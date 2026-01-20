PNJ lan tỏa thông điệp “Vui như Tết, quý như vàng” mùa Tết 2026

Tết - Điểm khởi nguồn nuôi dưỡng niềm tin cho hành trình mới

Với nhiều người, Tết như một phần thưởng sau hành trình dài nỗ lực. Một năm qua đi, ai cũng đã cố gắng theo cách của riêng mình: bền bỉ vượt khó, kiên trì theo đuổi mục tiêu, hay chỉ đơn giản là giữ vững tinh thần giữa nhiều biến động. Tết vì thế trở thành cột mốc để mỗi người nhìn lại và tự nhủ: “Mình đã làm tốt rồi”, và mọi nỗ lực ấy đều xứng đáng được trân trọng.

Chính cảm giác cho phép bản thân được nghỉ ngơi, được yêu thương sau một năm dài “ngược xuôi” đã tạo nên tâm lý nhẹ nhõm, phấn chấn hơn. Tết là thời điểm khởi đầu năm mới để mỗi người bắt đầu thực hiện những dự định còn dang dở và hy vọng một năm khởi sắc hơn.

Tinh thần lạc quan mỗi dịp Tết không chỉ đến từ cảm xúc cá nhân mà còn được nuôi dưỡng bởi văn hóa Việt.

Tết không đơn thuần là kỳ nghỉ mà là dịp đoàn viên, gắn liền với những giá trị bền vững: dọn dẹp nhà cửa để gột rửa cũ kỹ, bày biện mâm cỗ để hướng về nguồn cội, trao nhau lời chúc an khang thịnh vượng. Những nghi thức này, dù giản dị hay trang trọng, đều hướng đến một tinh thần: khép lại chuyện xưa, mở lòng đón nhận điều tốt lành.

Trong tâm niệm của người Việt, Tết là khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, cùng nhau khởi đầu năm mới với niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ phía trước (Ảnh: PNJ).

Ngoài ra, sự lạc quan trong những ngày đầu năm còn đến từ niềm vui được lan tỏa trong cộng đồng. Từ người thân, đồng nghiệp, bạn bè cho đến những gương mặt xa lạ ngoài phố, ai cũng dễ dàng trao nhau nụ cười, câu chúc may mắn, bình an.

Bên cạnh đó, những tín hiệu tích cực từ đời sống kinh tế - xã hội cũng góp phần củng cố niềm tin cho chặng đường phía trước.

Thị trường dần khởi sắc, nhịp sống ổn định, các kế hoạch cho năm mới được vạch ra với tâm thế chủ động và vững vàng hơn. Khi xung quanh đều là những chuyển động thuận buồm xuôi gió, cảm xúc con người cũng nhờ vậy mà được “nâng đỡ” theo.

“Vui như Tết, quý như vàng” trong từng bước tiến đầu xuân

Chính sự giao thoa hài hòa giữa tâm lý cá nhân, văn hóa truyền thống và sự cộng hưởng từ cộng đồng đã tạo nên tinh thần lạc quan mỗi dịp Tết đến xuân về.

Trong bầu không khí tươi mới ấy, nhiều người lựa chọn gửi gắm sự trân trọng dành cho gia đình, bản thân và cho cả những nỗ lực thầm lặng suốt một năm qua bằng một món quà mang ý nghĩa sâu sắc, mở ra hy vọng cho hành trình phía trước.

Thấu hiểu tinh thần ấy, PNJ mong muốn đồng hành cùng người Việt đón một mùa Tết thật vui, trọn vẹn và viên mãn với thông điệp “Vui như Tết, quý như vàng”.

Từ việc chăm chút cho bản thân thêm rạng rỡ, đến việc chuẩn bị chu đáo cho tổ ấm hay trao gửi món quà chúc phúc đầu xuân, tất cả đều ánh lên những niềm tin và hy vọng về một năm mới sung túc, an lành.

Tết đến cũng là lúc chúng ta gửi tặng những món quà, trao nhau những điều "quý như vàng" (Ảnh: PNJ).

Trong những khoảnh khắc ý nghĩa đó, các sản phẩm vàng của PNJ không chỉ lấp lánh tô điểm cho niềm vui ngày Tết, mà còn mang ý nghĩa thịnh vượng và tấm lòng vàng son.

Đằng sau mỗi món quà là lời chúc yêu thương, là sự trân quý những thành quả đã tạo dựng và niềm tin dành cho một khởi đầu mới, nơi giá trị thẩm mỹ, giá trị tinh thần và ý nghĩa tích lũy bền vững cùng song hành.

Quà tặng vàng PNJ vừa tô điểm diện mạo rạng rỡ, vừa gửi gắm lời chúc vững vàng, thuận lợi, sung túc (Ảnh: PNJ).

Đón Tết 2026, PNJ mang đến đa dạng lựa chọn quà tặng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu và cảm xúc khác nhau: từ các thiết kế trang sức tinh tế để làm đẹp, những sản phẩm vàng mang ý nghĩa tích lũy bền lâu, đến các sản phẩm vàng trải nghiệm như blindbox (hộp mù) vàng 99,99% Mã tiến đắc lộc hay charm (phụ kiện) vàng đa năng 24K (99,9%) - Mã nhi rước lộc.

Mỗi thiết kế không chỉ giúp người dùng tỏa sáng trong khoảnh khắc đầu năm, mà còn là món quà gửi gắm niềm vui và lời chúc tốt lành, đồng hành cùng người sở hữu trên hành trình hanh thông, may mắn và bền vững suốt năm mới.

Trang sức PNJ cùng bạn tự tin và tỏa sáng vẻ đẹp riêng trong những ngày đầu năm mới (Ảnh: PNJ).

Từ những lựa chọn giàu ý nghĩa, niềm lạc quan đầu năm sẽ được nuôi dưỡng và tiếp nối. Bởi lạc quan không chỉ là cảm xúc thoáng qua khi năm hết Tết đến, mà còn là niềm tin được bồi đắp từ những nỗ lực đã qua và những điều ta chủ động lựa chọn từ hôm nay.

