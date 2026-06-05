Phát hiện cá thể bò sát dài 3m dưới gầm giường lúc rạng sáng

Ngày 5/6, clip ghi lại cảnh con trăn dài gần 3m nằm dưới gầm giường tại nơi nghỉ của một đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thu hút sự quan tâm từ nhiều người.

Anh Hoàng Phú, người đăng tải clip, cho biết sau khi kết thúc ca làm việc vào 1h ngày 4/6, anh cùng đồng nghiệp trở về phòng nghỉ nghe tiếng động phát ra từ dưới gầm giường. Dùng đèn pin soi xuống gầm giường, anh bất ngờ phát hiện cá thể bò sát cỡ lớn đang cuộn mình bên dưới.

Con trăn dài gần 3m nằm dưới gầm giường tại một đơn vị ở Khánh Hòa (Ảnh: Cắt từ clip).

"Lúc đầu anh em ai cũng giật mình vì phát hiện con vật vào giữa đêm. Đây là thời điểm mọi người đang ngủ nên không ai nghĩ dưới gầm giường lại có một cá thể bò sát lớn như vậy", anh Phú kể.

Bằng những kiến thức đã học được trong đơn vị, anh Phú nhận định đây là con trăn gấm. Anh ước lượng cá thể trăn này dài gần 3m, cân nặng chưa xác định.

"Đây là trăn gấm, loài động vật được pháp luật bảo vệ. Nếu phát hiện, người dân nên báo cơ quan chức năng để xử lý. Do nơi cơ quan tôi ở gần bìa rừng và xa cơ quan chức năng nên anh em chúng tôi đã cùng nhau xua đuổi để con vật quay về môi trường tự nhiên", anh Phú chia sẻ.

Trước đây, tại Khánh Hòa cũng từng ghi nhận một số trường hợp trăn bò vào khu dân cư. Sau khi được người dân phát hiện và trình báo, các cá thể này đều được cơ quan chức năng tổ chức vây bắt, bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để chăm sóc, sau đó thả về môi trường tự nhiên hoặc các khu vực bảo tồn theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cho biết trăn gấm (Python reticulatus) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Theo vị này, khi phát hiện động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý đúng quy định.

Trong trường hợp việc trình báo hoặc tiếp cận của lực lượng chức năng gặp khó khăn, nếu cá thể động vật xuất hiện gần khu vực rừng hoặc môi trường tự nhiên, người dân có thể xua đuổi để chúng quay trở lại nơi sinh sống, tránh gây thương tích hoặc làm hại vì hành vi này có thể vi phạm các quy định của pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cũng khuyến cáo người dân không tự ý săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hoặc vận chuyển trái phép động vật hoang dã, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên.