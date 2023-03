Phẫn nộ cảnh chàng trai chặn đầu, thách thức tài xế xe cứu thương

Ngày 27/3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lái xe máy, có dấu hiệu say xỉn không cho xe cứu thương đi qua, khiến cư dân mạng bức xúc.

Chàng trai lái xe máy chặn đầu xe cứu thương khiến nhiều người bức xúc (Ảnh cắt từ clip, nguồn A.C).

Chủ nhân đoạn clip anh C. (tài xế xe cứu thương) cho biết, sự việc xảy ra khoảng 1 tháng trước, trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh C. lái xe cấp cứu chở bệnh nhân đang hấp hối từ bệnh viện trở về nhà. Khi đi đến Quốc lộ 1, anh nhìn thấy một người đàn ông chạy xe máy có dấu hiệu không bình thường, đang cố cản trở giao thông của những phương tiện khác.

Do làn đường ô tô đang ùn tắc, anh C. mới cho xe cứu thương đi vào làn xe máy để di chuyển nhanh hơn. Lúc này, người đàn ông nói trên liền cho xe máy chặn đầu xe cứu thương. Mặc dù anh C. đã hú còi xin qua nhưng người này không né tránh, mà còn chỉ tay chửi bới, thách thức.

"Lúc đó tôi cũng nóng ruột vì có bệnh nhân trên xe. Khoảng 20 phút sau tôi mới lách qua được. Làm nghề hơn 3 năm, tôi gặp những trường hợp này rất nhiều", anh C. nói.

Nam tài xế xe kể rằng, vài ngày trước, trong một lần chở bệnh nhân đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, một đôi nam nữ đi xe máy cũng không nhường đường cho xe cứu thương dù anh C. đã hú còi inh ỏi. Vì thế, anh mới nhớ lại sự việc nói trên và đăng tải lên mạng xã hội để lên án hành động này.

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hơn 85.000 lượt xem, cùng hàng nghìn lượt tương tác của cộng đồng mạng.

Tài khoản H.H. bình luận: "Thử hỏi người nhà của bệnh nhân trong xe sẽ tức giận mức nào khi chứng kiến cảnh này. Vì sao có những người xem thường tính mạng của người khác đến thế".

Trong khi đó, nhiều người khen ngợi cách hành xử khéo léo của tài xế xe cấp cứu. "Vỗ tay cho anh tài xế vì đã bình tĩnh và kiên nhẫn xử lý tình huống. Có người sẽ nóng giận và xuống xe 'xử' người đàn ông đó ngay. Nhưng thật may không có chuyện gì xấu xảy ra", tài khoản N.Q. viết.

Theo luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TPHCM), người điều khiển phương tiện không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, sẽ bị xử phạt về hành vi "Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ".

Chế tài có thể áp dụng đối với tài xế trong trường hợp này là phạt tiền 6-8 triệu đồng. Người này có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Trường hợp có đủ yếu tố cấu thành tội như xét thấy hành vi của tài xế là cố ý phạm tội; nhận thức hành vi của mình đang gây nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân đang được chở trên xe cứu thương, nhưng vẫn thực hiện hành vi chặn đầu xe, ngoài xử phạt hành chính, người điều khiển phương tiện có thể bị khởi tố về hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" với mức phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm. Đồng thời, bên cạnh việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý hành chính thì người thực hiện hành vi cố ý chặn đầu xe cứu thương còn phải bồi thường thiệt hại cho bị hại.

Trong từng trường hợp cụ thể, trách nhiệm bồi thường đặt ra có thể là bồi thường thiệt hại về sức khỏe, về tính mạng, về tài sản theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015.