước và internet đã “ngốn” gần một nửa tiền lương của anh.

Tiền ăn uống trước đây dao động khoảng 3 triệu đồng vì phần lớn anh ăn ngoài do công việc bận rộn. Trước Tết, mọi thứ vẫn nằm trong tính toán, mỗi tháng anh còn để ra được hơn 2 triệu đồng tiết kiệm.

Giờ đây, khi bữa sáng, bữa trưa nhích thêm vài nghìn, anh bắt đầu cộng dồn. Một ngày có thể tăng thêm 15.000-20.000 đồng, một tháng thành vài trăm nghìn. Con số ấy tuy không quá lớn với nhiều người, nhưng đủ khiến khoản tiền dành dụm của anh co lại đáng kể.

“Đi làm lại, ghé quán cơm tấm quen, lại thấy bảng giá mới tăng 10.000 đồng/phần, tôi thật sự hoang mang, đắn đo khi bước vào. Trên đường, nhiều quán dán giá mới đè lên giá cũ, có nơi thay hẳn bảng, cũng có chỗ không nói gì, đến lúc tính tiền mới biết đã tăng. Đồ ăn thức uống đều lên giá, tôi sợ kế hoạch để dành năm nay lại hụt thêm”, anh tâm sự.

Anh Khang cho biết, những ngày qua, anh bắt đầu mang cơm nhà 2-3 ngày mỗi tuần. "Sáng phải dậy sớm hơn một chút, nhưng ít nhất đỡ lo cuối tháng hụt tiền", anh tâm sự.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, làn sóng tăng giá không chỉ diễn ra sau Tết mà đã âm thầm xuất hiện từ cuối năm 2025. Nhiều quán ăn bình dân như bún chả, cơm tấm, bánh cuốn, bò né… đã điều chỉnh giá, phổ biến tăng 2.000-5.000 đồng, có nơi tăng 10.000-15.000 đồng mỗi phần.

Lý do tăng giá xoay quanh chi phí nguyên liệu, phí duy trì hoạt động, thuế... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tiền nhà, tiền điện nước vốn đã cố định, giờ thêm tiền ăn uống nhích lên khiến nhiều người trẻ phải ngồi lại tính toán. “Tăng mỗi bữa 5.000 đồng, mỗi ngày ăn hai bữa là 10.000 đồng, một tháng mất thêm 300.000 đồng. Với sinh viên hay người mới đi làm, con số đó đáng để suy nghĩ”, một sinh viên chia sẻ.

Tuy nhiên, phía sau bảng giá mới cũng là áp lực của người bán. Tiệm cháo dinh dưỡng trên đường Nguyễn Quang Bích (phường Tân Bình) đã áp dụng tăng giá 2.000 đồng mỗi suất.

Nhân viên quán cho biết: “Mỗi lần tăng giá, chúng tôi ngại lắm, nhưng thịt, rau, gas, điện… cái gì cũng tăng, không chỉnh thì gần như làm không công”.

Chị cho biết không ít lần khi nghe báo giá mới, khách đang cầm tiền cũng chững lại vài giây khiến người bán ái ngại. Phía quán phải giải thích chi phí đầu vào tăng cao, không điều chỉnh thì quán khó xoay xở.

Nhiều quán đã tăng giá từ trước Tết Nguyên đán (Ảnh: Mộc Khải).

Không ít chủ quán chia sẻ họ tự đứng bếp, tự phục vụ để tiết kiệm chi phí, chưa dám thuê thêm nhân viên. Việc tăng vài nghìn đồng mỗi phần chủ yếu để bù chi phí nguyên liệu, điện nước, mặt bằng… chứ lợi nhuận thực tế không tăng bao nhiêu.

Nhiều người cho biết đã cố giữ giá suốt thời gian dài, chỉ khi thật sự “gồng không nổi” mới buộc phải điều chỉnh. Bài toán của họ không phải muốn tăng bao nhiêu, mà là tăng thế nào để khách còn chấp nhận và tiếp tục quay lại, trong bối cảnh thu nhập của nhiều người tiêu dùng chưa tăng tương ứng với tốc độ nhích lên của giá cả.