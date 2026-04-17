Phút nghẹt thở cứu khách đuối nước ở biển Vũng Tàu: Chậm 1 phút là muộn

Sáng sớm 16/4, tại khu vực tắm biển Bãi Sau ở phường Vũng Tàu (TPHCM), anh Lê Văn Hậu - thành viên trong lực lượng cứu hộ bãi biển thuộc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên - quan sát thấy biển lặng, sóng êm, thời tiết khá dễ chịu.

Lúc này còn khá sớm nên lượng khách tới tắm còn thưa thớt. Tuy nhiên, đội cứu hộ vẫn liên tục quan sát theo dõi người xuống tắm biển, phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Khoảng 6h30, anh Hậu nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vang lên. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là tiếng đùa giỡn. Nhưng ngay sau đó, anh nhận thấy dấu hiệu bất thường nên nhanh chóng mang theo phao cứu hộ. Cùng lúc, 4-5 thành viên khác trong đội cũng lao ra hỗ trợ.

Đội cứu hộ sơ cứu, hỗ trợ khách bị đuối nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bơi ra khu vực cách bờ khoảng 20-30m, anh Hậu phát hiện thấy 2 du khách lớn tuổi đang chới với, cố vươn tay cầu cứu giữa dòng nước. Anh lập tức thả phao để hai người bám vào, sau đó cùng đồng đội kéo các nạn nhân vào bờ. Cả hai đều có dấu hiệu bị ngạt nước.

"Chúng tôi chỉ ra chậm khoảng một phút, họ có thể nguy hiểm tới tính mạng", anh Hậu chia sẻ.

Sau ít phút vật lộn với sóng biển, cả hai được đưa vào bờ. Các nạn nhân trong tình trạng mệt lả, ngạt nước, đặc biệt là vị khách nam. Đội cứu hộ nhanh chóng tiến hành sơ cứu, theo dõi sức khỏe ban đầu.

Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, hai du khách dần hồi phục, sức khỏe ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng. Hai vị khách là ông N.H.L. (53 tuổi) cùng vợ là bà N.T.Đ. (49 tuổi, đến từ Đồng Nai).

Khoảnh khắc cứu khách đuối nước ở biển Vũng Tàu: "Chậm 1 phút sẽ khó cứu" (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Xuống khu vực Bãi Sau tắm biển vào thời điểm sáng sớm, cả hai bất ngờ bị sóng cuốn ra xa. Dù cố gắng bơi vào bờ, họ tiếp tục bị đẩy ra xa hơn và có dấu hiệu đuối sức.

Sau khi được cứu sống, hai vợ chồng du khách không giấu được xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn lực lượng cứu hộ xử lý khẩn trương, có trách nhiệm. Hai vị khách cho biết, nếu không được ứng cứu kịp thời, hậu quả có thể nghiêm trọng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hậu cho biết đã có nhiều năm kinh nghiệm làm cứu hộ bờ biển. Vào dịp hè, ngày lễ Tết, du khách thường tập trung tắm biển ở Vũng Tàu rất đông. Tuy nhiên, du khách cần lưu ý một vài điểm sau để đảm bảo an toàn, tránh các rủi ro đáng tiếc.

"Du khách tuyệt đối không tắm tại các khu vực cắm cờ đen. Đây là dấu hiệu cảnh báo có ao xoáy, hố sâu hoặc dòng chảy xa bờ rất nguy hiểm. Ngoài ra, du khách cần tuân thủ biển báo, không bơi ở nơi có biển cấm, vùng có cột trụ. Đặc biệt, du khách nên ưu tiên tắm ở nơi có lực lượng cứu hộ túc trực thường xuyên", anh Hậu phân tích.

Bên cạnh đó, những người không biết bơi và trẻ em dưới 13 tuổi khi tắm biển cần mang theo phao bơi hoặc mặc áo phao, có người trông coi và tắm cùng. Không nên tắm biển khi đã uống rượu, bia, chất kích thích. Người có tiền sử bệnh tim mạch nên thận trọng khi tắm biển.

Du khách cần tuân thủ những quy định được niêm yết tại bãi biển, đặc biệt là tín hiệu hướng dẫn của nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp.

"Nếu không may rơi vào ao xoáy, du khách cần giữ bình tĩnh, không được hoảng sợ. Du khách nên bơi thả trôi tự do, tìm thời cơ lách qua trục của ao xoáy về hai phía. Sau khi thoát khỏi, người tắm biển cố gắng bơi vào bờ hoặc kêu cứu, nhờ hỗ trợ của đội cứu nạn bờ biển chuyên nghiệp", anh Hậu trao đổi.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ tại Bãi Sau được bố trí thường xuyên với các vị trí đứng cách nhau hơn 100m, túc trực 24/24. Ngoài ra, còn có đội ca nô cứu hộ di chuyển liên tục để kiểm soát tình hình, nhất là vào các dịp cao điểm lễ Tết.