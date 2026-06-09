Prime Iconic Design Contest 2026: Tôn vinh thiết kế trẻ gắn với di sản Việt

Với định hướng của Prime Group là muốn tạo ra một sân chơi thiết kế chuyên nghiệp cho sinh viên, cuộc thi năm nay lựa chọn tinh thần “di sản và dòng chảy đương đại” làm điểm khởi nguồn sáng tạo.

Từ đó, các thí sinh được khuyến khích khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng tư duy tạo hình mới để phát triển các bộ sưu tập thiết kế có tính thẩm mỹ, ứng dụng và bản sắc riêng.

Không gian triển lãm của Top 20 bộ sưu tập xuất sắc (Ảnh: Prime).

Các thiết kế không chỉ dừng lại ở yếu tố trang trí, mà còn cho thấy sự tìm tòi về chất liệu, đường nét, bố cục, khả năng ứng dụng và tư duy phát triển sản phẩm. Nhiều bài dự thi khai thác các biểu tượng văn hóa quen thuộc như trầu cau, hoa sen, phố cổ, dòng chảy sông nước hay những lát cắt đời sống Việt Nam, qua đó tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và tinh thần sáng tạo mới.

Với chủ đề “Kén Vàng Kén Bạc”, lễ trao giải được xây dựng như một dấu mốc trưởng thành của các ý tưởng thiết kế. Từ những phác thảo ban đầu, các thí sinh đã từng bước nuôi dưỡng, hoàn thiện và đưa tác phẩm của mình ra khỏi “chiếc kén” sáng tạo để hiện diện trước công chúng.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật của thí sinh (Ảnh: Prime).

Tác phẩm nổi bật của thí sinh trong cuộc thi (Ảnh: Prime).

Phát biểu tại chương trình, ông Tanakorn Theeramankong chia sẻ: “Cuộc thi lần này không phải là điểm đến cuối cùng, mà sẽ là điểm khởi đầu cho những trải nghiệm mà chúng tôi sẵn sàng tạo dựng, để các em có thể trưởng thành và tiến xa hơn nữa trên con đường nghề nghiệp trong tương lai”.

Ông Tanakorn Theeramankong phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Prime).

Chia sẻ này cũng thể hiện định hướng của Prime khi tổ chức cuộc thi: không chỉ tìm kiếm và vinh danh những thiết kế xuất sắc, mà còn đồng hành cùng sinh viên trong quá trình phát triển tư duy nghề nghiệp, mở rộng trải nghiệm thực tế và kết nối với lĩnh vực thiết kế vật liệu, không gian sống.

Tại Gala, Ban tổ chức đã công bố và trao giải cho những tác phẩm nổi bật của Prime Iconic Design Contest 2026. Giải Bản sắc Việt thuộc về thí sinh Lại Hà Chi với bộ sưu tập “Mời Trầu”. Giải Ứng dụng mới được trao cho Vũ Xuân Hồng với bộ sưu tập “Gạch Milam”. Giải Thiết kế sáng tạo nhất gọi tên Nguyễn Thu Hương với bộ sưu tập “Hạ Liên Khởi”.

Bên cạnh đó, hai Giải Hội đồng Ban giám khảo bình chọn được trao cho Nguyễn Anh Quân với bộ sưu tập “Dòng chảy Cái Răng” và Nguyễn Khánh Vy với bộ sưu tập “Nhà phố cổ Hội An”.

Giải Thiết kế được yêu thích nhất do cộng đồng bình chọn thuộc về Ngô Kiều Chinh với bộ sưu tập “Gạch Sen”.

Hội đồng giám khảo trao giải cho các thí sinh đạt giải (Ảnh: Prime).

Các giải thưởng ấn tượng được trao cho các thí sinh đạt giải trong cuộc thi (Ảnh: Prime).

Theo Ban tổ chức, dù là mùa đầu tiên được triển khai, Prime Iconic Design Contest 2026 đã ghi nhận nhiều bài dự thi có chất lượng chuyên môn ấn tượng. Các tác phẩm cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của thí sinh, đồng thời phản ánh tinh thần dám thử nghiệm, dám khai phá những hướng tiếp cận mới trong thiết kế.

“Để cuộc thi diễn ra trọn vẹn, Ban tổ chức gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Khoa Mỹ thuật Truyền thống, đội ngũ giảng viên, Hội đồng Ban Giám khảo, khách mời và toàn thể sinh viên đã đồng hành trong suốt hành trình.

Không chỉ là một cuộc thi thiết kế, Prime Iconic Design Contest 2026 còn được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa Prime Group, nhà trường và thế hệ thiết kế trẻ. Thông qua cuộc thi, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận thực tế, rèn luyện tư duy phát triển sản phẩm và nhìn nhận di sản văn hóa như một nguồn cảm hứng có thể tiếp tục được làm mới trong đời sống đương đại”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Hành trình đầu tiên của Prime Iconic Design Contest đã khép lại, nhưng những giá trị mà cuộc thi để lại được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa. Từ những “chiếc kén” sáng tạo hôm nay, nhiều ý tưởng mới sẽ tiếp tục được ươm mầm, chuyển mình và tỏa sáng trên con đường thiết kế chuyên nghiệp.