PRIME khởi động cuộc thi thiết kế chuyên nghiệp cho thế hệ trẻ

Chương trình có sự tham dự của đại diện Tập đoàn PRIME, lãnh đạo nhà trường, Hội đồng ban giám khảo cùng đông đảo sinh viên. Không chỉ là hoạt động mở màn, sự kiện được tổ chức bài bản với nội dung rõ ràng, mạch lạc, thể hiện định hướng xây dựng một sân chơi thiết kế mang tính chuyên môn cao, gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn.

Buổi "kick-off" (ra mắt) thu hút đông đảo sinh viên tham gia (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố chi tiết thể lệ, lộ trình triển khai cũng như cơ cấu giải thưởng của cuộc thi. Hội đồng ban giám khảo cũng được giới thiệu, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế và vật liệu xây dựng, góp phần đảm bảo chất lượng chuyên môn và tính khách quan trong quá trình đánh giá.

Hội đồng ban giám khảo chuyên môn của cuộc thi (Ảnh: BTC).

Điểm nhấn của chương trình nằm ở phần trao đổi trực tiếp giữa Ban tổ chức và thí sinh. Các câu hỏi xoay quanh định hướng đề tài, tiêu chí chấm điểm và tính ứng dụng của sản phẩm được giải đáp cụ thể, cho thấy sự đồng hành và hỗ trợ sát sao từ phía đơn vị tổ chức.

Bên cạnh đó, thông tin về hoạt động tham quan thực tế tại Tập đoàn PRIME cũng được chia sẻ, mở ra cơ hội để sinh viên tiếp cận quy trình sản xuất và vận hành trong ngành vật liệu xây dựng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tanakorn - Tổng giám đốc Prime, cho biết: “Với hơn 27 năm xây dựng và phát triển, PRIME không ngừng nỗ lực đưa sản phẩm gạch men vượt ra khỏi vai trò của một vật liệu hoàn thiện thông thường, thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại, tích hợp các tiêu chí bền vững và kết hợp cùng những thiết kế sáng tạo từ thế hệ trẻ, nhằm mang đến các giải pháp nâng tầm không gian sống”.

Ông Tanakorn, Tổng giám đốc PRIME Group - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

PGS.TS. Phạm Hùng Cường, Hiệu trưởng trường - chia sẻ: “Nhà trường luôn định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn, khuyến khích sinh viên sáng tạo trên nền tảng bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế. Cuộc thi hôm nay chính là một bước cụ thể hóa định hướng đó, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo”.

Trong khi đó, Kiến trúc sư Lê Trương - Trưởng Hội đồng Ban giám khảo - nhấn mạnh: “Thế giới hôm nay có thể rất giống nhau về xu hướng. Nhưng điều làm nên giá trị của một nhà thiết kế luôn là góc nhìn riêng. Vì vậy, thiết kế tốt không chỉ để nhìn, mà để sống cùng. Thông qua cuộc thi này, có thể các bạn sinh viên sẽ tạo nên những điều mà chính các bạn cũng phải bất ngờ”.

Với cách tiếp cận gắn liền giữa ý tưởng sáng tạo và khả năng ứng dụng, Prime Iconic Design Contest 2026 được định hướng không chỉ là một cuộc thi mà còn là môi trường thực hành nghề nghiệp dành cho sinh viên. Thông qua đó, người tham gia có cơ hội thử sức với những yêu cầu thiết kế cụ thể, đồng thời phát triển tư duy sáng tạo trên nền tảng giá trị văn hóa.

Thông tin về cuộc thi “Prime Iconic Design 2026” (Ảnh: BTC).

Việc một doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng chủ động phối hợp cùng cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng dụng để tổ chức một cuộc thi quy mô cho thấy nỗ lực kết nối giữa doanh nghiệp và giáo dục.

Đây cũng là hướng đi góp phần tạo dựng một sân chơi thiết kế chuyên nghiệp, nơi các ý tưởng của sinh viên không chỉ dừng lại ở ý niệm mà có khả năng tiến tới ứng dụng trong thực tế.

Lễ khởi động khép lại với những tín hiệu tích cực, đặt nền tảng cho một mùa thi được kỳ vọng sẽ ghi nhận nhiều ý tưởng sáng tạo có giá trị, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của Prime trong việc đồng hành cùng thế hệ thiết kế trẻ.