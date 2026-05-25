P/S Pro-Care ứng dụng công nghệ Microbiome, tái lập nền tảng cân bằng cho sức khỏe răng miệng

Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hơn 8.000 đại biểu, bao gồm các bác sĩ, chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực răng hàm mặt trong nước, quốc tế.

Với chủ đề “Ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực hành nha khoa”, hội nghị là diễn đàn chuyên môn quan trọng để cập nhật các xu hướng mới trong chăm sóc răng miệng, từ nghiên cứu lâm sàng, công nghệ sản phẩm đến các giải pháp nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Từ quan niệm "tiêu diệt" đến "cân bằng sinh thái" và sự thay đổi trong tư duy chăm sóc răng miệng

Nếu trước đây, vi khuẩn trong miệng thường được nhìn nhận chủ yếu như yếu tố gây hại cần loại bỏ, thì trong nha khoa hiện đại, quan niệm "kill-all" (tiêu diệt tất cả) đã trở nên lỗi thời. Các nghiên cứu mới cho thấy khoang miệng thực chất là một hệ sinh thái phức tạp, nơi tồn tại nhiều nhóm vi sinh vật khác nhau

Theo báo cáo khoa học của Tiến sĩ Robert Marriott, đại diện bộ phận Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm của Unilever: "Hệ vi sinh vật miệng cân bằng - Nền tảng của sức khỏe răng miệng tốt", mảng bám không chỉ là chất cặn bã, mà là một màng sinh học (biofilm) có cấu trúc chặt chẽ như một "thành phố thu nhỏ".

Nếu hệ sinh thái này phát triển mất kiểm soát và rối loạn, nó sẽ trực tiếp gây ra mảng bám, viêm nướu và sâu răng. Ngược lại, nhiều nhóm vi sinh đóng vai trò thiết yếu để duy trì môi trường miệng khỏe mạnh.

Tiến sĩ Robert Marriott, đại diện bộ phận Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm của Unilever trình bày phần báo cáo khoa học tại hội nghị (Ảnh: P/S).

Thực tế giải phẫu học chỉ ra một con số đáng lưu tâm khi răng chỉ chiếm khoảng 20% diện tích khoang miệng, trong khi niêm mạc và mô mềm chiếm đến 80% còn lại. Việc chải răng truyền thống chủ yếu là biện pháp ma sát cơ học, giống như việc "phá vỡ cấu trúc" bề mặt mảng bám.

Tuy nhiên, nếu chải răng một cách vô hình trung mà thiếu đi các hoạt chất điều phối chuyên sâu, nhiều người đang bỏ qua phần lớn diện tích bề mặt mô mềm, từ đó vô tình làm phá vỡ đi sự cân bằng của môi trường khoang miệng.

Khoang miệng - "Cửa ngõ" của sức khỏe

Bệnh lý răng miệng chưa bao giờ hoạt động độc lập. Các chuyên gia khẳng định khoang miệng chính là cửa ngõ đi vào của nhiều bệnh lý toàn thân. Khi hệ sinh thái vùng miệng mất cân bằng, màng sinh học bị phá vỡ sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn có hại và các yếu tố gây viêm dịch chuyển vào mạch máu.

Nha khoa hiện đại đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ, bởi vậy sẽ không còn khái niệm một giải pháp dùng chung cho tất cả, thay vào đó là việc đánh giá nguy cơ bệnh lý trên từng cá thể, từ trẻ em, phụ nữ có thai, người cao tuổi cho đến người có bệnh nền, nhằm đưa ra những giải pháp và sản phẩm chuyên biệt.

Sự thay đổi này đồng thời trao quyền chăm sóc chủ động cho người bệnh, biến việc vệ sinh răng miệng hằng ngày trở thành một liệu pháp y khoa dự phòng thiết yếu tại nhà.

P/S Pro-Care - Sự tái lập cân bằng

Dựa trên hiểu biết toàn diện về hệ sinh thái khoang miệng và nền tảng R&D vượt trội từ Unilever, P/S lần đầu tiên đưa công nghệ Microbiome vào dòng sản phẩm P/S Pro-Care.

P/S công bố sản phẩm kem đánh răng mới P/S Pro-care (Ảnh: P/S).

Chính công nghệ Microbiome là bước đột phá đưa những nền tảng lý thuyết này vào thực tiễn. Bằng cơ chế cung cấp hàng tỷ ion hoạt tính giúp hỗ trợ lợi khuẩn, công nghệ này trực tiếp duy trì trạng thái cân bằng sinh học, từ đó củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên ngay trong thói quen vệ sinh hằng ngày.

Thay vì diệt khuẩn trong khoang miệng, P/S Pro-Care hướng tới việc hỗ trợ duy trì môi trường khoang miệng cân bằng, từ đó góp phần củng cố nền tảng chăm sóc răng miệng bền vững hơn.

Đại diện P/S cho biết: “Trong nhiều năm qua, P/S đồng hành cùng các gia đình Việt Nam trong việc xây dựng thói quen chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Với P/S Pro-Care, chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng cách tiếp cận đó, từ chăm sóc các biểu hiện dễ thấy sang quan tâm nhiều hơn đến những nền tảng tạo nên sức khỏe răng miệng lâu dài. Khi các tiến bộ khoa học được đưa vào sản phẩm thiết yếu, người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận những giải pháp chăm sóc chủ động, toàn diện và phù hợp hơn với nhu cầu sức khỏe hiện đại”.

Tiến sĩ Robert Marriott trình bày và giải đáp câu hỏi từ khán giả về công nghệ Microbiome trong chăm sóc răng miệng (Ảnh: P/S).

Việc giới thiệu công nghệ Microbiome tại Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 cho thấy nỗ lực của P/S trong việc kết nối giữa nghiên cứu chuyên môn, đổi mới sản phẩm và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

Đây là bước chuyển mình quan trọng, đưa những thành tựu nghiên cứu vĩ mô trở thành một giải pháp chăm sóc sức khỏe thiết yếu và dễ dàng tiếp cận cho mọi người tiêu dùng. P/S cũng kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trong hành trình nâng chuẩn chăm sóc sức khỏe răng miệng, hướng tới những thói quen khoa học hơn, chủ động hơn và toàn diện hơn cho nụ cười Việt.