OSAD, 24k.Right khuấy động sân khấu Audition 20 năm

Dàn khách mời làm sôi động không khí 3 miền

Đánh dấu 20 năm đồng hành cùng nhiều thế hệ trẻ Việt Nam, sinh nhật Audition năm nay được đầu tư với quy mô hoành tráng, là bữa tiệc mãn nhãn chiêu đãi cộng đồng.

Không khí sôi động tại tiệc sinh nhật Audition 20 diễn ra tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng (Ảnh: Audition).

Với mong muốn đem lại trải nghiệm trọn vẹn cho cộng đồng game thủ trên khắp cả nước, nhà phát hành VTC đã mang bầu không khí lễ hội cập bến cùng lúc tại 3 đầu cầu Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Tiệc sinh nhật Audition 20 tuổi với quy mô hoành tráng thu hút nhiều game thủ (Ảnh: Audition).

Tại bữa tiệc Audition 20, nhà phát hành VTC không chỉ đưa đến nhiều quà tặng, hay không khí thi đấu Esports tranh chức Vô địch quốc gia, mà còn đem đến nhiều bất ngờ đầy thú vị.

Điểm nhấn của chương trình chính là màn xuất hiện của dàn nghệ sĩ khách mời đình đám. Nếu như khu vực miền Nam được hâm nóng bởi nét cuốn hút, đáng yêu từ chủ nhân bản hit Người âm phủ - OSAD, thì tại đầu cầu Hà Nội, không khí lại bùng nổ hơn hết với sự góp mặt của cặp đôi đã khuấy đảo thị trường âm nhạc năm 2026 với bản hit Anh tên là của 24k.Right và Nhism.

TPHCM: OSAD mang giai điệu ngọt ngào, đốn tim hàng nghìn vũ công

Thông tin OSAD xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật Audition 20 đã khiến cộng đồng game thủ háo hức. Vừa xuất hiện, OSAD đã khuấy động bầu không khí bằng flow rap (cách đi nhịp) bắt tai quen thuộc. Đưa khán giả trở về cảm xúc thanh xuân qua mashup (kết hợp nhiều ca khúc) Người âm phủ x Yêu sắc yếu, Đang yêu cho đến ca khúc Move on đang được yêu thích.

Osad khuấy động không khí tại TPHCM bằng loạt hit đang được yêu thích (Ảnh: Audition).

Màn trình diễn tự tin cùng những câu rap của nam ca sĩ đã khiến hàng nghìn game thủ Audition phía dưới không ngừng nhún nhảy và hoà giọng theo.

Hà Nội: 24k.Right cùng Nhism khuấy động sân khấu Thủ đô

Tại đầu cầu Hà Nội, không khí hội trường trở nên sôi động khi 24k.Right bước ra sân khấu. Nam rapper liên tục mang đến loạt các ca khúc gồm Chất là gì, Bao giờ lấy vợ và Từ A đến Z. Cách thể hiện rap dứt khoát và phong thái trình diễn tự tin, khiến hàng nghìn vũ công cũng hào hứng hòa mình.

24k.Right và Nhism khiến các vũ công Hà Nội hào hứng hòa mình (Ảnh: Audition).

Không khí của tiệc sinh nhật càng sôi động khi streamer Nhism bất ngờ xuất hiện, song ca cùng 24k.Right trong bản hit Anh tên là. Màn kết hợp ăn ý, đầy ngẫu hứng của cặp đôi đã biến không gian sự kiện thành một bữa tiệc âm nhạc giàu năng lượng, kết nối trọn vẹn tinh thần trẻ trung của cộng đồng Audition.

20 năm của một tựa game thanh xuân

Tiệc sinh nhật Audition 20 không chỉ là món quà tri ân gửi tới cộng đồng người chơi game đồng hành suốt hai thập kỷ, mà còn cho thấy vị thế của một tựa game thể thao điện tử giải trí, gắn liền với những năm tháng thanh xuân của nhiều người Việt. Trải qua 20 năm, Audition vẫn không ngừng đổi mới, luôn đồng điệu cùng âm nhạc và văn hóa của giới trẻ Việt Nam.

Từ những sân khấu âm nhạc sôi động đến các hoạt động giao lưu, Audition 20 đã mang đến một hành trình trải nghiệm cho cộng đồng game thủ trên cả nước. Sự hào hứng của game thủ kết hợp cùng hàng loạt hoạt động trình diễn sôi động, các trận đấu và chuỗi hoạt động trải nghiệm liên tục nối dài cảm xúc, tạo nên một sinh nhật trọn vẹn.

Audition sẵn sàng ghi danh vào Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X (Ảnh: Audition).

Bữa tiệc sinh nhật tuổi 20 vừa khép lại, nhưng hành trình mới của Audition đã sẵn sàng được viết tiếp. Từ những sân khấu, giải đấu và cuộc gặp gỡ của cộng đồng, Audition sẽ tiếp tục chuẩn bị cho những bước tiến mới.

Tháng 11 tới đây, Audition sẽ tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, góp mặt trên sân chơi thể thao cấp quốc gia. Đây cũng sẽ là một cột mốc quan trọng, mở ra hành trình mới, góp phần đưa những bước nhảy Audition tiến xa hơn trên cộng đồng thể thao điện tử Việt Nam.

Độc giả có thể hòa mình cùng Audition tại: https://au.vtc.vn/dangkyau