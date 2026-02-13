Ớt hình trái tim bất ngờ gây sốt ở TPHCM, người dân "săn" về chưng Tết

Người dân chuộng ớt chưng Tết

Những ngày qua, không khí tại khu vực Bến Bình Đông (phường Phú Định, TPHCM) bắt đầu rộn ràng khi ghe thuyền chở hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây nối đuôi nhau cập bến.

Từ sáng sớm, dọc bờ kênh, các loại hoa được bài trí ngay ngắn từ dưới ghe lên đến tận vỉa hè. Sắc đỏ của hoa giấy, sắc vàng rực của cúc đại đóa, cúc mâm xôi hòa cùng màu xanh mướt của cây kiểng tạo nên khung cảnh đậm sắc xuân.

Xen giữa những loài hoa quen thuộc, các chậu ớt kiểng nhỏ xinh thu hút sự chú ý của nhiều người bởi màu sắc bắt mắt và hình dáng độc đáo.

Ớt kiểng dáng trái tim được nhiều người dân TPHCM yêu thích, lựa chọn chưng Tết (Ảnh: Mộc Khải).

Đi dạo chợ hoa từ sớm, vợ chồng bà Nguyễn Xuân Trang (60 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) dừng chân khá lâu tại một gian hàng bán ớt kiểng. Thấy những chậu ớt sai trái, nhiều màu sắc, bà quyết định chọn mua.

“Ớt dễ thương lắm, khi chín đỏ chắc sẽ rất rực rỡ. Không chỉ ớt thường mà còn có ớt hình trái tim, hình tròn, hình hoa đủ màu, nhìn lạ mắt lắm”, bà Trang chia sẻ.

Ban đầu chỉ định mua một chậu, nhưng khi biết giá 50.000 đồng/chậu, bà Trang mua liền bốn chậu về chưng Tết vì bà cho rằng mức giá này rất phải chăng.

“Tiểu thương chăm bón mấy tháng, bán mức giá này, tôi thấy rất hợp lý. Chậu ớt cũng vừa mắt, nên tôi ngại gì không ủng hộ”, bà Trang nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Lệ - tiểu thương đến từ Vĩnh Long (khu vực Bến Tre cũ), đã có hơn 10 năm bán hoa tại Bến Bình Đông - cho biết năm nay ớt kiểng bất ngờ được ưa chuộng.

Bà mang khoảng 500 chậu lên TPHCM, giá bán 50.000 đồng/chậu, chỉ trong vài ngày đã tiêu thụ hơn một nửa dù chợ chưa chính thức khai mạc.

Vợ chồng bà Trang chọn 4 chậu ớt dáng quả trái tim để chưng Tết (Ảnh: Mộc Khải).

“Chúng tôi thấy giống ớt đẹp, xinh xắn thì trồng, gọi là ớt tím, ớt tròn, ớt trái tim… theo hình dáng và màu sắc thôi. Ớt này không mới, mấy năm trước cũng có bán rồi, nhưng năm nay khách chuộng hơn nên bán nhanh hơn hẳn”, bà Lệ nói.

Theo bà, ớt là loại cây dễ chăm sóc, chỉ khoảng 3 tháng là cho trái đẹp để bán dịp Tết. Nhờ quen tay, nhà vườn có thể chủ động nguồn hàng. Ngoài ớt, gia đình bà còn chở mai, vạn thọ từ Vĩnh Long lên thành phố bằng ghe, mất khoảng 8 tiếng di chuyển. Mọi năm, sức mua thường tăng mạnh vào ngày 27, 28 tháng Chạp.

Không riêng bà Lệ, anh Nguyễn Văn Tiến cũng đưa vài trăm chậu ớt kiểng ra bày bán tại Bến Bình Đông. Anh cho biết những ngày qua, khách ghé gian hàng của anh, từ người lớn tuổi đến giới trẻ, đều tỏ ra thích thú vì cây nhỏ gọn, dễ bày trí trong nhà hoặc trước cửa.

Bà Lệ cho biết ớt năm nay bất ngờ được lòng người mua (Ảnh: Mộc Khải).

Tại một gian hàng khác, chị Trần Thị Lệ (Vĩnh Long) bán các chậu ớt kích thước lớn hơn, trái dày và cây cao hơn, giá dao động 50.000-80.000 đồng/chậu tùy loại.

Theo chị, nhiều khách chọn mua ớt để đặt trước nhà hoặc trên bàn tiếp khách vì vừa mang ý nghĩa sung túc, “giữ lửa” ngày Tết, vừa tạo điểm nhấn mới lạ so với các loại hoa truyền thống.

Bến Bình Đông rộn ràng “trên bến dưới thuyền”

Ghi nhận trong những ngày đầu bày bán, số lượng ghe thuyền và gian hàng tại Bến Bình Đông năm nay nhiều hơn so với mùa trước. Sắc vàng của mai, cúc phủ kín dọc bờ kênh, xen lẫn những mảng màu rực rỡ của hoa giấy, vạn thọ, mào gà… tạo nên không gian Tết sôi động.

Các loại hoa đã tập kết rực rỡ dọc bờ kênh (Ảnh: Mộc Khải).

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 khai mạc vào ngày 12/2. Tuy nhiên, trước nhiều ngày, các nhà vườn đã tranh thủ đưa hoa kiểng lên bến để phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm sớm của người dân thành phố.

Một thương lái cho biết chi phí thuê ghe năm nay khoảng 10-12 triệu đồng/chuyến, có thể chở hơn 1.000 chậu hoa cỡ nhỏ và trung bình từ các tỉnh miền Tây lên TPHCM.

Dù chi phí tăng, nhiều nhà vườn vẫn cố gắng giữ mức giá hoa Tết ổn định để khách dễ lựa chọn. Hàng hóa được vận chuyển lên thành phố từ nhiều ngày trước và sẽ tiếp tục bổ sung cho đến sát Tết.

Năm nay, mai vàng được bày bán tại bến Bình Đông số lượng lớn, đa dạng kích cỡ và giá cả (Ảnh: Mộc Khải).

Hiện hoa giấy là một trong những mặt hàng được hỏi mua nhiều, giá dao động 300.000-500.000 đồng/chậu. Các loại cúc, vạn thọ, mâm xôi có giá từ vài chục nghìn đồng đến khoảng 250.000 đồng/chậu. Mai có nhiều phân khúc, từ khoảng 100.000 đồng đến vài chục triệu đồng đối với những cây lớn, thế đẹp.

Ông Toàn - nhà vườn đến từ Chợ Lách (Vĩnh Long) - cho biết, do thời tiết và năm nhuận, việc chăm sóc hoa năm nay vất vả hơn. Năm nay, gian hàng của ông cung cấp khoảng 600-700 chậu hoa các loại, trong đó cúc mâm xôi chiếm số lượng lớn.

Giá cúc mâm xôi nhỏ và mào gà khoảng 150.000 đồng/cặp, vạn thọ khoảng 80.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi lớn khoảng 350.000 đồng/cặp.

“Nhìn cảnh ghe thuyền tấp nập, anh em chúng tôi thấy không khí Tết đã về rất gần rồi”, ông Toàn chia sẻ.

Những ngày tới, khi lượng khách đổ về đông hơn, khu vực “Trên bến dưới thuyền” được kỳ vọng sẽ còn sôi động hơn nữa. Với tiểu thương và nhà vườn, những chuyến ghe đầy hoa cập bến không chỉ mang theo sắc xuân mà còn gửi gắm hy vọng về một mùa buôn bán thuận lợi.