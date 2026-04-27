Quạt tuần hoàn không khí Levoit CirculAir 22,9cm: Giải pháp làm mát thông minh

Nỗi lo tiền điện và sức khỏe trong mùa nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng năm 2026 xuất hiện sớm, cường độ cao và có xu hướng kéo dài hơn, với nhiều khu vực ghi nhận mức nhiệt cao đến 40 độ C. Trong bối cảnh đó, nhu cầu làm mát tăng mạnh cũng đồng nghĩa áp lực chi phí điện năng ngày càng lớn.

Nhiều gia đình lựa chọn hạ nhiệt điều hòa xuống mức thấp để làm mát nhanh, nhưng thói quen này khiến tiền điện tăng đáng kể và tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt khi di chuyển giữa môi trường nóng - lạnh đột ngột, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Cơ chế làm mát của quạt tuần hoàn không khí Levoit CirculAir 22,9cm

Thay vì chỉ làm mát cục bộ như quạt truyền thống, quạt tuần hoàn không khí Levoit hoạt động theo nguyên lý lưu thông không khí, giúp phân bổ luồng gió đều khắp không gian.

Công nghệ Tri-Cyclonic tạo luồng gió mạnh với tốc độ tối đa lên tới 7,5m/s, phạm vi thổi xa đến 30m.

Kết hợp khả năng xoay đa hướng (ngang 90 độ, dọc 120 độ) giúp không khí trong phòng được luân chuyển liên tục, mang lại cảm giác mát dễ chịu hơn, đồng thời hạn chế tình trạng gió thổi trực tiếp gây khô da hoặc lạnh buốt.

Khả năng xoay đa hướng tạo luồng gió lưu thông mạnh mẽ (Ảnh: Levoit Vietnam).

Giải pháp tiết kiệm tiền điện

Mức công suất của quạt tuần hoàn không khí Levoit chỉ 30W thấp gần một nửa so với nhiều dòng quạt truyền thống (60-75W).

Chế độ Eco tích hợp cảm biến nhiệt độ thông minh giúp tự động điều chỉnh tốc độ gió theo nhiệt độ môi trường mà không cần thao tác thủ công. Khi nhiệt độ môi trường tăng, quạt tự động chọn tốc độ gió cao để làm mát mạnh mẽ; khi nhiệt độ ổn định hoặc thấp hơn, quạt giảm tốc độ về mức phù hợp, hạn chế tiêu thụ điện không cần thiết.

Quạt còn được trang bị động cơ DC siêu êm (độ ồn chỉ từ 20dB và hoạt động mạnh nhất ở mức gió 12 là 52dB), phù hợp cho nhiều không gian.

Chế độ Eco tiết kiệm điện, công suất chỉ 30W (Ảnh: Levoit Vietnam).

Quạt tuần hoàn không khí Levoit CirculAir 22,9cm đang được nhiều gia đình chọn để tiết kiệm điện mùa nóng. Đây là giải pháp làm mát toàn diện và tối ưu chi phí khi nắng nóng còn kéo dài.