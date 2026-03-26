Quảng Ninh: Bò mẹ cầu cứu nhờ người giúp bê con rơi xuống hố sâu

Ngày 23/3, trên đường đi làm, anh Dương Quốc Thắng (SN 1979) trú tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh, bất ngờ nghe thấy tiếng bò rống liên hồi. Anh đi chậm lại, quan sát xem âm thanh phát ra từ đâu.

Khi đi xuống đường phía dưới, anh phát hiện thấy một con bò mẹ đứng ở vệ đường. Con vật rống liên tục còn ánh mắt nhìn ra xung quanh như muốn cầu cứu. Khu vực này ở thời điểm đó không đông người qua lại. Nghĩ rằng có thể con vật đang gặp chuyện gì xảy ra nên anh Dương liền tới gần để hỗ trợ.

Quảng Ninh: Bò mẹ cầu cứu nhờ người giúp bê con 2 ngày tuổi rơi xuống vực (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Nhìn theo ánh mắt của bò mẹ, anh Dương phát hiện thấy một con bê non đang nằm dưới hố sâu. Con vật dường như còn yếu ớt nên nằm im không cử động. Bò mẹ vì không biết làm thế nào để hỗ trợ con, chỉ biết kêu lên như cầu cứu.

Anh Dương ước tính độ sâu gần 2m, có thể nhảy xuống an toàn. Ngay lập tức, anh liền nhảy xuống hố và đỡ con vật lên.

Bê con bị rơi xuống vực sâu gần 2m (Ảnh cắt từ video).

Thấy bê con được cứu, bò mẹ tỏ ý mừng rỡ. Sau đó, bò mẹ và bê con cùng lững thững di chuyển về nhà.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Dương cho biết đây vốn là cặp bò của gia đình người quen sống gần đó. Cách đó khoảng vài hôm, người chủ bò có chia sẻ với anh chuyện bò mẹ sắp sinh con. Do người chủ không đóng cửa chuồng nên bò mẹ đã tự ý ra ngoài.

Sau khi sinh con, hai mẹ con bò di chuyển ở khu vực xung quanh nhà để gặm cỏ. Có thể do đi chưa vững nên bê con sơ ý rơi xuống vực. Thời điểm con vật gặp nạn mới khoảng 2 ngày tuổi nên thể chất còn yếu ớt.

Bò mẹ đứng trên cao quan sát con, tìm cách cầu cứu (Ảnh cắt từ video)

"Qua trao đổi với người chủ bò, tôi được biết hai mẹ con bò hiện đã trở về nhà và đều an toàn", anh Thắng nói.

Vì xúc động trước tình cảm mẫu tử của con vật, anh Thắng đã chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm. Anh bất ngờ khi thấy video nhận về lượt xem tăng đột biến với lượng tương tác cao. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước bản năng bảo vệ con của động vật.

"Với tôi, bất kể là loài vật nào khi làm mẹ đều có bản năng bảo vệ con rất mãnh liệt. Loài bò cũng không là ngoại lệ. Tôi cũng thấy vui vì kịp thời giúp đỡ được mẹ con bò lúc chúng gặp nạn", anh chia sẻ.

Trước đó vào tháng 12/2025, một câu chuyện liên quan tới tình mẫu tử của bò mẹ và bê con xảy ra tại Thanh Hóa, cũng thu hút sự chú ý của dư luận.

Đó là khoảnh khắc bò mẹ chạy đuổi theo phía sau một chiếc xe máy đang chở bê con bị gãy chân khiến nhiều người xúc động. Sự việc xảy ra tại đường Lê Hoàn thuộc phường Nghi Sơn, được anh Đ.X.H. vô tình chứng kiến và ghi lại.

Bò mẹ chạy đuổi theo xe chở bê con (Ảnh cắt từ video).

Qua hỏi han, anh H. được biết, hai người ngồi trên chiếc xe máy đang chở bê con bị gãy chân. Theo lời kể của cặp vợ chồng trên xe máy, con bê vừa được đẻ cách đây không lâu. Sau khi con vật cứng cáp hơn, gia đình cho cả đàn lên khu vực đồi để gặm cỏ.

Chiều 27/12, bê con do mải mê đùa nghịch nên không may bị ngã và gãy chân. Khi gia đình phát hiện ra và biết bê con không thể tự đi lại được nên đã đưa nó về nhà để chữa trị.

Khi mọi người mang bê con lên xe máy, bò mẹ vội vã đuổi theo. Con vật cứ thế chạy theo xe suốt quãng đường dài gần 2km. Nhiều phương tiện khi di chuyển trên tuyến đường này thời điểm đó cũng bất ngờ với cảnh tượng này.

Video thu hút hàng triệu lượt xem, với phần lớn ý kiến cho rằng hành động của bò mẹ thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng. Được biết, sau khi đuổi theo chiếc xe máy trên quãng đường dài gần 2km, bò mẹ cũng về tới nhà an toàn.