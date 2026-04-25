Phát hiện 5 rìu đá cổ trong hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Chiều 25/4, ông Mai Thế Trung, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, thông tin đơn vị vừa tiếp nhận 2 rìu đá có niên đại hàng nghìn năm từ đoàn thám hiểm hang động Anh.

Theo ông Trung, trong đợt khảo sát mới đây, đoàn thám hiểm hang động Anh do Tiến sĩ Howard Limbert làm trưởng đoàn phát hiện 5 chiếc rìu đá tại hang Én, trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị.

Rìu đá phát hiện trong hang Én (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Quảng Trị).

Rìu đá được phát hiện nằm lẫn các lớp đất đá bị nước lũ bào mòn trong hang Én. Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia ở Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, rìu đá thuộc thời kỳ đá mới, cách đây 6.000-8.000 năm.

Rìu được chế tác từ đá silic, gồm 2 loại rìu vai xuôi và rìu vai ngang. Trên thân, lưỡi rìu được mài, có những vết ghè đẽo. Những công cụ này có độ mòn phần chuôi và phần lưỡi, cho thấy người tiền sử nhiều lần sử dụng trong đời sống sinh hoạt.

Vợ chồng Tiến sĩ Howard Limbert tặng rìu đá phát hiện tại hang Én cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Quảng Trị).

"Vợ chồng Tiến sĩ Howard Limbert đã tặng các rìu đá phát hiện tại hang Én cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị và Bảo tàng Hà Nội. Đây là phát hiện khảo cổ rất quan trọng, chứng tỏ người tiền sử đã từng sinh sống trong các hang động thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng", Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Trị thông tin.

Ông Howard John Limbert đã gắn bó với việc tìm kiếm, khảo sát hang động ở tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị) gần 35 năm.

Quá trình khảo sát các hang động, ông Howard John Limbert rất quan tâm đến việc tìm kiếm, gìn giữ cổ vật, các ẩn tích văn hóa có trong hang động. Trong đó có các di tích Chăm trong động Phong Nha, động thực vật hóa thạch trong hang Tối, hang Sơn Đoòng và nay là rìu đá trong hang Én.

Hang Én (Ảnh: Oxalis).

Hang Én nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những hang động lớn nhất thế giới và là cửa ngõ dẫn đến hang Sơn Đoòng. Hang có chiều dài hơn 1,6km, thể tích lên đến 6,7 triệu m3, đoạn hành lang rộng nhất trong hang hơn 200m, trần hang cao 145m.

Hang Én có 3 cửa, nằm ở các vị trí khác nhau, bao gồm cửa trước, cửa sau và một cửa trần (giếng trời), tạo nên không gian thông thoáng, ánh sáng tự nhiên. Trong đó cửa sau cao 120m, rộng 110m. Hang động này được đưa vào khai thác du lịch mạo hiểm từ năm 2012.

Trong đợt thám hiểm từ ngày 21/3 đến 11/4, các chuyên gia hang động đã khảo sát 26 hang mới ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong đó, nhiều hang cấu tạo độc đáo, có sông ngầm và hệ thống thạch nhũ tuyệt đẹp.